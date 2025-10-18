''Capilla est un cheat code'', il casse des reins, joue au pied et plante des essais comme un ailier, bientôt en Bleu ?
Capilla, c’est un 3e ligne ou un centre ? À 22 ans, il casse des reins, joue au pied et plante des essais comme un ailier. Une perle rare made in Bayonne. Crédit image : FFR
Esteban Capilla a tout fait : marqué, distribué, éclairé le jeu. À 22 ans, il frappe fort à la porte des Bleus avec une prestation majuscule face à Clermont.

Bayonne a facilement dominé Clermont ce samedi en ouverture de la 7e journée de TOP 14 sous l'impulsion d'un excellent Esteban Capilla.

Il ne faudra pas s'étonner si le 3e ligne de l'Aviron est appelé par Fabien Galthié pour préparer les tests de novembre. 

Malgré la concurrence à son poste, le Basque est dans une forme étincelante. Non seulement l'ancien joueur de France 7 s'est offert un doublé, il a aussi régalé sur la première réalisation de Carerras. 

Sa vista, ses cannes, et son jeu au pied ont fait la différence pour le plus grand bonheur des supporters sur les réseaux sociaux. 

Et que dire de son deuxième essai où il a pris la défense clermontoise de vitesse.

A 22 ans, l'ancien international U20 n'a jusqu'ici jamais porté le maillot du XV de France. Mais il pourrait très bien avoir sa chance cet automne. Peut-être pas contre les Boks, où le staff va lui préférer des joueurs d'expérience.

Mais il pourrait avoir du temps de jeu contre les Fidji ou contre l'Australie selon les choix de l'encadrement tricolore. A condition d'être retenu. Mais s'il devait rester à la maison au mois de novembre, nul doute que son tour viendra dans les mois à venir s'il continue sur ce rythme effréné. 

