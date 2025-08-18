TOP 14. ''Transmettre ce que le club m'a donné'' : Nicolas Mas retrouve son USAP

Nicolas Mas est de nouveau proche du rugby après avoir été nommé entraîneur de la mêlée de l'USAP. Un retour à l'ovalie plein de motivation et d'ambition pour le Bus.

Retiré des terrains de rugby professionnels depuis 2016, Nicolas Mas avait complètement délaissé la balle ovale dans sa carrière d'après. Après avoir évolué 14 saisons à Perpignan (2000-2013), puis 3 à Montpellier (2013-2016), il était retourné au pied des Pyrénées, proche d'Aimé-Giral, mais loin du rugby.

Mas avait opté pour une reconversion dans l'automobile, en tant que mécanicien. Mais voilà qu'après 9 années de 39 heures par semaine et cinq semaines de congés payés par an, il fait son retour dans le monde de l'ovalie. Il intègre le staff de l'USAP et de Franck Azéma en tant qu'entraîneur chargé des avants. Et comme il le dit si bien à ICI Roussillon : "il n'y a que les c*ns qui ne changent pas d'avis."

PRO D2. ''Revenir à Colomiers, c'est franchement bien'' : après l'USAP, Delpy se rapproche de chez lui

"Envie de couper avec le rugby" : 9 ans loin des terrains

Après 9 années dans un garage, Nicolas Mas effectue donc son retour au rugby. À l'époque, il avait "vraiment envie de couper" avec la balle ovale et est donc devenu mécano.

Cette expérience lui "a permis de pouvoir digérer tout ce [qu'il] avai[t] de mauvais en [lui]" et se sent désormais prêt "pour revenir et aider l'USAP." Aujourd'hui, il est "motivé à 150 %" dans le nouveau chapitre de sa vie, celui d'entraîneur.

Vers une révolution du Rugby Championship, et si 2025 était la dernière édition avant longtemps ?

Prêt à "transmettre tout ce que le club m'a donné"

En pleine restructuration cette saison, le secteur des avants à Perpignan avait besoin de sang frais. Avec Matthieu Cidre, le nouvel entraîneur des avants arrivé de Vannes, Nicolas Mas intègre également ce secteur avec un travail spécifique sur la mêlée.

TOP 14. En attendant Dupont, Romain Ntamack de retour avec le groupe du Stade Toulousain !

12 ans après l'avoir quitté, il retrouve donc son club de cœur, déterminé à "transmettre tout ce [qu'il lui] a donné." Il souhaite désormais que "l'USAP reste à sa place" et retrouve la grandeur qui était la sienne du temps de Nicolas Mas, avec ce titre de champion de France en 2009.

Le Bus retrouvera aussi quelques personnes qu'il connaît bien, à savoir Franck Azéma, un ancien entraîneur, et David Marty, son coéquipier de toujours. Ces derniers l'ont convaincu de rejoindre le projet usapiste. Nicolas Mas a notamment été "fier qu'ils pensent à [lui]", exprime-t-il. Désormais, il s'apprête à vivre les "choses de l'autre côté" et a "hâte de retrouver cette ambiance."

Hume, Oelschig, Gaffie… Ces 10 joueurs qui ont marqué le Top 14 (dans années 2000) que tu as forcément oubliés