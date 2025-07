RUGBY. Accusés d’espionnage, les Springboks se défendent et ripostent !

Depuis plusieurs semaines, les Springboks sont accusés d’avoir espionné les Lions britanniques et irlandais lors de leur tournée en Afrique australe, en 2021.

C’est une accusation qui fait polémique dans le monde du rugby anglo-saxon. En effet, l’ancien sélectionneur des Lions britanniques et irlandais, Warren Gatland, a accusé son homologue sud-africain et son staff d’avoir espionné leurs entraînements, en 2021. Dans une tribune publiée sur le prestigieux média The Telegraph, l’ancien sélectionneur du pays de Galles délivrait ses preuves.

En 2021, les Lions britanniques et irlandais effectuaient une tournée en Afrique du Sud. À ce moment-là, la sélection européenne s’entraînait sur un terrain établi comme camp de base. Selon Warren Gatland, le staff des Springboks aurait alors loué une maison à proximité de ce dernier. Il affirme qu'un appareil photo à long objectif aurait été installé pour filmer et prendre des photos des séances d'entraînement de leurs adversaires.

Ensuite, l’entraîneur néo-zélandais note une action qui l’a perturbé, lors d’un test face aux Springboks lors de cette tournée. Ainsi, il a commencé à se poser des questions dès le premier des trois test-matchs. Durant ce dernier, le centre Lukhanyo Am aurait annihilé une combinaison des Lions, encore jamais utilisée jusqu’alors, en montant dans un tempo parfait sur le centre Elliot Daly, pour lui asséner un plaquage offensif redoutable.

De plus, Warren Gatland affirme qu’à cette époque, l’actuel sélectionneur des Springboks Rassie Erasmus, qui était adjoint à cette époque, jouait le rôle d’un porteur d’eau très présent derrière la ligne de touche. Ce dernier n’aurait cessé de regarder des feuilles qu’il tenait à la main, pour donner des instructions au demi de mêlée Faf de Klerk. “Après le match, nous avons agrandi une photo (de l’une des feuilles de Rassie Erasmus). Elle montrait certaines de nos actions et de nos consignes de jeu”, confie ensuite l’ancien sélectionneur des Lions.

Les Springboks nient en bloc

Publiée au début du mois de juillet, cette tribune a fait beaucoup parler d’elle à sa sortie. Quelques semaines après, sur son compte X, Rassie Erasmus a réagi à la polémique en se moquant ouvertement de ces accusations. Sur le plaquage inattendu de Lukhanyo Am, il affirme que son joueur a juste bénéficié d’une “lecture de jeu exceptionnelle” pour contrer cette combinaison.

Ensuite, en ce qui concerne les fameuses feuilles dévoilant des potentiels plans de jeu secrets des Lions britanniques et irlandais, le Sud-Africain a posté une photo agrandie de cette dernière et a réagi ainsi : “Bon sang, ils ont réussi à déchiffrer notre plan de jeu en afrikaans ! Bravo à vous ! Excellent espionnage !” Une réaction teintée d’une ironie évidente et non dissimulée.

Damn they manage to decipher our Afrikaans game plan! Kudos to you! Great spying 🤝 pic.twitter.com/L131qG76ek — Johan Erasmus (@RassieRugby) July 4, 2025

Ensuite, Rassie Erasmus ne se défile pas et accuse une autre sélection d’espionnage. Il pointe du doigt celle du pays de Galles, en novembre 2021, emmenée par le sélectionneur Wayne Pivac. À cette époque, les Springboks avaient été réveillés durant la nuit par deux alarmes incendies, sans qu’aucun feu ne soit observé, dans la nuit qui précédait un choc face au XV du Poireau. “J'ai appris d'une source interne au camp gallois que pendant notre évacuation, toutes nos notes et tous nos plans ont été photographiés et les feuilles du tableau blanc ont été emportées”, affirme-t-il sur ses réseaux sociaux.

