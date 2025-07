Australie/Lions. Valetini vs Beirne, Kinghorn et Skelton de retour : attention au CHOC

Avant le 2e test entre les Lions et les Wallabies, Joe Schmidt a densifié son pack avec les présences de Skelton et Valetini. Un beau duel face à Beirne en perspective.

Les Wallabies ne rigolent plus. Après avoir lorgnés la victoire la semaine dernière, face à des Lions pas impériaux, les Australiens ont rajouté du lourd dans leur XV de départ pour répondre au défi physique des Lions britanniques et irlandais.

Will Skelton et Rob Valetini font ainsi leur entrée sur la feuille de match, tandis que Tuipulotu, blessé, est remplacé par Aki dans la sélection britannique. À noter la présence surprise d'Owen Farrell sur le banc et le retour de Kinghorn.

Joe Schmidt veut répondre au défi physique

Le sélectionneur irlandais des Wallabies n'a pas fait beaucoup de changements, hormis devant. Jeremy Williams est remplacé par le surpuissant Will Skelton, Nick Champion De Crespigny perd sa place au profit de Rob Valetini.

Il occupera une aile de la troisième ligne, l'autre étant dévolue à Fraser McReight et le n°8 à Harry Wilson, capitaine de la sélection. Joe Schmidt n'a cependant pas fait de changement dans la ligne de trois-quarts, Tom Lynagh toujours à la baguette. Il a plutôt opté pour un banc en 6-2, afin de répondre au défi physique que risquent d'imposer les Lions, dans le style irlandais d'Andy Farrell.

Farrell présence surprise, Kinghorn de retour

Tout comme l'Australie, les Lions ont opté pour la continuité avec seulement 3 changements dans le XV de départ. Andrew Porter prend la place d'Ellis Genge, Ollie Chessum celle de Joe McCarthy et Bundee Aki remplace Sione Tuipulotu, blessé.

Seul gallois de la sélection, Jac Morgan est bien présent sur le banc, après un triste record battu la semaine dernière. Owen Farrell fait également une apparition surprise sur le banc, au détriment de ses compatriotes Fin Smith et Marcus Smith. Blair Kinghorn intègre lui aussi la feuille de match.

Our team for the Second Test at the MCG!#Lions2025 #WeGoBeyond pic.twitter.com/qzYeYQX6jM — British & Irish Lions (@lionsofficial) July 24, 2025

Valetini face à Beirne : LE duel à suivre

Si Joe Schmidt a choisi d'ajouter de la densité à son XV de départ, cela va être l'occasion de suivre des duels intéressants. Chessum aura par exemple affaire à la montagne Skelton, tandis que le suractif McReight et Curry vont se livrer un beau duel à distance. Mais celui qui est à suivre est certainement l'affrontement entre Rob Valetini et Tadhg Beirne. Discret, Beirne est capable de résister à n'importe quel adversaire, comme il l'a montré lors de la dernière rencontre.

Il a d'ailleurs été élu homme du match à Brisbane, avec une impressionnante activité. Saura-t-il résister aux 1,93 m et 113 kg de Valetini, uniquement faits de muscles ? Intéressant face à Tuipulotu la semaine dernière, Len Ikitau aura affaire à moins véloce mais plus costaud, en la personne d'Aki. Là-encore, un beau duel à suivre. Coup d'envoi de la rencontre : samedi à 12h00 (heure française), à Melbourne.

