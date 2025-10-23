XV de France. L'âge de la maturité pour Matthieu Jalibert ? 'Il aura encore sa chance''
Matthieu Jalibert, joyau de l'UBB, brille par sa loyauté et son talent exceptionnel au rugby français. Crédit image : Screenshot Youtube TOP 14
Matthieu Jalibert ne laisse personne indifférent. Pour Laurent Marti, son président à l’UBB, c’est bien plus qu’un simple ouvreur : un enfant du club, un joueur brut, sans filtre, au talent fou.

Devant les bolides Dréan et Wainiqolo, qui est cet international français qui survole les statistiques en Top 14 ?Devant les bolides Dréan et Wainiqolo, qui est cet international français qui survole les statistiques en Top 14 ?Matthieu Jalibert est peut-être l’un des joueurs les plus clivants du rugby français, mais à Bordeaux, il fait l’unanimité. Et ce n’est pas son président, Laurent Marti, qui dira le contraire. Dans un entretien accordé à La Dépêche, le patron de l’Union s’est livré avec franchise sur son ouvreur, qu’il connaît mieux que quiconque.

Un enfant du club

« C’est un enfant du club, Matthieu. Il a démarré en poussins chez nous », rappelle Marti avec tendresse via La Dépêche. Depuis, le gamin de Saint-Germain-en-Laye est devenu l’un des 10 les plus talentueux d’Europe.

Mais ce n’est pas un parcours linéaire. Et le président le sait bien : « On ne lui a pas toujours donné raison. On l’a aidé à parfaire sa construction d’homme. »

À l’image de son jeu, flamboyant mais parfois risqué, Jalibert est un joueur sans compromis. « Il ne joue pas de rôle. Il n’a pas de filtre. Il n’en a peut-être pas eu assez, plus jeune, pour comprendre les codes, pour se faire aimer. » Un franc-parler parfois mal perçu à l’extérieur, mais qui fait aussi sa singularité.

Le cadre bordelais : Une oasis d'humanité pour un joueur atypique

À l’UBB, le cadre est propice à son épanouissement. Moins d’exigence immédiate que chez les Bleus, plus d’humanité. « Forcément, il y a toujours plus de chaleur humaine dans son club que dans l’équipe de France », note Marti, en comparaison avec le contexte plus froid du XV de France, où la performance doit être immédiate.

Et pourtant, malgré les critiques, Jalibert a déjà connu 35 sélections en Bleu. « Il est encore jeune et je pense qu’il aura encore sa chance », avance Marti, conscient de la densité exceptionnelle au poste d’ouvreur en France.

Le meilleur est-il à venir ?

VIDEO. Jalibert, l’éclair de génie qui a calmé tout Aimé-Giral : pur instinct, pure classeVIDEO. Jalibert, l’éclair de génie qui a calmé tout Aimé-Giral : pur instinct, pure classeSa forme actuelle parle pour lui. Meilleur 10 du Top 14 selon les stats, énorme face à Perpignan, il enchaîne les prestations XXL. Et surtout, il semble avoir franchi un cap dans la gestion et la lecture du jeu. « Être entouré d’autres joueurs de grande qualité, ça l’a aidé à mieux comprendre la notion de collectif. »

S'il est utilisé comme à l'UBB , il sera génial en Bleu...

  il y a 40 minutes

