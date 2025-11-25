Logique ? Louis Bielle-Biarrey seul joueur du XV de France dans l'équipe de rêve de 2025

Un seul Français dans le XV mondial 2025 ? C’est Bielle-Biarrey, 22 ans, qui sauve l’honneur. Et les cadres ? Aux abonnés absents cette saison…

World Rugby a dévoilé ce mardi l'équipe de rêve masculine version 2025. Une sélection qui salue les meilleurs joueurs internationaux de la saison. Et surprise : un seul Français y figure, l’ailier de l’UBB Louis Bielle-Biarrey, auteur d’une saison exceptionnelle en Bleu comme en club.

Le reste de l’équipe est largement dominé par l’Afrique du Sud, avec 6 Springboks dans ce XV idéal, dont Malcolm Marx, élu joueur de l’année, et Cheslin Kolbe, toujours aussi létal. Derrière, on retrouve également des stars comme Will Jordan (All Blacks) ou Maro Itoje (Angleterre).

Pourquoi Bielle-Biarrey et pas les autres ?

À seulement 22 ans, Louis Bielle-Biarrey confirme son statut de phénomène. Avec 10 essais en 8 matchs cette année, dont trois doublés, il a brillé par sa régularité et sa faculté à faire la différence dans les moments chauds. Il avait notamment terminé le 6 Nations avec 8 réalisations.

"Bielle-Biarrey, l'étincelle du XV de France"

Outre sa vitesse de pointe incroyable, sa lecture des espaces et sa capacité à gagner ses duels face à des ailiers expérimentés ont impressionné les observateurs. Dans un XV de France parfois en manque d’inspiration offensive, il a souvent été l’étincelle, comme face aux Australiens samedi dernier avec sa prise d'intervalle pour l'essai de Depoortère. Ou encore son festival en bord de touche sur son premier essai. VIDEO. Sensationnel essai de Louis Bielle-Biarrey contre l'Australie : accélération, par-dessus, cad-deb, il a régalé !

Ce que ça dit du XV de France en 2025

L’absence d’autres Tricolores dans ce XV mondial en dit long même si ce n'est pas une surprise. Pas de Jelonch, pas de Ramos, pas d'Alldritt… logique diront certains. Certes, la France a remporté le Tournoi 2025, mais la suite a été plus complexe avec des résultats en deçà ses standards récents.

Les Bleus ont été dominés à trois reprises en Nouvelle-Zélande avant d'enchaîner une quatrième défaite de rang dans l'année face aux Boks. Le succès contre les Fidji a été poussif tout comme la première période face aux Wallabies. Le calendrier, décidé par un algorithme quatre ans à l'avance, n'a également pas aidé les Tricolores avec un choc d'entrée face à des Boks en pleine bourre.

Des Bleus moins en vue qu'en 2021

L’éclat sud-africain – champion en titre du Rugby Championship – et le retour en forme de l’Angleterre ont fait reculer les Bleus dans la hiérarchie mondiale. Ce n'est d'ailleurs pas une surprise s'il y a 6 Springboks dans cette équipe de rêve. Dont trois qui étaient nommés pour le titre de meilleur joueur du monde. Le XV de la Rose est représentée par deux éléments, tout comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Cette reconnaissance individuelle de Bielle-Biarrey fait presque figure d’exception dans une année où le collectif tricolore a peiné à convaincre lorsque les cadres n'étaient pas là.

Les retours, notamment de Dupont, Mauvaka, Cros, Atonio, pour ne citer qu'eux, feront certainement du bien au collectif. Mais leurs absences a aussi permis à d'autres éléments de se montrer et d'engranger du temps de jeu. Bielle-Biarrey, lui, continue de s'affirmer comme l'une des armes offensives principales du XV de France. Cette nomination le positionne comme un leader naturel de la ligne de trois-quarts française à l’horizon 2026, année du lancement de la Nations Cup, et en vue de la Coupe du monde 2027.