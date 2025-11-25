Logique ? Louis Bielle-Biarrey seul joueur du XV de France dans l'équipe de rêve de 2025

World Rugby a dévoilé ce mardi l'équipe de rêve masculine version 2025. Une sélection qui salue les meilleurs joueurs internationaux de la saison. Et surprise : un seul Français y figure, l’ailier de l’UBB Louis Bielle-Biarrey, auteur d’une saison exceptionnelle en Bleu comme en club.
Le reste de l’équipe est largement dominé par l’Afrique du Sud, avec 6 Springboks dans ce XV idéal, dont Malcolm Marx, élu joueur de l’année, et Cheslin Kolbe, toujours aussi létal. Derrière, on retrouve également des stars comme Will Jordan (All Blacks) ou Maro Itoje (Angleterre).
Pourquoi Bielle-Biarrey et pas les autres ?
À seulement 22 ans, Louis Bielle-Biarrey confirme son statut de phénomène. Avec 10 essais en 8 matchs cette année, dont trois doublés, il a brillé par sa régularité et sa faculté à faire la différence dans les moments chauds. Il avait notamment terminé le 6 Nations avec 8 réalisations.
"Bielle-Biarrey, l'étincelle du XV de France"
Outre sa vitesse de pointe incroyable, sa lecture des espaces et sa capacité à gagner ses duels face à des ailiers expérimentés ont impressionné les observateurs. Dans un XV de France parfois en manque d’inspiration offensive, il a souvent été l’étincelle, comme face aux Australiens samedi dernier avec sa prise d'intervalle pour l'essai de Depoortère. Ou encore son festival en bord de touche sur son premier essai.VIDEO. Sensationnel essai de Louis Bielle-Biarrey contre l'Australie : accélération, par-dessus, cad-deb, il a régalé !
Ce que ça dit du XV de France en 2025
L’absence d’autres Tricolores dans ce XV mondial en dit long même si ce n'est pas une surprise. Pas de Jelonch, pas de Ramos, pas d'Alldritt… logique diront certains. Certes, la France a remporté le Tournoi 2025, mais la suite a été plus complexe avec des résultats en deçà ses standards récents.
Les Bleus ont été dominés à trois reprises en Nouvelle-Zélande avant d'enchaîner une quatrième défaite de rang dans l'année face aux Boks. Le succès contre les Fidji a été poussif tout comme la première période face aux Wallabies. Le calendrier, décidé par un algorithme quatre ans à l'avance, n'a également pas aidé les Tricolores avec un choc d'entrée face à des Boks en pleine bourre.
Des Bleus moins en vue qu'en 2021
L’éclat sud-africain – champion en titre du Rugby Championship – et le retour en forme de l’Angleterre ont fait reculer les Bleus dans la hiérarchie mondiale. Ce n'est d'ailleurs pas une surprise s'il y a 6 Springboks dans cette équipe de rêve. Dont trois qui étaient nommés pour le titre de meilleur joueur du monde. Le XV de la Rose est représentée par deux éléments, tout comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Cette reconnaissance individuelle de Bielle-Biarrey fait presque figure d’exception dans une année où le collectif tricolore a peiné à convaincre lorsque les cadres n'étaient pas là.
Les retours, notamment de Dupont, Mauvaka, Cros, Atonio, pour ne citer qu'eux, feront certainement du bien au collectif. Mais leurs absences a aussi permis à d'autres éléments de se montrer et d'engranger du temps de jeu. Bielle-Biarrey, lui, continue de s'affirmer comme l'une des armes offensives principales du XV de France. Cette nomination le positionne comme un leader naturel de la ligne de trois-quarts française à l’horizon 2026, année du lancement de la Nations Cup, et en vue de la Coupe du monde 2027.
Jacques-Tati-en-EDF
Le seul qui aurait pu vraiment prendre une place est Flament. Mais il y a Itoje .. C'est vrai.
Je trouve toutefois que Flament est au niveau d'Itoje actuellement si on considère son parcours global et ses performances sans prendre en compte celui de l'EDF.
MAKABIAU
Même si ce genre d'exercice n'a pas plus d'intérêt que de confirmer le classement mondial, j'y vois cependant un certain paradoxe.
On nous dit que l'EdF s'en sort surtout par ses individualités, or il n'y a qu'un seul joueur français.
Il s'agit en plus de celui qui brille le plus mais qui ne devrait pas être si essentiel au sein d'une équipe construite sur un plan de jeu et avec de la cohésion. Comme celle des SdAF ou des AB, voire les UK et les IRL.
On voit bien que ce choix n'est pas basé sur les hommes en forme, mais plutôt sur ceux qui constituent l'ossature d'une grande équipe....
Snark
Beirne, Curry ... Que du beau linge !
potemkine09
Logique. La concurrence sudaf est rude.
pascalbulroland
Je fais un petit hors sujet, mais saviez vous que les matchs où l'AFS joue sont ceux où le temps de jeu effectif est le plus bas des 5 meilleures nations du classement WR...
Leur moyenne de temps effectif est inférieure à 34mn je crois
lebonbernieCGunther
Dis pas ça à Galthié, il va encore plus ralentir le jeu...
pascalbulroland
Le jeu Sud Africain vise à te détruire physiquement par la force ou la vitesse pour que tu n'imposes pas le rythme qui ne leur irait pas...
Leur défaite chez eux face à l'Australie en est un bel exemple je trouve.
Ils avaient dominé largement la 1 ère période mais physiquement les Australiens étaient au top et ils ont accéléré en seconde période pour les dépasser largement à la fin.
Lors du second test face aux Australiens, ils ont su mieux gérer, même si les Aussies n'ont pas été loin de leur refaire le coup.
La victoire des Black à Auckland est du même acabit à mes yeux.
dusqual
oui c'est cette volonté de casser le rythme du jeu, de le saccader au max qui fait que le temps de jeu effectif est réduit avec eux malgré des matches d'une telle intensité.
lebonbernieCGunther
Vous avez déjà vu LBB évoluer sur l'aile droite (à part quand il dézone)?
Amis à Laporte
L'illustration est à l'envers ?
lebonbernieCGunther
Dans sa présentation initiale, le site lui avait collé le 14 dans le dos (d'où ma remarque). Mais ce soir, c'est remplacé (et corrigé) avec la publication officielle de WR qui lui accorde bien le n°11. Mais après tout, on s'en fout un peu, non?
Amis à Laporte
Une transformation en BBL ?