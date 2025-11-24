LE TAMPON DU RGN. Marchand pas marrant, le bandeau va bien à Ntamack : Les notes des Bleus face à l’Australie

Puisqu'au rugby il vaut mieux être en retard qu'en avance, voici les notes des Bleus face à l’Australie. À notre sauce.

J-B Gros (6/10) : Un look de vigneron du Vaucluse ou de videur de boîte de nuit, c’est selon. Quand on est chauve à 26 ans, qu’on dépasse les 110kg et qu’on aime le chocolat, il n’y a pas 40 options non plus. Au cas où Cyril Baille ne retrouve jamais son niveau d’antant, on a quand même un client sur les fondamentaux du poste avec J-B Gros, avec une belle activité offensivement à son actif face à l’Australie. Et par les temps qui courent, on prend !

Julien Marchand (7/10) : Putain Ju, mais si un jour la tronçonneuse est en panne tu peux être sûr que je t’appelle pour couper le bois à main nue, toi ! Un vrai ferrailleur comme il en faut, même à ce niveau, pour remettre l’église au milieu du village. T’as pas les skills de Mauvaka, certes, mais va falloir qu’il s’il se lève tôt "Peat" à son retour, pour essayer de te déloger tellement tu t’accroches à ce numéro 2 en Bleu. Peut-être le meilleur tricolore de la tournée.

VIDEO. Découpé à la limite par la faucheuse Curry, le Toulousain Juan Cruz Mallia out pour l'épisode coupe d'Europe ?

Régis Montagne (5/10) : Pas pris à défaut pour la première fois de la tournée. Mais le Clermontois a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de titiller Atonio voire Tatafu en numéro 3. Avec un nom pareil, on aimerait le voir tout bousculer sur son passage et être un peu méchant. Mais le doux Régis semble parfois être un homme, ascendant gros nounours. A revoir malgré tout, après avoir passé l’hiver avec Christophe Urios.

Thibaud Flament (7/10) : A force de donner autant, la Flamme donne parfois l’impression d’être un peu usée. Pourtant, le double-mètre de Toulouse est toujours en aussi intelligent, adroit, mobile et efficace, autant que crucial dans l'alignement des Bleus, malgré les saisons qui passent. En numéro 4, personne ne lui arrive à la cheville, en France.

Many Meafou (5,5/10) : Dans l’Age de Glace, Manny est un mammouth. Bien loin du dessin animé, samedi soir au stade de France, l’arrière Max Jorgensen a peut-être eu l’impression de passer sous un éléphant lorsque "Many" Meafou lui est tombé dessus en seconde période. Le 38 tonnes du Stade Toulousain a aussi réalisé quelques beaux efforts ballon en main, que sont venus gâcher une certaine indiscipline et un manque de constance, parfois.

Antho Jelonch (6/10) : Relativement discret, mais on oublie parfois que le Gersois est un homme de l’ombre. S’il fut pris sur son déplacement en défense sur l’un des franchissements australiens, il a secoué du Wallaby sur chaque intervention défensive. Un numéro 6 comme on aime.

Charles Ollivon (non-noté, juste commotionné) : La tournée de novembre lui aura permis de retrouver les Bleus avec entrain et de repartir avec un cocard en guise de cadeau. Sonné par un plaquage très haut de Wilson, le guerrier varois est sorti quelques minutes plus tard, toujours incapable de placer St-Pée-sur-Nivelle sur une carte. Remplacé par Jegou le chien fou.

Greg Alldritt (6/10) : De belles charges dans l’axe malgré du déchet, et des plaquages dignes du fin fond du Gers. C’est ça le Greg qu’on aime. On sent qu’il y a encore une étape à passer pour retrouver le Alldritt du Tournoi 2022, mais le Rochelais est sur la bonne voie.

