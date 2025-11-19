Pro D2. Vannes, solide leader, étoffe son effectif entre arrivées et départs, le point transfert

Leader de la Pro D2, Vannes commence déjà à préparer l’avenir, avec des renforts en vue, alors que certains joueurs pourraient quitter le club en juin.

De retour au deuxième étage du rugby français, les Vannetais réalisent un début de saison parfait en Pro D2, avec huit victoires en douze matchs et un match nul.

Sans doute conséquence de l’apprentissage, certes difficile, en Top 14 la saison passée, les Bretons, toujours sous les ordres de Jean-Noël Spitzer, restent invaincus à domicile. Souverains chez eux, ils peuvent même rêver d’une remontée immédiate dans l’élite. Pour l’heure, ils sont dans le bon wagon.

En vue de la saison prochaine, certaines pistes de recrutement sont déjà activées. Selon plusieurs sources, ça bouge pas mal en Bretagne ces derniers jours. Faisons le point sur la situation du club.

29 842 personnes au Roazhon Park : où se situe l'affluence de Vannes/Grenoble dans l'histoire de la ProD2 ?

14 joueurs en fin de contrat dès juin 2026 à Vannes

Et les Vannetais ont raison de commencer à activer certaines pistes, puisque pas moins de 13 joueurs sont, pour le moment, en fin de contrat avec le club breton. Parmi eux, on note la présence de tauliers comme Mako Vunipola (34 ans), Fabrice Metz (34 ans) ou Alex Arraté (28 ans), l’un des artisans de la montée du RCV en Top 14.

Cyril Blanchard (36 ans), actuellement blessé et visiblement forfait jusqu’à la fin de la saison, voit son contrat expirer en juin 2026. Cet historique du club, arrivé à Vannes en 2017, a participé à 155 rencontres officielles. Tout comme lui, Gwenaël Duplenne (32 ans) et Paga Tafili (38 ans) pourraient quitter le club après neuf saisons passées à Vannes.

Parmi les autres joueurs en fin de contrat figurent Filipo Nakosi (33 ans), Richard Judd (33 ans), Jules Le Bail (33 ans), Sione Kalamafoni (37 ans), Inaki Gurruchaga (30 ans), Hugo Djehi (27 ans) et Charlesty Berguet (25 ans).

Même si les piliers gauches Hugo Djehi et Charlesty Berguet ont de bonnes chances de se voir offrir une prolongation, c’est en raison de leur statut (rare) de piliers JIFF.

Enfin, Michael Ruru (34 ans) dispose d’une année supplémentaire en option, tandis que Steeve Blanc-Mappaz (35 ans) devrait retourner à Lyon dans quelques semaines. Et visiblement, il ne sera pas le seul à retrouver l’élite…

L'hymne breton au Roazhon Park de Rennes 🎵



Vannes / Grenoble c'est en ce moment sur CANAL+ 🔥#RCVFCG | @RugbyClubVannes pic.twitter.com/qMUIZTLzMD — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) November 16, 2025

Robin Taccola en partance pour une écurie du Top 14

La valse des centres a pas mal agité les médias ces dernières semaines. Si Clermont et Toulon ont déjà activé certaines pistes, Montpellier s’est également glissé dans la danse, en cherchant à enrôler Robin Taccola (20 ans) pour la saison prochaine. Nos confrères de Rugbyrama rapportaient hier que le joueur avait même visité les installations du club héraultais.

À seulement 20 ans, avec 13 capes avec France U20 et une certaine polyvalence, il a été l’un des éléments les plus en vue la saison dernière avec Vannes en Top 14. Le jeune centre s’est illustré 17 fois dans l’élite à 19 ans. Une donnée importante pour le MHR, qui pourrait se retrouver sans Auguste Cadot (24 ans), Justo Piccardo (23 ans) et Thomas Darmon (27 ans), les trois étant en fin de contrat.

La saison dernière, le CV de Robin Taccola avait déjà circulé auprès de plusieurs écuries du Top 14. Le jeune trois-quarts, lui aussi en fin de contrat en juin 2026, dispose néanmoins d’une offre de prolongation.

TRANSFERT. 1,80 m pour 110 kilos, la version argentine de Ma’a Nonu affole (déjà) les écuries du Top 14

''Aller chercher 3-4 joueurs de très haut niveau dès cette saison''

Si les ambitions du club breton sont clairement affichées, le retour en Top 14 ne doit pas être pris à la légère. Comme l’a confié Olivier Cloarec au Télégramme, le recrutement de la saison dernière s’est effectué dans l’urgence.

Les Bretons avaient enrôlé des joueurs libres, disposant d’une certaine expérience du Top 14, et ont également tenté quelques coups, à l’image de Salesi Rayasi, parti à Bordeaux cette saison. Si Francis Saili (34 ans) et Kitione Kamikamica (29 ans), tous deux arrivés du Racing 92 il y a deux saisons, symbolisent les bonnes pioches de ce « panic recrutement », l’arrivée de Filipo Nakosi illustre, elle, les erreurs de jugement du board vannetais (1 essai depuis son arrivée au club en 2024).

Couplée à l’arrivée d’Arthur Coville (27 ans) en provenance d’Aix-en-Provence la saison prochaine, la stratégie du président de Vannes montre qu’il entend ne pas s’arrêter en si bon chemin, afin de bien figurer si un retour dans l’élite venait à se profiler.