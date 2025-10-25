Jalibert ou Ntamack : les fans se déchirent, Galthié doit trancher : qui sera titulaire en 10 avec le XV de France ?
XV de France. Galthié face à son dilemme préféré : Jalibert ou Ntamack ?
Le rugby français adore ses débats sans fin, et celui du numéro 10 est un grand classique. Jalibert, Ntamack, qui tiendra la baguette face aux Boks ? Les lecteurs du Rugbynistère ont tranché… ou presque.

L’automne approche, et avec lui, une tournée qui sent la poudre : les Springboks débarquent en novembre, et une question agite déjà les travées des stades comme les réseaux sociaux. Qui mènera le jeu du XV de France à l’ouverture ?

Romain Ntamack, le Toulousain revenu de blessure, ou Matthieu Jalibert, le Bordelais en feu depuis la rentrée ? On a posé la question à nos lecteurs, et autant vous dire qu’ils n’ont pas attendu pour dégainer.

Jalibert, l’homme en forme qui fait débat

Pour beaucoup, le débat est tranché. « Jalibert est le meilleur 10 français depuis au moins 2 ans », affirme Pierrick. Et difficile de lui donner totalement tort au vu du début de saison du Bordelais, brillant avec l’UBB, précis au pied et tranchant dans la ligne. « Il a fait un gros travail défensif, et quelle vista en ce moment », salue Ludovic, pourtant supporter toulousain. D’autres insistent sur sa complémentarité avec Lucu : « La charnière Lucu/Jalibert, ce serait parfait pour relancer Matthieu en EDF ».XV de France. L'âge de la maturité pour Matthieu Jalibert ? 'Il aura encore sa chance''XV de France. L'âge de la maturité pour Matthieu Jalibert ? 'Il aura encore sa chance''Mais si Jalibert séduit par son flair et son panache, certains pointent encore ses limites : « Il faudrait qu’il se mette à plaquer et défendre », lâche Pascal. D’autres rappellent qu’un match contre les Boks, « ça se joue d’abord en défense ».

Ntamack, le choix du cœur (et de la continuité)

Face à cette vague pro-Jalibert, les partisans de Ntamack ne désarment pas. « Dans la tête de Galthié, c’est Romain n°1 et Mathieu n°2, même si Jalibert est au-dessus, ça ne bougera pas », estime Tibo, Toulousain assumé. Beaucoup mettent en avant la fiabilité du 10 du Stade : « C’est avec un 10 solide qu’on gagne les grandes compétitions », rappelle Antonin. Pour d’autres, c’est une question de confiance : « Depuis 2019, il choisit toujours Romain, qu’il soit en forme ou pas », note Marion.

4 ans plus tard, l'association Jalibert/Ntamack est-elle envisageable pour le XV de France?4 ans plus tard, l'association Jalibert/Ntamack est-elle envisageable pour le XV de France?Le débat vire parfois à la passion : entre ceux qui dénoncent une « mafia toulousaine » et ceux qui estiment que « Jalibert n’a pas encore le mental pour être un grand 10 de l’équipe de France », les avis sont tranchés.

Alors, qui portera le numéro 10 face aux Springboks ? Si la logique de la forme du moment plaide pour Jalibert, l’historique et la confiance du staff semblent indiquer Ntamack. Mais une chose est sûre : comme le résume Sébastien, « on s’en fout, du moment que la France gagne ». Et ça, tout le monde peut signer.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires

Pour moi sur la forme du moment et les logiques d associations on devrait avoir une charnière Lucu-Jalibert pour débuter d autant plus qu on devrait également avoir une troisième ligne avec 2 gros sécateurs (Jelonch-Boudehent) et une paire de centre Fickou-Barassi qui découpe aussi permettant de réduire le risque de la faiblesse défensive de Jalibert.
Là où je trouve que NTK est surtout meilleur c'est dans sa capacité à gérer le tempo de son equipe et trier les ballons donc sa présence sur le banc offrirait des garanties pour gérer la fin de match de manière plus froide et efficace.

  • il y a 11 secondes

Derniers articles

 Vidéos
VIDEO. Pas content ? Triplé ! 20 minutes ont suffi à Raffaele Costa Storti pour écœurer la défense de Carcassonne
Transferts
TRANSFERT. Un ancien Tricolore rejoint la PRO D2 pour aider ce club ambitieux de haut de tableau
News
''Trop de clubs, pas assez de résultats'', la WRU coupe dans le vif, une équipe va disparaître
News
Bielle-Biarrey, Lucu, Jalibert, Penaud… le XV XXL de Bordeaux-Bègles face à Bayonne
News
Après Ahki, qui sont les 10 joueurs du Stade Toulousain en fin de contrat ?
Vidéos
VIDEO. 8 essais, 57 points, une fessée : duel de fiertés, un an après la démonstration de Toulouse face à Toulon
News
RUGBY. Douche froide pour le Paraguay, disqualifié de la Coupe du monde 2027
News
XV de France. ''Un bosseur qui mérite tout ce qui lui arrive'', Marchand encense son jeune coéquipier
News
Ces jeunes talents qui pourraient briller dès 2026 : 41 Bleuets convoqués avec France U20
News
TOP 14. Toulouse – Toulon : le face-à-face bouillant à ne pas manquer à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Transferts
TRANSFERT. 110 kilos, 24 ans, une nouvelle arme dans le pack montpelliérain pour dynamiter le TOP 14