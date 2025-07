XV DE FRANCE. Vous pensiez que le match des Bleus comptait pour du beurre ? Détrompez-vous

Le dernier test face aux Blacks ne sera pas qu’un baroud d’honneur : le classement mondial est en jeu, et les Bleus peuvent viser le podium.

On aurait pu croire à un simple match pour l’honneur. Un dernier test de tournée à disputer avant les vacances. Mais non : le France - Nouvelle-Zélande de ce samedi à Hamilton (9h05, Canal+) est tout sauf anecdotique. Au-delà du prestige, la place des Bleus dans le top 4 mondial est en jeu, et plusieurs scénarios pourraient bousculer l’ordre établi du classement World Rugby.

Un choc à enjeux multiples

Les Bleus sont aujourd’hui quatrièmes mondiaux, derrière l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l’Irlande. Une victoire face aux Blacks les maintiendrait dans ce carré royal. Mieux : en cas de succès avec 16 points d’écart ou plus, les hommes de Galthié passeraient même devant la Nouvelle-Zélande ET l’Irlande pour grimper sur le podium. Une sacrée perf’ sur le papier.

Si la France l’emporte d’un petit point à Hamilton, l’écart de points engrangé ne serait pas suffisant pour dépasser les Néo-Zélandais. Mais elle conserverait tout de même sa quatrième place, ce qui reste essentiel pour garder un rang dans le top 4 toujours valorisant, même si la future Coupe du monde comptera 24 équipes.

Mais une défaite pourrait coûter très cher

À l’inverse, si les Tricolores s’inclinent samedi matin, et que dans le même temps l’Angleterre bat les États-Unis, alors la France descendrait au cinquième rang mondial, une première depuis février 2022. Ce serait un vrai retour en arrière au cours du mandat de Fabien Galthié.

Ce classement World Rugby bouge beaucoup, reflet d’un rugby mondial de plus en plus homogène. L’Angleterre, tombée jusqu’à la 7e place fin 2024, est en pleine remontée : deux victoires en Argentine cet été, un bon Tournoi, et voilà les hommes de Borthwick qui frappent à la porte du top 4. Pendant ce temps, l’Irlande a fini sa tournée, et la France a une opportunité unique de la doubler.

LES SCÉNARIOS CLÉS

Victoire des Bleus avec +16 points d’écart : France 2e ou 3e mondiale selon le score des Blacks.

: France 2e ou 3e mondiale selon le score des Blacks. Victoire courte : France 4e, la Nouvelle-Zélande garde l’avantage.

: France 4e, la Nouvelle-Zélande garde l’avantage. Défaite française + victoire anglaise : la France tombe à la 5e place.

Oui, ce match compte. Beaucoup plus qu’un simple match de fin de tournée. Hamilton pourrait bien être le théâtre d’un basculement dans la hiérarchie mondiale. Les Bleus ont un rang et une réputation à défendre. Et peut-être même une place à aller chercher.