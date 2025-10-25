Jalibert ou Ntamack : les fans se déchirent, Galthié doit trancher : qui sera titulaire en 10 avec le XV de France ?

L’automne approche, et avec lui, une tournée qui sent la poudre : les Springboks débarquent en novembre, et une question agite déjà les travées des stades comme les réseaux sociaux. Qui mènera le jeu du XV de France à l’ouverture ?
Romain Ntamack, le Toulousain revenu de blessure, ou Matthieu Jalibert, le Bordelais en feu depuis la rentrée ? On a posé la question à nos lecteurs, et autant vous dire qu’ils n’ont pas attendu pour dégainer.
Jalibert, l’homme en forme qui fait débat
Pour beaucoup, le débat est tranché. « Jalibert est le meilleur 10 français depuis au moins 2 ans », affirme Pierrick. Et difficile de lui donner totalement tort au vu du début de saison du Bordelais, brillant avec l’UBB, précis au pied et tranchant dans la ligne. « Il a fait un gros travail défensif, et quelle vista en ce moment », salue Ludovic, pourtant supporter toulousain. D’autres insistent sur sa complémentarité avec Lucu : « La charnière Lucu/Jalibert, ce serait parfait pour relancer Matthieu en EDF ».XV de France. L'âge de la maturité pour Matthieu Jalibert ? 'Il aura encore sa chance''Mais si Jalibert séduit par son flair et son panache, certains pointent encore ses limites : « Il faudrait qu’il se mette à plaquer et défendre », lâche Pascal. D’autres rappellent qu’un match contre les Boks, « ça se joue d’abord en défense ».
Ntamack, le choix du cœur (et de la continuité)
Face à cette vague pro-Jalibert, les partisans de Ntamack ne désarment pas. « Dans la tête de Galthié, c’est Romain n°1 et Mathieu n°2, même si Jalibert est au-dessus, ça ne bougera pas », estime Tibo, Toulousain assumé. Beaucoup mettent en avant la fiabilité du 10 du Stade : « C’est avec un 10 solide qu’on gagne les grandes compétitions », rappelle Antonin. Pour d’autres, c’est une question de confiance : « Depuis 2019, il choisit toujours Romain, qu’il soit en forme ou pas », note Marion.
4 ans plus tard, l'association Jalibert/Ntamack est-elle envisageable pour le XV de France?Le débat vire parfois à la passion : entre ceux qui dénoncent une « mafia toulousaine » et ceux qui estiment que « Jalibert n’a pas encore le mental pour être un grand 10 de l’équipe de France », les avis sont tranchés.
Alors, qui portera le numéro 10 face aux Springboks ? Si la logique de la forme du moment plaide pour Jalibert, l’historique et la confiance du staff semblent indiquer Ntamack. Mais une chose est sûre : comme le résume Sébastien, « on s’en fout, du moment que la France gagne ». Et ça, tout le monde peut signer.
fredo69007
Pour moi sur la forme du moment et les logiques d associations on devrait avoir une charnière Lucu-Jalibert pour débuter d autant plus qu on devrait également avoir une troisième ligne avec 2 gros sécateurs (Jelonch-Boudehent) et une paire de centre Fickou-Barassi qui découpe aussi permettant de réduire le risque de la faiblesse défensive de Jalibert.
Là où je trouve que NTK est surtout meilleur c'est dans sa capacité à gérer le tempo de son equipe et trier les ballons donc sa présence sur le banc offrirait des garanties pour gérer la fin de match de manière plus froide et efficace.
p.coutin
La vraie question serait plutôt de réussir à deviner ce que les Boks qui ne font pas deux matchs de suite avec la même équipe vont proposer, et ce que les Français vont mettre en place. Parce qu'une équipe aujourd'hui, c'est 35 joueurs, et une faculté d'adaptation à l'adversaire. Donc pour l'instant c'est une histoire qui appartient aux deux staffs. Si les deux équipes décident d'y aller avec 6 voire 7 avants sur le banc et un "affrontement frontal", un changement de 10 en cours de match ne sera pas vraiment prévu… Dans ce cas N'Tamack à un avantage. Pas forcément en défense, mais dans cette capacité à tenir une tactique. Et là le 10 de rechange pourrait être... Ramos. Si les français décident de commencer par déplacer les africains, Jalibert pourrait débuter. À part ça, le 10 le plus performant et le plus polyvalent depuis le début du top 14, c'est probablement Segonds... Voyons voir la fin de cette journée de championnat... A la place des Français, je ferais des essais dans ce match, car le gagner à tout prix n'a pas beaucoup d'importance. On est en préparation de coupe du monde...
Jacques-Tati-en-EDF
Et Segonds ?? hein ...!! Il fait de bons matchs et si tu as un temps un peu mouillé il peut être très précieux avec son coup de pied énorme ...
NeST
Jalibert a, pour moi, failli face aux Springboks lors de la coupe du monde 2023. Attention, je ne dis pas que Matthieu est la raison de la défaite, je dis qu'il n'a pas eu le niveau attendu dans la gestion du match, qui aurait pu faire pencher la balance et ne pas perdre d'un seul petit point.
Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et Jalibert a progressé à l'UBB. Pourtant ilreste toujours barré par N'tamack, ou même Ramos, dans la tête de Galthié, au point de quitter le groupe. Ce que j'ai trouvé moyen au niveau de la solidarité avec l'équipe, même s'il avait potentiellement des raisons, cela a donné un impact négatif à son image, déjà écornée, à tort ou à raison selon les avis.
Ne serait-il pas opportun de le confronter de nouveau aux Boks, afin de voir s'il a aussi progressé au niveau international face à cette équipe ? Ce serait le match idéal pour lui, comme pour nous, d'assumer son retour en EDF, en éclairant ce match de la classe dont ii fait preuve en club.
Deux numéros 10 complémentaires seraient une réelle valeur ajoutée pour la CDM 2027, une émulation (mot à la mode) N'tamack/Jalibert pour les pousser vers l'excellence serait le top.
Allez les Bleus, quel que soit le numéro 10 ! 🇫🇷
FabienPelouse
Décidément on retrouve toujours les mêmes à commenter ces articles ! (Je m'inclue dans le tas)
Voyez-vous l'affection du supporter me faut tolérer que Jalibert quitte le groupe l'année dernière. J'ai même tendance à trouver ça plutôt sain, quand on en a gros sur la patate faut que ça sorte. Y'a pas mort d'homme non plus ...
Par contre Ntamack j'aime pas son interview à la coupe du monde, ou après la demi de coupe d'Europe ou encore après Bayonne plus récemment. En plus je ne trouve pas qu'il ait un niveau de jeu incroyable franchement. Maintenant que son genou est tout propre il a plus d'excuses donc perso je le mettrai titu contre les sudafs et s'il se prend Etzebeth lancé à la 65eme on verra bien s'il est le grand défenseur qu'on nous vend.
Bref,
Manu
J'entends beaucoup cette critique facile autour de moi selon laquelle Toulouse aurait gagné derniers boucliers grâce à une tentaculaire mafia toulousaine qui aurait envahit les esprits et porte-monnaies des arbitres, de la FFR, la LNR et le staff du XV de France.
C'est souvent ainsi qu'on considère en France ceux qui réussissent personnellement ou collectivement.
Concernant R.NTK, il jouirait du favoritisme naturel de Galthié à l'égard des toulousains. C'est une hypothèse qui pourrait tenir la route si on ne connaissait pas Galthié et sa HAINE historique (je pèse mes mots) à l'égard du Stade Toulousain. Galthié a sûrement évolué depuis sur cette position mais il déteste viscéralement Toulouse, et ce depuis qu'il évolué chez le voisin Colomiers. En tant que joueur puis entraineur, il a toujours voulu suivre l'enseignement de Robert BRU ancien entraineur du Stade Toulousain qui a construit l'ADN du jeu debout à la toulousaine. BRU, pour bâtir les système de jeu toulousain dans les années 80, s'était inspiré des travaux théoriques de Réné Deleplace. Bru a construit le premier centre de formation au stade à la fin des années 80. Il a ensuite enseigné à l'Université STAPS (section rugby) de Toulouse-Rangueil. Galthié a obtenu un DUT à Rangueil et a pu cotoyer BRU en jouant en universitaire.
Après Colomiers, FG rêvait de jouer pour le voisin afin de pratiquer le système de jeu de Robert BRU mais Novès n'aurait pas voulu de lui (c'est ce qui se dit mais je n'en ai pas la preuve). Cela aurait été une grande frustration qui a été son moteur en tant que joueur (pendant 2 ans) puis entraineur du Stade Français (4 ans) avec lequel il gagnait 2 titres notamment contre Toulouse en tant que joueur en 2003. Après la demi-finale 2006 contre Toulouse, perdue en toute fin de match d'un drop assassin de Dubois (12 à 9), il déclara avec aigreur: "le jeu à la toulousaine est mort". En tant qu'entraineur de Montpellier (4 ans) puis Toulon (1 an), la même motivation l'avait animé mais il ne réussit qu'à se hisser en finale qu'une fois, en 2011 avec Montpellier et sa génération dorée ... pour perdre contre Toulouse.
Galthié a sûrement évolué depuis, mais on ne peut pas le taxer de faire partie d'une hypothétique mafia toulousaine.
S'il a toujours privilégie NTK à Jalibert, c'est pour les garanties et la constance qu'il apporte. NTK a joué le Tournoi 2025 avec un seul genou valide et cela ne l'a pas empêché de participer activement à la victoire. Sa force mentale lui a permis de tenir le poste et pas seulement par sa complémentarité avec Dupont, car ce dernier s'était blessé à la 29ème minute de la 4ème journée en Irlande ... remporté avec bonus offensif
NTK est également un meilleur gestionnaire que Jalibert. ça compte sur les matchs internationaux souvent serrés.
Amis à Laporte
La question ne se pose même pas, demandez donc à Galthié !
pascalbulroland
Comme déjà écrit ailleurs, on devrait se féliciter d'avoir ces 2 talents à ce poste en EDF...