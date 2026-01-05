VIDEO. Genou abîmé, cannes de feu... Cet ancien bolide du Top 14 raccroche les crampons à seulement 27 ans

Alors qu’il entrait dans la force de l’âge, cet ancien Usapiste prend sa retraite à 27 ans, faute d’un challenge suffisamment convaincant.

Loin d’être l’un des profils les plus imposants avec ses 1,84 m pour 86 kg, cet ancien joueur des Saracens, passé par les Wasps, a rejoint en 2022 Perpignan après la liquidation de son ancien club.

Fort de ses qualités d’appuis et d’une vitesse de pointe diabolique, Alistair Crossdale a démontré pendant trois saisons toute l’étendue de son talent à travers l’Hexagone.

Pas suffisant pour être prolongé par Perpignan, il est aujourd’hui contraint de mettre un terme à sa carrière, selon Rugbyrama.

Ali Crossdale, retraité des terrains à 28 ans

Alors qu’il venait de terminer son aventure avec Perpignan, Alistair Crossdale cherchait encore un challenge chez les professionnels pour continuer à faire durer le plaisir.

Lourdement blessé au genou, il n’offrait sans doute pas les garanties nécessaires quant à son état de forme. C’est en mars dernier qu’on l’a vu pour la dernière fois sur les terrains de rugby.

Il tenterait désormais un nouveau challenge, bien loin des prés verts, en se tournant vers la finance. Une bien triste fin de carrière, mais qui laisse espérer des jours radieux pour celui qui avait marqué un essai mémorable face aux « supersoniques » Jalibert et Penaud, tout en résistant au retour de Louis Bielle-Biarrey.

C’était il y a deux saisons, Perpignan était alors en bonne position pour le maintien, et cet essai avait notamment permis aux Catalans d’entrevoir une fin de saison sereine, en gagant face à l'UBB 27-20, chose qui ne s’est malheureusement plus reproduite depuis.

Deux fois appelé, jamais sélectionné avec l’Angleterre

Formé chez les Saracens, Alistair Crossdale découvre le monde professionnel avec cette équipe en Anglo-Welsh Cup à seulement 19 ans, d’abord face aux Harlequins, puis sur la pelouse de Sale.

Les saisons suivantes, il dispute la coupe et découvre la Premiership lors de la saison 2019/2020. Cette saison sera sa dernière avec les Saracens, et Crossdale quitte le club après avoir inscrit ses trois premiers essais dans l’élite anglaise : un face aux Wasps et un doublé face à Worcester.

Il prend ensuite la direction de la Nouvelle-Zélande pendant un an, sans vraiment exploser, avant de revenir en Angleterre et de s’engager avec les Wasps. Là-bas, il s’illustre pleinement, au point d’être appelé à deux reprises dans le groupe d’Eddie Jones pour préparer le Tournoi des 6 Nations en 2020 et 2021.

Mais il ne disputera jamais de rencontres avec le XV de la Rose. La suite de sa carrière se déroule ensuite en France, où les Catalans ont su tirer le meilleur de ses courses folles, pour le plus grand plaisir des supporters de Perpignan.

