TOP 14. Cohabitation Stade Français/Paris FC en vue, le stade Jean-Bouin en pleine transformation

Contraint de changer sa pelouse avec la future cohabitation entre le Stade Français (rugby) et le Paris FC (foot), les travaux du stade Jean-Bouin ont débuté.

Après une année sportive pas loin d'être catastrophique, évitant le barrage d'accession à la dernière journée, le Stade Français entame un nouveau chantier cet été. Celui de son stade, Jean-Bouin, après avoir officialisé son staff récemment.

Car au cours de l'année 2025, le Stade Français a annoncé sa cohabitation au stade Jean-Bouin avec le Paris FC, deuxième club de foot de la capitale qui vient tout juste de remonter en Ligue 1. Une cohabitation qui débutera en septembre prochain et jusqu'en 2029. Et surtout, qui nécessite des travaux.

Les All Blacks encore au programme : du lourd pour le XV de France dans la Ligue des Nations 2026

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stade Français Paris (@stade_francais_paris)

Les travaux ont débuté

Notamment car le stade Jean-Bouin est doté d'une pelouse synthétique. Cependant, la Ligue de Football Professionnel interdit des pelouses synthétiques en Ligue 1 et Ligue 2.

Le chantier actuel de Jean-Bouin concerne donc la pelouse, aux frais du PFC, qui va être une pelouse hybride, comme possèdent la plupart des autres clubs de Top 14. Seul le RC Toulon évolue encore sur une pelouse 100% naturelle au sein de la première division française de rugby.

Les travaux, à proximité du Parc des Princes, antre du PSG en Ligue 1, ont donc débuté avec l'objectif d'installer une pelouse hybride le plus rapidement possible. D'après Thomas Lombard, directeur général du Stade Français, la pose de ce type de pelouse "nécessite à peu près deux mois de travaux". De quoi être prêt pour le début du Top 14, mais pas forcément de la Ligue 1.

Ce Tricolore a dit Non au Stade Toulousain : ''L’idée me plaisait, mais le projet était super concurrentiel''

De gros travaux au Stade Jean Bouin pour changer la pelouse, du synthétique vers l’hybride.



Opération obligatoire pour accueillir au mieux le @ParisFC et cohabiter avec le @SFParisRugby pic.twitter.com/3gMq1RCLuQ — Alexandre Priam (@AlexandrePriam) July 23, 2025

Quid des marquages de la pelouse ?

Outre les problématiques des couleurs et de l'affichage, qui n'en sont pas vraiment puisque tout est substituable à Jean-Bouin, il y a celle du marquage de la poule. Il n'y aura pas de double marquage, mais les lignes seront effacées et les poteaux changés après chaque rencontre, a confirmé Lombard au Parisien. C'est déjà le cas dans d'autres stades, notamment à Grenoble avec le Stade des Alpes qui mêlent rugby et football professionnels.

Les calendriers ont également été harmonisés entre le Paris FC, le Stade Français et même le PSG. Car 3 clubs professionnels évolueront dans 2 stades différents dans le même secteur. La préfecture de Paris exige par exemple "3 à 4 heures de battement entre un match au Parc des Princes et un match à Jean-Bouin", déclare l'ancien joueur professionnel. Avec des travaux en cours, le stade parisien devrait être prêt dès le début de la prochaine saison pour une cohabitation inédite.

Manu, Tupou, ces 5 recrues venues d’ailleurs vont dynamiter le TOP 14 en 2025/2026