RUGBY. Écrasé, le XV de France subit le rouleau-compresseur All Black

Pour le deuxième match de la tournée chez les All Blacks, le XV de France s’est lourdement incliné à Wellington (43-17), malgré deux essais français.

Ce samedi 12 juillet, dans la matinée à l’heure française, le XV de France jouait son deuxième match contre la Nouvelle-Zélande, pour la Tournée d’été 2025. À Wellington, les Bleus voulaient marquer le coup et confirmer les bonnes intentions observées lors de la première rencontre. Cependant, la réalité a été bien plus froide et les hommes de Fabien Galthié concède un sérieux revers (43-17) en Océanie.

Un XV de France malmené

Dans le premier acte, les All Blacks se sont appliqués, rapidement. Face à eux, les Bleus ont eu plus de difficultés à rentrer dans la rencontre et ont été régulièrement pris de cours par l’intensité mise par les locaux. Des contres en touche et une pression marquée sur les coups de pied français ont déstabilisé les Tricolores. De plus, les Néo-Zélandais étaient bien lancés par une excellente prestation de Cam Roigard. À la conclusion d’une action intelligente avec Ardie Savea, le demi de mêlée est l’auteur du premier essai (14ᵉ).

Ensuite, le pack néo-zélandais ne s’est pas défilé. En puissance, avec du mouvement et tout en intelligence, Ardie Savea (23ᵉ) était arrivé dans l’en-but français, puis Codie Taylor l’a suivi (29ᵉ) quelques minutes plus tard. Ces deux essais illustraient l’écrasante domination des All Blacks dans le secteur de la conquête. En effet, ces trois premiers essais faisaient directement suite à une phase de mêlée fermée ou à un lancer en touche.

Enfin, un autre avant s’est illustré ballon en main, avant la pause. En effet, Tupou Vaa'i a été à la conclusion d’une belle séquence de jeu des All Blacks. Dépassé, le XV de France ne pouvait qu’observer le flanker polyvalent se rendre en Terre promise, à la 35ᵉ minute de jeu. Sur la première quarantaine, les Bleus n’ont réussi qu’à accumuler trois petits points et se sont fait remarquer par leur indiscipline. Score à la mi-temps : 29-3, à la faveur de la Nouvelle-Zélande.

Le raz de marée All Black

Pour la seconde partie de la rencontre, l’entrée d’une partie conséquente du banc français, peu après le retour sur le pré, a mobilisé les Bleus. Plusieurs entrants s’étaient démarqués dans la foulée et Léo Barré en a profité pour inscrire le premier essai du XV de France (47ᵉ). Cependant, la révolte n’a pas duré et Will Jordan a soigné ses statistiques avec un nouvel essai (54ᵉ) sous le blason de la fougère argentée, son 41ᵉ en 43 sélections.

Ensuite, le XV de France a montré un peu plus d’intentions qu’en début de rencontre. Toutefois, la stérilité des actions offensives tricolores était palpable, face à des All Blacks largement plus en maitrise que la semaine passée. Après les avants, les trois quarts ont montré qu’ils étaient au rendez-vous. Rieko Ioane inscrivait le sixième essai néo-zélandais peu après l’heure de jeu. Avec cet ultime arrivé dans l’en-but français, les Bleus concédaient plus de 40 points pour la première fois sous l’ère Galthié.

En fin de rencontre, le premier essai international de Joshua Brennan rendait l’addition légèrement moins amère. Le Toulousain arrivait dans l’en-but néo-zélandais à la 77ᵉ minute et solde la dernière action notable du match. Avec un revers conséquent (43-17), le XV de France n’a pas réitéré la bonne performance du premier match. Désormais, les Bleus essaieront de laver l’honneur, à l’occasion de la dernière rencontre. Cette dernière se jouera le 19 juillet prochain (9h05) au Waikato Stadium d’Hamilton.