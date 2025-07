TOP 14. ''Une idée intéressante'' d'après O'Gara : le rugby va-t-il copier le football ?

L'annonce des compositions d'équipes 1h avant le coup d'envoi comme au football ? C'est la nouvelle idée lancée par Will Greenwood, approuvée par Ronan O'Gara.

Le rugby doit-il s'inspirer du football ? Pour sûr, la majorité des fans répondraient non à cette question. Mais Will Greenwood et Ronan O'Gara, consultants pour Sky Sports durant la tournée des Lions, ne sont pas complètement récalcitrants.

Ou du moins sur un point : celui des compositions. Et plus précisément l'heure de l'annonce de ces dernières. Les deux anciens joueurs sont favorables à l'idée de dévoiler les compositions d'équipes pour un match 1h avant le coup d'envoi, comme au football.

Une idée "intéressante" : O'Gara approuve

Sur le plateau de Sky Sports, à l'occasion de la tournée des Lions britanniques et irlandais en Australie, l'ancien centre anglais Will Greenwood, consultant pour le média d'outre-manche, a lancé cette idée. Il ne pense pas "qu'il faille attendre longtemps avant que cette règle (de l'annonce des compositions) ne change", déclare-t-il.

D'après Greenwood, cela permettrait une meilleure flexibilité tactique en fonction de l'adversaire et de la météo. D'autant plus que cela ne perturberait pas le groupe puisqu'aujourd'hui, une équipe se déplace avec 30 joueurs (les 23 de la feuille de match et des réservistes). Il y aurait donc une présélection des 30 joueurs, puis l'annonce de la composition 1h avant le coup d'envoi.

Vous avez trente joueurs... Disons qu'il pleut des cordes : vous vous dites : "Je veux mes deux meilleurs au pied, mes meilleurs plaqueurs, mes trois arrières les plus solides".

Un discours aussitôt suivi de l'approbation de Ronan O'Gara, qui trouve ça "vraiment intéressant". "Ce serait génial", poursuit l'ancien du XV du trèfle. Une idée tout de même impossible actuellement avec les règles en vigueurs.

Pas dérangeant à La Rochelle d'après O'Gara

Les clubs sont effectivement obligés de communiquer publiquement la composition de leur équipe 24h avant le coup d'envoi. Il s'agit donc du vendredi à 18h pour les matchs de Top 14 du samedi.

L'entraîneur de La Rochelle a d'ailleurs affirmé que ce changement ne perturberait pas l'équipe qu'il dirige. Si cette idée était adoptée, elle changerait la manière dont les rencontres seraient abordées et consommées par les spectateurs. Alors, se dirige-t-on vers une nouvelle ère du rugby ou une simple idée en l'air ?

