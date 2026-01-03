Esteban Capilla (Bayonne) freiné alors qu’il frappait (fort) à la porte du XV de France

En pleine forme et très attendu, Esteban Capilla (Bayonne) est contraint de mettre le pied à l’arrêt. Une blessure qui tombe mal, très mal.

Alors que son nom circulait avec insistance dans les discussions autour du XV de France, Esteban Capilla voit son élan brutalement freiné. Selon Sud Ouest, le troisième ligne de l’Aviron Bayonnais est actuellement blessé à la voûte plantaire. Le joueur de 23 ans a été aperçu ce jeudi avec une botte au pied gauche, signe d’une gêne suffisamment sérieuse pour nécessiter des examens complémentaires. Leur objectif : déterminer la gravité exacte de la blessure et la durée de son indisponibilité. Un coup dur pour le meilleur marqueur d’essais des ciel et blanc cette saison, auteur de 7 réalisations toutes compétitions confondues.

Une blessure sournoise, rarement anodine

La voûte plantaire, ce n’est jamais anodin pour un joueur de rugby, encore moins pour un troisième ligne. Zone clé dans la transmission des appuis, elle encaisse tout : changements de direction, poussées en mêlée, impacts répétés. Une douleur persistante à cet endroit peut vite devenir handicapante, surtout à haute intensité. ''Capilla est un cheat code'', il casse des reins, joue au pied et plante des essais comme un ailier, bientôt en Bleu ?

Le port d’une botte laisse penser à une mise au repos stricte, au moins temporaire, et à une volonté de ne prendre aucun risque. À ce stade, impossible de savoir s’il s’agit d’une simple inflammation ou d’une lésion plus profonde, mais l’attente des examens est déjà un premier frein dans une période charnière.

Capilla, le profil qui cochait toutes les cases

Si cette blessure fait autant parler, c’est aussi parce qu’Esteban Capilla n’est plus un inconnu. Formé à Bayonne, international U20, il s’est imposé cette saison comme un cadre du paquet d’avants basque. Puissant, mobile, doté d’un vrai sens du timing près de la ligne, il a franchi un cap évident. Ses 7 essais ne doivent rien au hasard : ils traduisent une activité constante, une capacité à être au soutien et à finir les coups. Autant d’arguments qui expliquaient pourquoi beaucoup le voyaient déjà dans le radar des Bleus. Cramont, Capilla, Maximin… Le XV de France avec 11 joueurs sans sélection pour préparer les FidjiDans le rugby de haut niveau, tout se joue souvent à quelques semaines près. Capilla arrivait dans une séquence idéale : régularité en club, visibilité médiatique, attente populaire. Cette blessure tombe donc au pire moment. Même si elle s’avère bénigne, l’incertitude suffit à ralentir une dynamique. Et dans un contexte où la concurrence est féroce au poste de troisième ligne, chaque absence compte. Le rugby ne pardonne pas les temps morts, surtout quand d’autres en profitent pour marquer des points.

Un de plus à l'infirmerie Bayonne

Pour l’Aviron Bayonnais, c’est une vraie interrogation. Capilla est devenu un maillon essentiel de l’équilibre de l’équipe, autant dans le combat que dans la finition. Son éventuelle absence obligera le staff à réajuster sa troisième ligne, peut-être à redistribuer les rôles. Dans une saison de Top 14 où la constance est souvent la clé du maintien et des ambitions plus hautes, perdre un joueur aussi en forme n’est jamais neutre.

Giovanni HABEL-KÜFFNER (tendon d’Achille) et Maxime MACHENAUD (genou), indisponibilité longue durée. Pierre CASTILLON (cheville), Tom LEVEQUE (cheville), Baptiste GERMAIN (cheville), Rodrigo BRUNI (épaule), Baptiste CHOUZENOUX (coude) poursuivent leur rééducation respective. Tevita TATAFU (cheville), Alex MOON (pied), Reece HODGE (genou), Mateo CARRERAS (cuisse) et Yohan ORABE (cuisse) sont en cours de réathlétisation.

Côté sélection, cette blessure n’enterre rien, mais elle retarde tout. Capilla est jeune, encore en construction, et son potentiel reste intact. Mais le haut niveau international ne laisse que peu de fenêtres. Rater une opportunité, c’est parfois devoir attendre la suivante. À lui désormais de revenir vite, bien, et surtout durablement. À 23 ans, Esteban Capilla a le temps pour lui. Cette blessure est un contretemps, pas un verdict. Le plus dur sera d’accepter l’attente, puis de repartir comme il sait le faire : fort, simple et efficace. Le reste suivra.