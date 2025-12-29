‘‘Évidemment, il est hors norme’’ : Dupont is back et ça fait déjà (très) mal
Après une longue indisponibilité et quelques matchs de reprise, Antoine Dupont a été éblouissant contre La Rochelle, avec le Stade Toulousain. (Canal+)
Après une longue indisponibilité et quelques matchs de reprise, Antoine Dupont a été éblouissant contre La Rochelle, avec le Stade Toulousain.

Il est inéluctable. On a beau essayer de le mettre au second plan, Antoine Dupont transperce toujours l’écran. Ce dimanche 28 décembre, au Stadium, le demi de mêlée du Stade Toulousain a montré qu’il était toujours l’un des meilleurs joueurs du Top 14 et du monde. Contre le Stade Rochelais, il a livré une prestation de grande classe pour participer à l’effort collectif des Rouge et Noir, conclu par un succès bonifié (60-14).

VIDEO. 86kg vs 110kg : Antoine Dupont vous montre comment arracher le ballon à un guerrier géorgien sans forcerVIDEO. 86kg vs 110kg : Antoine Dupont vous montre comment arracher le ballon à un guerrier géorgien sans forcer

Dupont est (déjà) trop fort

Titulaire, Antoine Dupont a joué durant près d’une heure sur l’île du Ramier. Sur ce laps de temps, il s’est offert deux passes décisives et un doublé. Si l’on s’attarde sur les chiffres, on remarque qu’il a réalisé trois franchissements et trois passes après-contact. L’ancien du Castres Olympique a aussi gagné 66 mètres avec le ballon dans les mains et il a battu 11 défenseurs. Décidément, il a beau avoir eu quelques pépins aux genoux, il n'en reste pas moins électrique sur ses appuis.

Toutefois, si le joueur originaire du village de Castelnau-Magnoac a brillé dans la Ville rose, c’est pour une raison bien plus compliquée à exprimer à travers les chiffres : la justesse. En effet, pour la dernière affiche de l’année 2025, Antoine Dupont a donné l’impression d’être omniscient et doué d’ubiquité. Il semblait partout, tout le temps là quand on avait besoin de lui et averti du moindre risque.

Son jeu au pied et sa qualité de passe ont souvent permis de faire avancer le Stade Toulousain. Ses deux passes décisives en sont un magnifique exemple. Quelques secondes après un offload indécent, il sert superbement Ange Capuozzo dans l’intervalle, à la 16ᵉ minute de jeu. La course de l’Italien est léchée, mais le timing avec lequel son demi de mêlée fixe la défense est parfait. À la 59ᵉ minute de jeu, la passe au pied incroyable pour Teddy Thomas était la cerise sur le gâteau, juste avant qu’il ne cède sa place à Paul Graou.

RUGBY. Préparé comme un cyborg, Antoine Dupont peut-il revenir (encore) plus fort qu'avant sa blessure ?RUGBY. Préparé comme un cyborg, Antoine Dupont peut-il revenir (encore) plus fort qu'avant sa blessure ?

Un retour déjà réussi avec Toulouse

Depuis qu’il est de retour et apte à jouer, Antoine Dupont est apparu sur quatre feuilles de match, avant la rencontre contre La Rochelle. Avec le Stade Toulousain, il a joué deux rencontres de Top 14 et tout autant en Champions Cup. Remplaçant à trois reprises, il n’avait démarré qu’une seule rencontre, la défaite amère contre les Glasgow Warriors (28-21).

Depuis fin novembre, le numéro 9 n’a accumulé que 220 minutes de jeu, pourtant, il semble déjà exceller de nouveau. Alors qu'ils n’avaient plus été associés d’entrée, en club, avec Romain Ntamack depuis près d’un an et demi, les deux joueurs de la charnière se sont immédiatement retrouvés. Le demi de mêlée a aidé son ouvreur à briller et le fils d’Émile en a profité pour livrer l’une des prestations les plus abouties de son début de saison.

