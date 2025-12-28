945 jours plus tard, le Stade Toulousain, Dupont et Ntamack retrouvent le sourire

Ce samedi, Antoine Dupont et Romain Ntamack vont recréer une association qui n’a plus été vue depuis plus d’une saison, avec le Stade Toulousain, en Top 14.

Si on vous demande la charnière type du Stade Toulousain en Top 14, vous allez sûrement citer l’association entre Antoine Dupont et Romain Ntamack. Pourtant, cela fait bien longtemps que les deux hommes n’ont plus joué ensemble, en championnat tout du moins. Récemment alignés conjointement en Champions Cup, lors de la défaite à Glasgow (28-21), ils n’ont plus l’habitude de jouer à deux, dans l’Hexagone.

Ce samedi 28 décembre (21h05), le Stade Toulousain accueille le Stade Rochelais au Stadium de Toulouse, pour clôturer la phase aller du championnat. Le TFC est en vacances et les Rouge et Noir profitent de l’antre des Violets pour communier avec son public. À cette occasion, Antoine Dupont et Romain Ntamack sont tous les deux titularisés à la charnière. En Top 14, les deux joueurs n’ont encore jamais été associés, sur cette saison, ni durant l’exercice précédent !

Dupont, Ntamack et le Stadium

En effet, la Dépêche du Midi a mis en lumière cette statistique complètement folle, dans l’un de ses papiers. La dernière fois que les deux hommes ont été alignés l’un à côté de l’autre d’entrée, c’était lors de la finale de Top 14 de la saison 2023-2024, le 28 juin 2024. À l’époque, Antoine Dupont n’était pas encore champion olympique de rugby à VII et Romain Ntamack revenait de sa longue convalescence, après sa rupture des ligaments croisés.

Si l’on sort une calculette et un calendrier, on s'aperçoit que les deux Haut-Garonnais n’ont plus joué ensemble, comme titulaires d’une feuille de match de Top 14, depuis près de 548 jours consécutifs. Sur leur dernière apparition, ils avaient participé au large succès du Stade Toulousain contre l’Union Bordeaux-Bègles (59-3) au Vélodrome, alors que le Stade de France préparait sa mue pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Sur cette rencontre, le demi de mêlée avait d’ailleurs marqué un doublé.

Toutefois, on peut encore fouiller un peu dans les archives. Ainsi, la dernière rencontre de saison régulière de Top 14, où les deux joueurs ont été associés, remonte au 28 mai 2023. Cette rencontre s’était déroulée au stade Ernest-Wallon et Toulouse avait obtenu un succès bonifié contre Brive (54-10). Après cette 26ᵉ journée du Top 14 2022/2023, les Corréziens avaient d’ailleurs été relégués en Pro D2, où ils se trouvent encore. Ce match a eu lieu il y a près de 945 jours. Une éternité.

Au Stadium de Toulouse, les deux joueurs n’avaient plus commencé une rencontre de Top 14 côte à côte depuis le 7 mai 2023. Dans la Ville rose, l'île du Ramier n’a donc plus vu Antoine Dupont avec le numéro 9 et Romain Ntamack avec le numéro 10, simultanément, depuis 966 jours. Sur cette rencontre, le Stade Toulousain jouait pour la 24ᵉ journée de championnat. Il est venu à bout de l’Union Bordeaux-Bègles, sur le score de 31 à 17.

Le Stade Toulousain nostalgique

Pour ce retour dans les méandres de la Garonne, Antoine Dupont et Romain Ntamack auront sûrement à cœur de laisser un beau souvenir, autour de ces retrouvailles. Pour cause, le Stade Toulousain essaye de retrouver de la confiance, après quelques prestations moins convaincantes. Entre autres, leur dernière association, toutes compétitions confondues, s’est faite à Glasgow. En Champions Cup, il y a quelques semaines, les Warriors avaient surpris les Rouge et Noir avant de les faire couler sous la douche écossaise (28-21).

Ainsi, ce mauvais souvenir pourrait être balayé par une belle prestation commune. D’autant plus que les joueurs ont eu l’occasion de s’entraîner ensemble depuis plusieurs mois, au Sept-Deniers ou à Marcoussis. Les automatismes commencent lentement à revenir et une association décisive des deux hommes forts du club ne serait pas de trop pour conclure l’année 2025 de la meilleure des manières, en Haute-Garonne.

En 2022, à une époque où leur association était bien plus fréquente, Antoine Dupont s’était attardé sur l’importance du lien entre demi de mêlée et demi d’ouverture, au cœur du jeu. “Quasiment tous les choix passent par nous. Tous les 9 et les 10 connaissent le poids de leur responsabilité.[…] On a la chance de figurer dans un collectif qui fonctionne bien, avec des bons joueurs et des résultats. Quand tu joues à la charnière, tu sais que tu seras toujours pointé du doigt. C'est agréable quand tu gagnes, moins quand tu perds”, indiquait-il à L’Équipe.

Aujourd’hui, le jeu toulousain est en attente d’un petit coup de boost pour relancer le moteur d’une machine qui a parfois tendance à s’endormir, sur certaines rencontres. Si Antoine Dupont et Romain Ntamack marquent les esprits au Stadium, le duo pourrait prochainement être de retour sous les teintes d’un maillot bleu…

