TOP 14. 37 essais, Nationale et un tempérament de feu : Adam Vargas, une recrue comme le CO les aime

Joueur de caractère, Adam Vargas a été recruté par Castres pour ses qualités de finisseur et son envie sur le pré. Mais gare à l'indiscipline !

Il n’y a qu’à voir son gabarit de boulanger du coin pour imaginer. À ce niveau-là, quand un ailier ne dépasse guère les 1m80 et affiche tout juste 80kg sur la balance, il existe deux possibilités : soit il est insaisissable comme Ange Capuozzo, soit c’est "chien" comme Gabin Villière.

Si Adam Vargas a des cannes, gageons qu’il rentre plutôt dans la seconde catégorie. Car malgré un physique athlétique, le 3/4 aile compense surtout son manque de densité par une envie débordante. Parfois même un peu trop, à l’image de ses 14 cartons reçus (dont 1 rouge) reçus depuis le début de sa jeune carrière professionnelle.

"Oui, c’est vrai que je ne suis pas facile à gérer parfois, reconnaissait ce grand chambreur pour Rugbyrama récemment. Je suis un compétiteur et je peux m’agacer pour pas grand-chose. Ça me fait sortir un peu des entraînements ou des matchs, parfois."

37 essais en 83 matchs avec le VRDR

Un caractère bien trempé qui lui permit néanmoins d’avoir été signé par le Castres Olympique cet été, lui qui évoluer encore en national, il y a deux ans. Car au-delà de sa faculté à dézoner et gagner ses duels qui lui ont permis d’inscrire 22 essais en 40 titularisations en ProD2, Vargas s’envoie comme un dératé en défense, conteste tous les vallons aériens, vient régulièrement se mêler aux gros pour gratter les ballons au sol…

Bref, un profil atypique, comme les aime le CO. Qui devra néanmoins faire face à une grosse concurrence aux ailes (Hulleu, Ambadiang, Baget, Palis voire Karawalevu et Mouandjo). Il sait donc qu'il devra évoluer pour prétendre à devenir un titulaire régulier au sein de l'effectif tarnais.

"De mon côté, je fais des gros efforts sur ça, je bosse pour être moins pénible à gérer. Dans un effectif comme ça, en Top 14, ils n’ont pas besoin de ça, donc c’est à moi de m’adapter", concède le joueur formé à Lyon.

Et celui qui vient de fêter ses 25 ans de plutôt montrer pourquoi il était l'un des finisseurs les plus redoutés des 2ᵉ et 3ᵉ divisions françaises ces dernières saisons. Plutôt qu'un des plus indisciplinés.