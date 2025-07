XV de France. ''Préparez-vous'', Galthié lance un avertissement fort aux Bleus avant la tempête de novembre

Battus trois fois par les All Blacks, les Bleus n’ont pas tout perdu. Galthié voit plus loin : novembre arrive, et il sera impitoyable.

Trois matchs, trois défaites, mais un message clair. À l’issue d’une tournée estivale à haute intensité face aux All Blacks, Fabien Galthié a tiré les enseignements nécessaires. Surtout, il a déjà les yeux rivés sur novembre, et ce qui attend le XV de France face aux champions du monde sud-africains, aux Fidjiens et aux Australiens. Le sélectionneur a tenu à alerter ses joueurs : le défi sera immense, et il se prépare dès maintenant. Un été de test pour les hommes en bleu La Nouvelle-Zélande n’a pas pardonné. Si les Bleus ont montré un visage valeureux, notamment en défense, ils ont été battus à trois reprises par une équipe néo-zélandaise plus expérimentées et rodées. Pour Galthié, le pari était clair : donner du temps de jeu à de nouveaux visages, tester des hommes en mission. « Les joueurs y ont cru, se sont engagés dans le projet. Le pari semblait impossible mais ils voulaient en être », a-t-il déclaré sur Canal+. RUGBY. 4/10, le constat perturbant du XV de France de Galthié en période estivale Objectif novembre : les compteurs seront remis à zéro Loin d’en faire un échec, le patron des Bleus voit dans cette tournée une rampe de lancement. « Individuellement, certains ont à nouveau touché du doigt ce qu'est la meilleure ou la deuxième meilleure équipe au monde », explique-t-il. L’objectif est désormais limpide : motiver tout le groupe France à monter en puissance. Car ce qui attend les Tricolores cet automne, c’est encore du lourd. Une série de tests qui doit aussi servir à préparer la Coupe du monde 2027. XV de France. Galthié prend note, ces 5 Bleus ont brillé chez les All Blacks Afrique du Sud, Fidji, Australie : un programme (très) relevé Le discours est sans filtre : « Préparez-vous. » Et Galthié d’alerter sur les écarts de préparation entre la France et ses futurs adversaires. L’Afrique du Sud aura 13 matchs dans les pattes, les Wallabies 16, les Fidji 8… quand le XV de France retrouvera ses joueurs 15 jours avant le premier test. « Ils passent 120 jours entre eux. Ils sont sur un calendrier international », glisse-t-il, lucide sur la difficulté du défi. Pas de reproche envers ceux qui ont décliné la tournée : « C’était cohérent, et moi je les comprends. » Mais un appel lancé à tout le monde : ceux qui veulent se frotter aux Boks doivent se préparer dès maintenant. Car le staff, lui, ne laissera rien au hasard pour cette tournée d'automne avec l'objectif de remporter les trois tests et de relancer la machine en vue du Tournoi. Le maillot ne se donne pas, il se gagne En creux, le message est limpide : en novembre, il n’y aura pas de place pour les demi-mesures. L'équipe de France alignée n'aura rien à voir avec celle de juillet. Avec les retours annoncés des cadres. Néanmoins, certains éléments vus cet été pourraient s'inviter dans le groupe. Voire sur la feuille de match. « Ils vont travailler, et tout faire pour se préparer physiquement et rugbystiquement », espère Galthié. Dans un calendrier où les week-ends sont comptés, la différence se fera sur l’envie, l’engagement… et la capacité à répondre présent au bon moment. Le ton est donné. À chacun de montrer qu’il veut (et peut) relever le défi.