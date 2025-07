Les All Blacks encore au programme : du lourd pour le XV de France dans la Ligue des Nations 2026

Les Bleus de Fabien Galthié ouvriront leur campagne de Ligue des Nations sur les routes du Pacifique. Trois matchs, trois voyages, trois défis.

On en parle depuis des mois, voire des années. La Ligue des Nations version rugby débutera en 2026. Et selon les infos du Midi Olympique, le XV de France de Fabien Galthié commencera cette nouvelle compétition par une tournée au long cours dans l’hémisphère sud. Au menu : Nouvelle-Zélande, Australie et Japon, rien que ça.

Une première édition musclée

Organisée tous les deux ans à partir de 2026, cette Ligue des Nations réunira 12 sélections majeures : six du nord (France, Angleterre, Irlande, Écosse, Pays de Galles, Italie) et six du sud élargi (Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud, Argentine, Fidji et Japon).

L’idée ? Structurer les tests d’automne et de juillet dans un format compétitif et lisible pour tous. Une minirévolution.

Un départ sur les routes du Pacifique

Pour les Bleus, les trois premières journées s’annoncent corsées : un déplacement chez les All Blacks, suivi d’un test match en Australie, avant de conclure au Japon. Rarement les Bleus n'auront affronté la Nouvelle-Zélande aussi souvent.

Des conditions de voyage et d’enchaînement typiquement hémisphère sud, un peu à la manière du Rugby Championship, où la gestion de l’effectif et des bobos pèsera lourd. Mais aussi une occasion unique de se confronter aux meilleurs dans un cadre officiel.

En attendant les détails du calendrier

Les dates précises de cette première édition ne sont pas encore connues, mais les grandes lignes sont posées. L’ambition de World Rugby est claire : renforcer la visibilité du rugby international en dehors des Coupes du monde, tout en respectant le Tournoi des 6 Nations et les Lions.

Pour les supporters, cette Ligue des Nations s’annonce comme un nouveau rendez-vous à ne pas manquer. Et pour le XV de France, un défi XXL d’entrée de jeu. Au milieu de tout ça, les joueurs à qui on propose une quatrième compétition dans l'année. Pas sur que le staff tricolore puisse aligner les cadres lors de cette première série de matchs.