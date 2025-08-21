TOP 14. Après 14 mois clopin-clopant, cet indéboulonnable du CO va se tester une bonne fois pour toutes
Le meilleur plaqueur du Top 14 de ces dernières saisons. Screenshot : Canal Plus
Blessé depuis plus d'un an, l’infatigable numéro 5 Tom Staniforth va se tester ce vendredi.

Avec son compère australien Nick Champion de Crespigny, il formait à notre goût l’un des tout meilleur duo de joueurs sous-cotés du Top 14 pendant plusieurs saisons.

Et puis l’homme au regard de glace est rentré sur l’île-continent, tandis que les supporters du Castres Olympique n’ont plus jamais revu sur un terrain Tom Staniforth, l’infatigable numéro 5.

TOP 14. 37 essais, Nationale et un tempérament de feu : Adam Vargas, une recrue comme le CO les aimeTOP 14. 37 essais, Nationale et un tempérament de feu : Adam Vargas, une recrue comme le CO les aime

L’Australien était de ces avants qui n’arrêtent jamais leurs efforts, qui plaquent à tour de bras et qui savent aussi faire avancer leur équipe ballon en main, grâce notamment à un physique généreux (1m98 pour 122kg). Si bien qu’à son poste, son profil très recherché lui avait permis de devenir l’un des plus gros salaires du club.

Dans son cas, c’est une vilaine blessure à la cheville que l’a éloigné des terrains. Le 2ème ligne de 31 ans désormais s’était fait opérer de son articulation l’été dernier et devait initialement être absent quelques mois.

Finalement, les douleurs n’ont jamais complètement disparu, si bien que l’homme au mulet a encore dû écourter plusieurs séances d’entraînement depuis la reprise, indique le Midi Olympique.

Un (dernier ?) test ce vendredi 

Malgré tout, le CO va tester sa poutre australienne ce vendredi en amical contre Montauban. L’occasion de voir si son articulation tient et ne le fait pas trop souffrir, d’abord, et s’il a gardé du rythme, ensuite.

En cas de signaux négatifs, l’avenir du costaud de Canberra se compliquerait sur les bords de l’Agout, alors que son contrat se terminera en juin 2026…

