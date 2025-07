TOP 14. ''Il nous fallait un expert…'' : Cameron Woki, les coulisses d’un retour à l’UBB 3 ans après son départ

Ce retour au club va-t-il relancer le 3ème ou 2ème aux 32 sélections en vue de l’équipe de France ? C’est très certainement ce qu’il espère, lui qui a perdu sa place durant ses années au Racing.

C’est un transfert qui n’a pas fait beaucoup de bruit au regard de son importance. Pourtant, pendant que l’UBB disputait une fin de saison de champion, le club girondin a bel et bien obtenu la signature de Cameron Woki.

Un garçon choyé à Bordeaux depuis les Espoirs et qui a connu son avènement chez les professionnels puis en équipe de France alors qu’il évoluait sur les bords de la Garonne aux côtés de son grand ami Matthieu Jalibert.

C’est ainsi que 3 ans après son départ quelque peu houleux pour le Racing 92, dans la région dont il est originaire, il va faire son retour chez les récent champion d’Europe. Comment cela a pu de faire ?

Woki voulait revenir

"Je vais le rappeler, mais Cameron n’avait pas demandé à partir et je n’étais pas à l’origine de son départ," explique le président de l’UBB, Laurent Marti, lors d’un entretien pour l’émission locale Top Rugby. "Il y a eu un concours de circonstances qui a fait que c’est arrivé. Ca a créé quelques petites tensions, mais rien de très grave. "

Et puis les liens se sont réchauffés, à l’initiative de Woki. "Dès la saison passée, Cameron avait commencé à envoyer quelques messages en disant qu’il regrettait un peu Bordeaux et je crois que la greffe à Paris n’avait pas vraiment pris. Cette année, il a été un peu plus insistant. En fin de saison, il y a eu un contexte où on a estimé que tout était réuni. Il fallait remplacer Guido Petti, il nous fallait un expert sur la touche et il est très fort là-dessus."

C’est ainsi que le champion du monde U20, aujourd’hui âgé de 26 ans, va revenir en Gironde. "Nous étions devenus champions d’Europe, c’était important, qu’il arrive dans un contexte d’un club qui a gagné sans lui et où c’est à lui de se mettre au diapason du club. Cameron a aussi fait des efforts pour pouvoir revenir à l’Union Bordeaux-Bègles, ce qui nous a conforté dans sa grande motivation à nous rejoindre."

Ce retour au club va-t-il relancer le 3ème ou 2ème aux 32 sélections en vue de l’équipe de France ? C’est très certainement ce qu’il espère, lui qui a perdu sa place durant ses années au Racing. Il fait d’ailleurs partie des joueurs d’expérience qui ont encadré les jeunes Bleus ce samedi en Nouvelle-Zélande, lui qui était remplaçant et a même marqué un essai.