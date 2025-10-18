''Capilla est un cheat code'', il casse des reins, joue au pied et plante des essais comme un ailier, bientôt en Bleu ?

Esteban Capilla a tout fait : marqué, distribué, éclairé le jeu. À 22 ans, il frappe fort à la porte des Bleus avec une prestation majuscule face à Clermont.

Bayonne a facilement dominé Clermont ce samedi en ouverture de la 7e journée de TOP 14 sous l'impulsion d'un excellent Esteban Capilla.

Il ne faudra pas s'étonner si le 3e ligne de l'Aviron est appelé par Fabien Galthié pour préparer les tests de novembre.

Malgré la concurrence à son poste, le Basque est dans une forme étincelante. Non seulement l'ancien joueur de France 7 s'est offert un doublé, il a aussi régalé sur la première réalisation de Carerras.

QUEL ESSAI 🤯



La connexion des Bayonnais permet à Carreras de planter le 4ème essai 🔥@avironrugbypro #ABASM pic.twitter.com/r8IPRNlAEg October 18, 2025

Sa vista, ses cannes, et son jeu au pied ont fait la différence pour le plus grand bonheur des supporters sur les réseaux sociaux.

Capilla qui vient de casser les reins du clermontois mdr ce mec est inhumain October 18, 2025

Capilla c'est la petite de la 3eme ligne ! Il pourrait jouer centre ça serait pareil ! — Çasepasseparici (@Etcheverry1Iban) October 18, 2025

Capilla est sacrément monstrueux... un futur grand #ABASM — Champion Christophe 🇨🇵🏉🔴⚫ (@ChrCHAMPION) October 18, 2025

Allez hop Capilla titu en 10 face aux Sud Afs. Désolé Ntamack et Jalib mais le débat est clos. #ABASM — Roro (@RoroBKTiste) October 18, 2025

Et que dire de son deuxième essai où il a pris la défense clermontoise de vitesse.

Capilla c'est très très fort , quel joueur incroyable. #ABASM — Audrey (@AudreyLaff0rgue) October 18, 2025

Capilla il faut en parler ptdrrrr

Le niveau de décontraction, la palette de qualité, ce mec va vrmt continuer à montrer tout les weekends ? 😍#ABvASM #Top14 — idiot Berjallien (@MoineChartreux_) October 18, 2025

Esteban Capilla, non content de disposer des qualités athlétiques d’Ardie Savea, s’est dit, humblement, qu’il pouvait en plus ajouter la qualité technique de Thomas Ramos avec l’aptitude « coup de pied par dessus et je recupère »



Arretez le bordel, le mec BRULE@SudRadioRugby — Alexandre Priam (@AlexandrePriam) October 18, 2025

Capilla c’est quand même très spécial. Il va si vite… joueur très atypique. Quel plaisir de le voir exploser cette saison — Pierre Ammiche (@PierreAmmiche) October 18, 2025

Capilla ce mec est un putain de cyborg j’ai jamais vu un 3eme ligne comme lui — gabin66 (@gabide66) October 18, 2025

A 22 ans, l'ancien international U20 n'a jusqu'ici jamais porté le maillot du XV de France. Mais il pourrait très bien avoir sa chance cet automne. Peut-être pas contre les Boks, où le staff va lui préférer des joueurs d'expérience.

Mais il pourrait avoir du temps de jeu contre les Fidji ou contre l'Australie selon les choix de l'encadrement tricolore. A condition d'être retenu. Mais s'il devait rester à la maison au mois de novembre, nul doute que son tour viendra dans les mois à venir s'il continue sur ce rythme effréné.