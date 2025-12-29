‘‘Évidemment, il est hors norme’’ : Dupont is back et ça fait déjà (très) mal

Après une longue indisponibilité et quelques matchs de reprise, Antoine Dupont a été éblouissant contre La Rochelle, avec le Stade Toulousain.

Il est inéluctable. On a beau essayer de le mettre au second plan, Antoine Dupont transperce toujours l’écran. Ce dimanche 28 décembre, au Stadium, le demi de mêlée du Stade Toulousain a montré qu’il était toujours l’un des meilleurs joueurs du Top 14 et du monde. Contre le Stade Rochelais, il a livré une prestation de grande classe pour participer à l’effort collectif des Rouge et Noir, conclu par un succès bonifié (60-14).

Dupont est (déjà) trop fort

Titulaire, Antoine Dupont a joué durant près d’une heure sur l’île du Ramier. Sur ce laps de temps, il s’est offert deux passes décisives et un doublé. Si l’on s’attarde sur les chiffres, on remarque qu’il a réalisé trois franchissements et trois passes après-contact. L’ancien du Castres Olympique a aussi gagné 66 mètres avec le ballon dans les mains et il a battu 11 défenseurs. Décidément, il a beau avoir eu quelques pépins aux genoux, il n'en reste pas moins électrique sur ses appuis.

Toutefois, si le joueur originaire du village de Castelnau-Magnoac a brillé dans la Ville rose, c’est pour une raison bien plus compliquée à exprimer à travers les chiffres : la justesse. En effet, pour la dernière affiche de l’année 2025, Antoine Dupont a donné l’impression d’être omniscient et doué d’ubiquité. Il semblait partout, tout le temps là quand on avait besoin de lui et averti du moindre risque.

Son jeu au pied et sa qualité de passe ont souvent permis de faire avancer le Stade Toulousain. Ses deux passes décisives en sont un magnifique exemple. Quelques secondes après un offload indécent, il sert superbement Ange Capuozzo dans l’intervalle, à la 16ᵉ minute de jeu. La course de l’Italien est léchée, mais le timing avec lequel son demi de mêlée fixe la défense est parfait. À la 59ᵉ minute de jeu, la passe au pied incroyable pour Teddy Thomas était la cerise sur le gâteau, juste avant qu’il ne cède sa place à Paul Graou.

Un retour déjà réussi avec Toulouse

Depuis qu’il est de retour et apte à jouer, Antoine Dupont est apparu sur quatre feuilles de match, avant la rencontre contre La Rochelle. Avec le Stade Toulousain, il a joué deux rencontres de Top 14 et tout autant en Champions Cup. Remplaçant à trois reprises, il n’avait démarré qu’une seule rencontre, la défaite amère contre les Glasgow Warriors (28-21).

Depuis fin novembre, le numéro 9 n’a accumulé que 220 minutes de jeu, pourtant, il semble déjà exceller de nouveau. Alors qu'ils n’avaient plus été associés d’entrée, en club, avec Romain Ntamack depuis près d’un an et demi, les deux joueurs de la charnière se sont immédiatement retrouvés. Le demi de mêlée a aidé son ouvreur à briller et le fils d’Émile en a profité pour livrer l’une des prestations les plus abouties de son début de saison.

Après la rencontre, les micros, les calepins et les caméras se sont pressés vers le capitaine du XV de France. Pour le diffuseur Canal+, Antoine Dupont a ainsi modéré sa performance personnelle en la renvoyant à l'excellente prestation collective des hommes d’Ugo Mola : “Certaines soirées fonctionnent mieux que d'autres. Au début, on a eu un peu de mal, notamment sur les libérations, car ils mettaient beaucoup de pression. Ensuite, on a joué constamment dans l'avancée. Alors évidemment, quand on joue 9 ou 10, derrière les gros qui avancent, il est plus facile d'avoir des espaces. Parfois, on tente des choses et elles réussissent. D'autres fois, moins bien. Ce soir, ça a bien marché.”

Ensuite, il s’est attardé sur son état de forme. “Honnêtement, je me sens comme avant. Je n'ai pas de gêne. Mon rugby, je l'ai trouvé assez vite, même si j'avais des appréhensions au début. Mais j'ai retrouvé mes facultés assez rapidement. J'espère que ça va continuer de cette façon”, confiait le joueur formé au FC Auch pour L'Équipe.

Pour Canal+, son entraîneur Ugo Mola demandait de “lui laisser du temps” après sa performance magistrale contre le Stade Rochelais. “Il est à cinq semaines de reprise et on a essayé de ménager son temps de jeu. Évidemment, il est hors norme. C'est un garçon différent. En plus de ça, il génère l'enthousiasme nécessaire à l'équipe, il fait jouer les autres, ce qui est quand même génial à ce jeu”, indiquait le manager du Stade Toulousain aux caméras de Canal+.

Désormais, Antoine Dupont va pouvoir s’affirmer lors des prochaines échéances de Champions Cup. Ensuite, il devrait logiquement s’envoler du côté de Marcoussis. De son côté, Fabien Galthié est sûrement d’ores et déjà impatient à l’idée de retrouver son capitaine et facteur X.

