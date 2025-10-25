Jalibert ou Ntamack : les fans se déchirent, Galthié doit trancher : qui sera titulaire en 10 avec le XV de France ?

Le rugby français adore ses débats sans fin, et celui du numéro 10 est un grand classique. Jalibert, Ntamack, qui tiendra la baguette face aux Boks ? Les lecteurs du Rugbynistère ont tranché… ou presque.

L’automne approche, et avec lui, une tournée qui sent la poudre : les Springboks débarquent en novembre, et une question agite déjà les travées des stades comme les réseaux sociaux. Qui mènera le jeu du XV de France à l’ouverture ?

Romain Ntamack, le Toulousain revenu de blessure, ou Matthieu Jalibert, le Bordelais en feu depuis la rentrée ? On a posé la question à nos lecteurs, et autant vous dire qu’ils n’ont pas attendu pour dégainer.

Jalibert, l’homme en forme qui fait débat

Pour beaucoup, le débat est tranché. « Jalibert est le meilleur 10 français depuis au moins 2 ans », affirme Pierrick. Et difficile de lui donner totalement tort au vu du début de saison du Bordelais, brillant avec l’UBB, précis au pied et tranchant dans la ligne. « Il a fait un gros travail défensif, et quelle vista en ce moment », salue Ludovic, pourtant supporter toulousain. D’autres insistent sur sa complémentarité avec Lucu : « La charnière Lucu/Jalibert, ce serait parfait pour relancer Matthieu en EDF ». XV de France. L'âge de la maturité pour Matthieu Jalibert ? 'Il aura encore sa chance''Mais si Jalibert séduit par son flair et son panache, certains pointent encore ses limites : « Il faudrait qu’il se mette à plaquer et défendre », lâche Pascal. D’autres rappellent qu’un match contre les Boks, « ça se joue d’abord en défense ».

Ntamack, le choix du cœur (et de la continuité)

Face à cette vague pro-Jalibert, les partisans de Ntamack ne désarment pas. « Dans la tête de Galthié, c’est Romain n°1 et Mathieu n°2, même si Jalibert est au-dessus, ça ne bougera pas », estime Tibo, Toulousain assumé. Beaucoup mettent en avant la fiabilité du 10 du Stade : « C’est avec un 10 solide qu’on gagne les grandes compétitions », rappelle Antonin. Pour d’autres, c’est une question de confiance : « Depuis 2019, il choisit toujours Romain, qu’il soit en forme ou pas », note Marion.

4 ans plus tard, l'association Jalibert/Ntamack est-elle envisageable pour le XV de France?Le débat vire parfois à la passion : entre ceux qui dénoncent une « mafia toulousaine » et ceux qui estiment que « Jalibert n’a pas encore le mental pour être un grand 10 de l’équipe de France », les avis sont tranchés.

Alors, qui portera le numéro 10 face aux Springboks ? Si la logique de la forme du moment plaide pour Jalibert, l’historique et la confiance du staff semblent indiquer Ntamack. Mais une chose est sûre : comme le résume Sébastien, « on s’en fout, du moment que la France gagne ». Et ça, tout le monde peut signer.