945 jours plus tard, le Stade Toulousain, Dupont et Ntamack retrouvent le sourire945 jours plus tard, le Stade Toulousain, Dupont et Ntamack retrouvent le sourire

Après la rencontre, les micros, les calepins et les caméras se sont pressés vers le capitaine du XV de France. Pour le diffuseur Canal+, Antoine Dupont a ainsi modéré sa performance personnelle en la renvoyant à l'excellente prestation collective des hommes d’Ugo Mola : “Certaines soirées fonctionnent mieux que d'autres. Au début, on a eu un peu de mal, notamment sur les libérations, car ils mettaient beaucoup de pression. Ensuite, on a joué constamment dans l'avancée. Alors évidemment, quand on joue 9 ou 10, derrière les gros qui avancent, il est plus facile d'avoir des espaces. Parfois, on tente des choses et elles réussissent. D'autres fois, moins bien. Ce soir, ça a bien marché.

Ensuite, il s’est attardé sur son état de forme.Honnêtement, je me sens comme avant. Je n'ai pas de gêne. Mon rugby, je l'ai trouvé assez vite, même si j'avais des appréhensions au début. Mais j'ai retrouvé mes facultés assez rapidement. J'espère que ça va continuer de cette façon”, confiait le joueur formé au FC Auch pour L'Équipe.

« Tu ne tournes pas un porno ! » excellent avec l'UBB, Jalibert peut-il encore avoir sa place dans le système Galthié ?« Tu ne tournes pas un porno ! » excellent avec l'UBB, Jalibert peut-il encore avoir sa place dans le système Galthié ?

Pour Canal+, son entraîneur Ugo Mola demandait de “lui laisser du temps” après sa performance magistrale contre le Stade Rochelais. “Il est à cinq semaines de reprise et on a essayé de ménager son temps de jeu. Évidemment, il est hors norme. C'est un garçon différent. En plus de ça, il génère l'enthousiasme nécessaire à l'équipe, il fait jouer les autres, ce qui est quand même génial à ce jeu”, indiquait le manager du Stade Toulousain aux caméras de Canal+.

Désormais, Antoine Dupont va pouvoir s’affirmer lors des prochaines échéances de Champions Cup. Ensuite, il devrait logiquement s’envoler du côté de Marcoussis. De son côté, Fabien Galthié est sûrement d’ores et déjà impatient à l’idée de retrouver son capitaine et facteur X.

VIDEO. 3 essais en 9 minutes : La dernière fois qu'Antoine Dupont était remplaçant, Ernest-Wallon s'embrasaitVIDEO. 3 essais en 9 minutes : La dernière fois qu'Antoine Dupont était remplaçant, Ernest-Wallon s'embrasait

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
  • Pianto
    60259 points
  • il y a 55 secondes

je ne sais pas ce que vous en pensez mais il m'a donné l'impression visuelle d'être un peu moins massif. C'était déjà un peu le cas après son passage à 7. Je crois que c'est un bon choix d'évolution physique.

Son jeu au pied est extraordinaire.
Là où la plupart des joueurs tapent en cloche, lui, il joue tendu. Que ce soit sa passe au pied ou son 50/22. C'est très au-dessus de tous les autres parce que ça ne laisse pas le temps à la défense de se replacer.

  • il y a 55 secondes

Derniers articles

 News
RUGBY. La Section Paloise championne d’automne du Top 14, à moins que…
News
10 essais en 9 matchs, Wainiqolo est-il le meilleur ailier de Top 14 ?
News
945 jours plus tard, le Stade Toulousain, Dupont et Ntamack retrouvent le sourire
News
TOP 14. Clermont se rassure contre l’UBB, mais la crainte s’installe autour de Jauneau
News
Dupont – Ntamack réunis : Toulouse aligne une composition des grands soirs face à La Rochelle d'Alldritt et Hastoy
News
Le combat silencieux de Cyril Baille : pourquoi le pilier du Stade Toulousain joue moins ?
News
17 mois d’absence cumulés : fin de saison pour deux Tricolores du RCT
News
Top 14. Retour de Jacobs, Carbery et Rayasi : la compo de Bordeaux face à Clermont
News
Top 14. Bayonne privé de son atout majeur au centre de l’attaque face au Stade Français
News
''Sauvons la mêlée'', un joueur du Top 14 signe une tribune dans The Times