TOP 14. Contrat de la dernière chance ? Ces 5 joueurs qui jouent gros en 2025-2026

Certains grands talents du Top 14 ont quitté leur club pour se relancer ou sont en sous-performance au sein du leur, et doivent rapidement réagir. Voici les 5 joueurs qui jouent gros en 2025-2026.

Le sport de haut niveau est un monde dur et usant, qui ne pardonne que peu l'erreur. Et au cours des années, certains, que l'on croyait en perdition, ont su réagir, tandis que d'autres n'ont pas rebondi. Voici ceux qui jouent gros cette année d'après nous.

Colombe : le pari du Stade

Il est vrai que Georges-Henri Colombes est un pilier international, plus ou moins confirmé, qui ne semble pas rentrer dans cette catégorie. Mais son transfert au Stade Toulousain est tout aussi intriguant que marquant. Tout d'abord, car, avec Teddy Thomas, ils sont les deux seules recrues professionnelles du champion de France en titre.

Mais aussi, puisque Colombe, qui enchaîne le très bon et le moins bon, intègre un collectif avec une énorme densité à son poste. Il n'aura donc pas, ou peu, le droit à l'erreur, et devra batailler pour se faire sa place. Partir à Toulouse, c'est également faire face à la pression de tout un peuple qui souhaite encore et toujours gagner. Ce transfert peut être la chute du colosse Colombe ou l'affirmation d'un énorme talent que l'on attend, encore, de véritablement éclore.

Tolofua : le prêt pour se relancer

Arrivée sur la rade toulonnaise pour suppléer Facundo Isa et prendre la relève de Sergio Parisse par la même occasion, l'aventure de Selevasio Tolofua n'aura pas été couronnée de succès. Après 2 ans, l'ancien toulousain s'en va du côté de Clermont, retrouver l'ASM de Christophe Urios, un jeu qui lui sera certainement davantage favorable.

Car avec Tolofua, Urios récupère un troisième ligne dense et puissant, comme il aime. Si son passage à Toulon n'a pas été fructueux, Tolofua va devoir réagir à Clermont. L'opportunité est belle. Dans un club qui se reconstruit, et qui ne cherche qu'à retrouver les sommets, Tolofua aura sa carte à jouer.

Vili : la densité parisienne

Vu comme un talent et le futur de l'équipe de France à Clermont, Vili s'est peu à peu perdu dans les clubs français, jusqu'à atterrir au Stade Français. Il ressort d'une aventure vannetaise non concluante, où il n'aura disputé que 14 matchs, dont 10 comme titulaire. Après des passages ratés à Bordeaux et Vannes, Tani Vili obtient donc une belle chance à Paris, mais devrait cependant faire face à la concurrence à son poste. Avec Marchant, Ward et Delbouis de présents, ainsi quele retour de Noah Néné, les postes de centre vont donner lieu à une véritable guerre dans la capitale parisienne. Vili devrait tirer sa carte du jeu afin de retrouver les belles promesses de ses débuts professionnels.

À Paris, il y a deux autres joueurs qui disputeront une saison importante à titre personnel. Le premier, Yoan Tanga, arrivé en trombe de La Rochelle, mais finalement grosse déception parisienne. Le second, Louis Carbonnel, venu du MHR après une expérience raté dans l'Hérault, et qui ne parvient pas à s'imposer à Paris. Deux joueurs qui devront relever la tête en 2025-2026.

Frisch : confirmer la 2e année

Après une première année au RCT (presque) invisible, Antoine Frisch doit rebondir. Révélation de l'URC et du Munster, sélectionné avec le XV de France en Argentine, Frisch a eu beaucoup de mal durant sa première saison en Top 14. Entre découverte du championnat et plusieurs blessures, son adaptation a été compliquée. Il s'est même fait doubler par l'expérimenté Sinzelle au sein de la hiérarchie des centres du RCT.

Avec le départ de Leicester Fainga'anuku, et malgré l'arrivée de Brex, une place se libère au centre. Car Sinzelle et Nonu qui ont re-signé, ne pourront pas jouer 25 matchs par saison. Frisch a donc sa carte à jouer cette saison, s'il veut confirmer tout le potentiel dévoilé à Thomond Park.

Woki : UBB acte 2

Parti de Bordeaux sur fond de tension, alors titulaire (presque) indiscutable en Bleus, Cameron Woki a subi la chute du Racing 92. D'abord demi-finaliste, puis barragiste et enfin 10e, le Racing, tout comme Woki, a chuté petit à petit ces dernières années. Le deuxième et troisième ligne a également progressivement dit au revoir aux Bleus.

Mais après une belle fin de saison en région parisienne, puis un retour dans le XV de France en Nouvelle-Zélande, Woki a terminé l'exercice 2024-2025 sur une belle note. Et avec ce retour dans le club de ses débuts professionnels, Cameron Woki entame une nouvelle étape de sa carrière. Il aura l'occasion de retrouver les sommets, mais devra d'abord se faire une place dans un effectif qui s'est étoffé depuis son départ. Aux côtés, entre autres, des Cazeaux et Coleman en deuxième ligne, et Vergnes-Taillefer, Bochaton et Gazzotti en troisième ligne.

