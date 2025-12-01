TOP 14. Matias Remue, la solution made in Belgique pour pallier l'absence du maestro argentin Mallia à Toulouse ?

Arrivé en 2022 sur les bords de la Garonne, Remue a réalisé sa première vraie performance avec la première du Stade Toulousain, ce samedi. Une prestation qui pourrait compter pour la suite de la saison.

C'est bien connu : le malheur des uns fait bien souvent le bonheur des autres. Un adage qui se vérifie bien souvent, au rugby comme ailleurs. Ce samedi, l'arrière belge du Stade Toulousain Matias Remue n'aurait par exemple probablement pas été de la partie face au Racing 92 si Juan Cruz Mallia ne s'était pas pété les croisés avec l'Argentine, le week-end dernier.

Pourquoi le forfait de Mallia pourrait peser plus lourd que ceux de Dupont ou Ntamack pour le Stade ToulousainReste que vu le contexte et l'absence de Thomas Ramos et Blair Kinghorn (ménagés) également, le jeune 3/4 de 22 ans était propulsé titulaire pour cette réception importante au Wallon pour le groupe toulousain. Pour la der' de Pita Ahki et le grand retour d'Antoine Dupont après presque 9 mois d'absence.



Autant dire que Remue n'a pas laissé passer sa chance. S'il n'avait jusqu'ici jamais franchement impressionné en 6 apparitions avec la première du Stade Toulousain, l'arrière a clairement surfé sur la dynamique de son aventure internationale avec la Belgique - un tournoi de repêchage pour la coupe du monde 2027 lors duquel il fut excellent et décisif - lors de cette 11ème journée de Top 14.



Inspiré et impliqué, le garçon formé au Kituro de Schaerbeek (région de Bruxelles) a débloqué son compteur avec les grands suite à une relance individuelle depuis le fond du terrain que Cheslin Kolbe aurait apprécié. Sur laquelle il impressionnait de par ses changements d'appuis soudains et sa capacité de ré-accélération. Au final, le champion de France Espoirs 2024 remontait 60 mètres tout seul et laissait sur place 3 défenseurs (et même l'arbitre), avant de résister au retour de Max Spring, sur les cannes.



Le genre d'essai dont on se souvient... Surtout à Ernest-Wallon, plutôt fin connaisseur en la matière...



Recalé d'entrée



Pourtant, la rencontre n'avait pas spécialement bien débuté pour Remue, recalé à l'entrée par le duo de videurs Habosi/Fickou avant d'être transporté en touche en touche manu militari (soulevé comme un vulgaire sac à patates sur une quinzaine de mètres) sur sa première prise de balle. De quoi rappeler à certains spectateurs un souvenir de leurs soirées arrosées dans les boîtes de nuit du centre-ville toulousain...

LE TAMPON DU RGN. Marchand pas marrant, le bandeau va bien à Ntamack : Les notes des Bleus face à l’AustralieMais le grand frère de Florian (son jumeau qui évolue à Valence d'Agen) n'est pas du genre à rentrer chez lui en boudant au premier couac. En confiance malgré tout et peut-être vexé de sa première action, il s'est vite remis la tête à l'endroit pour prendre davantage d'initiatives, bousculer la défense du Racing grâce à son intéressant crochet exter/inter et être plutôt rassurant dans le fond du terrain. Jusqu'à son essai de soliste en 2ème période.

En tant qu’arrière, j’ai plus de ballons intéressants à jouer pour des duels" - constatait après la rencontre et pour Rugbyrama celui qui peut aussi jouer à l'ouverture avec une certaine aisance.



Une polyvalence bientôt cruciale à Toulouse ?

Et c'est peut-être justement-là que se situe l'une des solutions pour compenser la longue absence à venir du couteau suisse d'Ugo Mola, Juan Cruz Mallia.

TOP 14. Gers, Hautes-Pyrénées, Tarn… Quel département abonde le plus le Stade Toulousain ?

Si la lourde blessure du "technicien polyvalent" argentin peut peser très lourd dans l'équilibre du Stade Toulousain vu la longueur des saisons pour le champion de France en titre, la prise de galon et la polyvalence de Matias Remue pourraient être précieuses, si le club ne va pas chercher de joker médical.

Ce sont deux postes qui demandent beaucoup de gérer le jeu, avoue le principal concerné. Il n’y a pas beaucoup de différences. Quand je joue ouvreur, je suis plus dans l’organisation. J’aime beaucoup les deux postes. Et puis, il faut être polyvalent aujourd’hui.

Condition sine qua none pour se frayer une place dans l'effectif le plus fourni de la planète rugby. Et peut-être permettre au p'tit wallon d'enchaîner les matchs au Wallon...