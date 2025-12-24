''C’est devenu un monstre physique'', les éloges pleuvent sur Matthieu Jalibert avant le 6 Nations

Le président de l’UBB est sans appel quant à la forme actuelle de Matthieu Jalibert : selon lui, l’ouvreur mérite plus de reconnaissance après ses gros progrès.

Le maître à jouer de Bordeaux est en train de convaincre le plus grand nombre par ses performances. Jusqu’ici, rien de très surprenant : sa forme actuelle le confirme, puisqu’avec l’UBB, Matthieu Jalibert a inscrit 50 points en 5 rencontres toutes compétitions confondues.

En interview sur TV7, le président du club champion d’Europe, Laurent Marti, a évoqué la forme actuelle de son ouvreur et les efforts qu’il a fournis pour combler ses lacunes, hépicentre des nombreuses critiques par le passé.

« Tu ne tournes pas un porno ! » excellent avec l'UBB, Jalibert peut-il encore avoir sa place dans le système Galthié ? "J’espère qu’il en trouvera la reconnaissance sur le plan international"

Si ce n’est pas explicitement une pique astucieusement glissée par Laurent Marti au staff des Bleus, ça y ressemble fortement. En effet, régulièrement blessé et parfois même boudé par Fabien Galthié, Matthieu Jalibert ne semble pas faire l’unanimité avec le XV de France.

Pourtant, son niveau actuel alimente continuellement les débats autour d’un duel de titulaires entre lui et le Toulousain Romain Ntamack. Sa dernière apparition remonte au dernier Tournoi des 6 Nations : il n’avait pris part qu’à un seul match, face à l’Angleterre.

Titulaire lors du dernier Mondial, Matthieu Jalibert n’avait pas su contenter le plus grand nombre, au point d’essuyer des critiques sur son implication dans les tâches défensives et dans le combat de façon générale.

Pas forcément la mission principale pour un ouvreur, mais Romain Ntamack lui est souvent préféré aussi pour sa fiabilité en défense, lui qui ne rate que très rarement ses plaquages.

Mais selon Laurent Marti, cette version de Mathieu Jalibert est désormais beaucoup plus complète.

"Il est assez stratosphérique en ce moment. J’espère qu’il en trouvera la reconnaissance sur le plan international. Sa vitesse, sa vista, ses exploits techniques, on les connaît depuis ses débuts. Mais là où il est encore plus impressionnant maintenant, c’est que c’est devenu un monstre physique, un « boucher ». Il s’y file en défense, il gratte des ballons, il nettoie dans les rucks. Il est franchement étonnant", souligne Laurent Marti à TV7.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CANAL+ Rugby (@canalplusrugby)

Autant de plaquages qu’Adam Coleman face aux Bulls en Champions Cup

Pour autant, il est clair que beaucoup d’adorateurs de la balle ovale préfèrent voir Matthieu Jalibert à l’initiative de grandes envolées plutôt que dans les tâches les plus obscures. D’ailleurs, lors de la première quinzaine de Champions Cup, ce dernier s’est montré hyperactif en attaque.

Auteur de trois essais en deux rencontres, il est assurément, aux côtés de Temo Matiu, l’élément le plus en vue de Bordeaux. Face aux Bulls, il s’est aussi distingué en défense en réalisant cinq plaquages, soit autant qu’Adam Coleman, le deuxième ligne de l’UBB.

Une fois de plus, il est difficile de comparer les deux joueurs tant leurs styles de jeu sont différents. Mais dans ce domaine, Romain Ntamack a également excellé face à Glasgow avec le Stade Toulousain lors de la deuxième journée de Champions Cup, avec treize plaquages réalisés.

Jalibert ou Ntamack : les fans se déchirent, Galthié doit trancher : qui sera titulaire en 10 avec le XV de France ?