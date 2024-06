VIDEO. TOP 14. Déposé à la course, Penaud a répliqué au bijou de Crossdale par un exploit infructueux

Grâce à une victoire précieuse contre l'UBB, l'USAP se rapproche des six premières places et d'une qualification pour la Champions Cup. Bordeaux devra patienter.

Ce samedi, l'USAP a remporté une victoire précieuse aux dépens de l'UBB. Les Girondins, qui repartent de Perpignan sans bonus, ne pourront pas se qualifier directement pour les demies. Du côté des Catalans, ce succès permet de rêver d'une place dans les six mais aussi d'une qualification pour la Champions Cup l'an prochain.

La tâche ne sera pas facile sur la pelouse de Palois qui sont dans la même situation. Une chose est sûre, cette fin de saison est palpitante avec des joueurs qui ne ménagent pas leurs efforts. Il faut dire que le championnat est plus serré que jamais. Avec 64 points, Bordeaux ne peut pas sortir des 6. Néanmoins, les Girondins pourraient perdre leur 3e place et donc l'avantage du terrain en barrage.

Ils auront cependant l'avantage de recevoir des Oyonnaxiens relégués en Pro D2 et qui n'auront plus rien à jouer. Un succès bonifié est attendu au minimum. Mais on peut imaginer que Yannick Bru voudra aussi que ses ouailles se montrent plus appliquées qu'ils ne l'ont été face aux sang et or.

On est passé clairement à côté de notre match, notamment la 1ʳᵉ mi-temps où on était apathiques. On les a regardés jouer, ils nous ont roulé dessus. Dès qu'ils sont venus dans notre camp, ils ont marqué. C'est très compliqué. (Penaud via Rugby +)

Particulièrement en défense. Le technicien n'a sans doute que peu goûté aux quatre essais encaissés sur le pré d'Aimé-Giral. On a parfois vu des joueurs être un peu attentistes comme sur la réalisation de Crossdale à la demi-heure. L'Anglais, parti de ses 22 mètres, a pris tout le monde à la course, dont un certain Damian Penaud, pour un essai exceptionnel.

Pourtant au contact du joueur de l'USAP, l'ailier Tricolore n'a pas été en mesure de résister à l'envie de son adversaire malgré ses longs compas. Jalibert n'a pu que constater les dégâts, tout comme un Bielle-Biarrey, sans doute un peu loin, mais également un peu trop spectateur sur l'action.

Sans doute un peu vexé d'avoir été déposé de la sorte, Penaud a montré qu'il avait, lui aussi, des cannes avant l'heure de jeu avec une merveille d'essai. Servi en première main sur la ligne médiane, l'ancien joueur de Clermont a littéralement passé toute la défense usapiste en revue, laissant notamment Crossdale derrière lui.

Une superbe réalisation qui n'a cependant pas permis aux Bordelais de l'emporter. Samu a bien franchi la ligne de craie dix minutes plus tard, mais la défense catalane, portée par tout un stade, a résisté aux derniers assauts des visiteurs. Score final 37 à 30 et aucun bonus pour les Bordelais.