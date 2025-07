TOP 14. Un nouveau patron, des jeunes en force, notre XV de départ type de Clermont pour 2025/2026

Des cadres en moins, des jeunes en plus. L’ASM entre dans une nouvelle ère après une vague de départs aussi lourds que symboliques.

Urdapilleta, Lee, Yato, Belleau, Fischer ou encore Rixen, ils ont tous quitté Clermont durant l'intersaison. Certains ont pris leur retraite. D'autres ont rejoint la concurrence. Une chose est sûre, leurs absences vont peser dans les lignes clermontoises.

Des départs à compenser

Pour compenser ces départs, l'ASM s'est activé sur le marché des transferts. Notamment à l'ouverture puisque deux ouvreurs ont quitté l'Auvergne. Débarqué de Nouvelle-Zélande, Harry Plummer va avoir les commandes du jeu auvergnat. Tom Raffy, prêté par Brive, n'ayant que 20 ans. Le projet de reconversion insolite d'Urdapilleta pour aider ses compatriotes en TOP 14Devant, il ne va pas être simple de prendre la suite de Lee ou encore Yato. Deux éléments qui ont tout donné pendant des années pour faire avancer Clermont.

Mais il y a encore du beau monde dans les rangs des Jaunards à commencer par l'excellent Tixeront. A 23 ans, le Tricolore monte en puissance et sera l'un des leaders du combat malgré son jeune âge.

Kremer est toujours là tout comme Sowakula, mais ils seront en concurrence avec l'ex-Toulonnais Tolofua ainsi que l'ancien tank de Grenoble, Pio Muarua. De quoi permettre à Christophe Urios de faire tourner sans pour autant perdre de la puissance.

Des jeunes mis en avant

En première ligne, on aimerait voir les jeunes Massa et Montagne avoir plus de temps de jeu et prendre de la bouteille. Si Massa n'a pas encore pu goûter au XV de France son ancien coéquipier au FCG a connu ses premières minutes de jeu en Bleu face aux All Blacks. Dans la cage, la paire Lanen/Ceyte pourrait être aligné par le staff.

Derrière, pas de grandes révolutions à prévoir puisqu'il n'y pas eu beaucoup de départs ni d'arrivées. Les cadres que son Delguy, Raka ou encore Simone devraient encore tenir la baraque. En revanche, il serait intéressant de voir le jeune Darricarrère avoir encore plus de temps de jeu.