''J’avais besoin d’un petit peu d’amour'' : écarté face aux Springboks, Greg Alldritt à coeur ouvert sur sa situation

Max Lucu (4,5/10) : Il n’y a rien à dire, Max, en défense tu es vaillant. Mais généralement, on demande aussi autre chose à un demi de mêlée… A ce poste si peu évident lorsque ton pack n’est pas vraiment dominateur et que l’ombre d’Antoine Dupont plane au-dessus du Stade de France, on n’a jamais retrouvé chez toi le patron que l’on connaît à l’UBB. Pas mal de maladresses, un jeu au pied moyen par rapport à ce que tu sais faire et un carton jaune récolté pour le collectif. Attention à ne pas perdre ton rôle de doublure officiel de Jason Statham en équipe de France…

Romain Ntamack (6/10) : Finalement, la solution c’était peut-être de te faire jouer avec un bandeau sur la tronche comme un ouvreur varois de Fédérale. Un peu hésitant en début de match, "NTK" est peu à peu monté en régime, grâce notamment à un beau duel aérien gagné qui l’a mis en confiance. S’il n’a pas énormément pesé de par ses initiatives individuelles, le Toulousain a en revanche été propre et a fait le plus souvent les bons choix dans l’animation. Malgré un jeu au pied loin d’être 4 étoiles sur ce match. Mais le dégradé, lui, était nickel.



LBB (8/10) : Heureusement que tu courais sur le stade de France et pas 200 mètres plus haut, sinon tu te faisais flasher à plusieurs reprises sur le périph. Et comme t’es jeune permis, les points, ça défile… Décisif 4 fois dans le match, on a aussi cru que tu allais t’accrocher sur le toit du stade sur ton saut sous un jeu au pied de pression en première période. Par contre, demande à Thibault Giroud qu’il te colle 2 séances de curl biceps par semaine pour éviter de te faire arracher le ballon (cf : sur l’essai de Jorgensen) comme certains touristes se font prendre leur téléphone dans le métro parisien. On chambre mais on est bien obligés, avec les talents pareils…

VIDEO. Sensationnel essai de Louis Bielle-Biarrey contre l'Australie : accélération, par-dessus, cad-deb, il a régalé !Gael Fickou (4/10) : Pour ta carrière, on a hâte que tu atteignes les 100 sélections, Gaël. Mais pour 2027…

Certes, tu es le patron de l’organisation défensive derrière. Mais on ne peut pas dire que notre premier rideau ait beaucoup rassuré, pendant cette tournée. Derrière ça, quand on voit le punch du minot au prénom à jouer les gaillards dans ma famille d’abord durant les 10 derniers minutes, on se dit qu’il sera difficile de faire semblant trop longtemps…

Nico Depoortère (7,5/10) : Rien que pour avoir sprinté 100 mètres à la 75ème et plongé entre les poteaux alors que l’arbitre avait sifflé depuis 10 secondes - devant un Stade de France en furie - t’es notre homme de la soirée. L’ancien treiziste Joseph Sua’ali’i pensait te manger, mais tu lui as montré que tu craignais degun. Honnêtement, si le LOU Rugby jouait avec ta grinta, il serait leader du Top 14 à l’heure où l’on se parle. 4 essais en 2 matchs, de l’envie et des plaquages saignants : il est probablement le grand gagnant de cette tournée en vue de la suite.

Damian Penaud (4,5/10) : Attends Damian, t’as joué face à l’Australie ? Certes il faisait un froid à s'amuser sur son téléphone dans le vestiaire, mais t’avais qu'à faire comme ton pote LBB, mettre un lycra et te réchauffer en courant partout comme un dératé ! En étant attentif, on a tout de même vu que c’est toi qui allonge une sautée qui crée le décalage pour Ramos, avant de faire marquer Depoortère en 2ème période. Mais alors à part ça… Dans un match animé, on aurait aimé te voir dézoner, toucher des ballons et monter comme un fou les renvois. Reprends-toi parce que t’as beau avoir déterrer le record de Blanco, Gaël Dréan il attend la première opportunité qu’il aura pour t’envoyer à la retraite. Qui ? Tu sais, ce mec qui jouait en Fédérale il y a encore 3 ans et demi…

''S'il en a l'intention, il coachera un jour'' : ce que l’on apprend du documentaire Canal Plus sur Thomas RamosThomas Ramos (6/10) : Au milieu des dobermans et des rottweillers, c’est un teckel. Pourtant, c’est bien lui le chef de la meute, toujours avec le même caractère bien trempé et l’exigence du plus haut niveau. Sans être brillant non plus ni rassurant sur les ballons hauts, ce fut pourtant lui le boss de la tournée, avec ses 39 points inscrits. Le genre de mecs qu’il te faut dans une équipe.