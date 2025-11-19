Pro D2. Vannes, solide leader, étoffe son effectif entre arrivées et départs, le point transfert

De retour au deuxième étage du rugby français, les Vannetais réalisent un début de saison parfait en Pro D2, avec huit victoires en douze matchs et un match nul.
Sans doute conséquence de l’apprentissage, certes difficile, en Top 14 la saison passée, les Bretons, toujours sous les ordres de Jean-Noël Spitzer, restent invaincus à domicile. Souverains chez eux, ils peuvent même rêver d’une remontée immédiate dans l’élite. Pour l’heure, ils sont dans le bon wagon.
En vue de la saison prochaine, certaines pistes de recrutement sont déjà activées. Selon plusieurs sources, ça bouge pas mal en Bretagne ces derniers jours. Faisons le point sur la situation du club.
14 joueurs en fin de contrat dès juin 2026 à Vannes
Et les Vannetais ont raison de commencer à activer certaines pistes, puisque pas moins de 13 joueurs sont, pour le moment, en fin de contrat avec le club breton. Parmi eux, on note la présence de tauliers comme Mako Vunipola (34 ans), Fabrice Metz (34 ans) ou Alex Arraté (28 ans), l’un des artisans de la montée du RCV en Top 14.
Cyril Blanchard (36 ans), actuellement blessé et visiblement forfait jusqu’à la fin de la saison, voit son contrat expirer en juin 2026. Cet historique du club, arrivé à Vannes en 2017, a participé à 155 rencontres officielles. Tout comme lui, Gwenaël Duplenne (32 ans) et Paga Tafili (38 ans) pourraient quitter le club après neuf saisons passées à Vannes.
Parmi les autres joueurs en fin de contrat figurent Filipo Nakosi (33 ans), Richard Judd (33 ans), Jules Le Bail (33 ans), Sione Kalamafoni (37 ans), Inaki Gurruchaga (30 ans), Hugo Djehi (27 ans) et Charlesty Berguet (25 ans).
Même si les piliers gauches Hugo Djehi et Charlesty Berguet ont de bonnes chances de se voir offrir une prolongation, c’est en raison de leur statut (rare) de piliers JIFF.
Enfin, Michael Ruru (34 ans) dispose d’une année supplémentaire en option, tandis que Steeve Blanc-Mappaz (35 ans) devrait retourner à Lyon dans quelques semaines. Et visiblement, il ne sera pas le seul à retrouver l’élite…
Robin Taccola en partance pour une écurie du Top 14
La valse des centres a pas mal agité les médias ces dernières semaines. Si Clermont et Toulon ont déjà activé certaines pistes, Montpellier s’est également glissé dans la danse, en cherchant à enrôler Robin Taccola (20 ans) pour la saison prochaine. Nos confrères de Rugbyrama rapportaient hier que le joueur avait même visité les installations du club héraultais.
À seulement 20 ans, avec 13 capes avec France U20 et une certaine polyvalence, il a été l’un des éléments les plus en vue la saison dernière avec Vannes en Top 14. Le jeune centre s’est illustré 17 fois dans l’élite à 19 ans. Une donnée importante pour le MHR, qui pourrait se retrouver sans Auguste Cadot (24 ans), Justo Piccardo (23 ans) et Thomas Darmon (27 ans), les trois étant en fin de contrat.
La saison dernière, le CV de Robin Taccola avait déjà circulé auprès de plusieurs écuries du Top 14. Le jeune trois-quarts, lui aussi en fin de contrat en juin 2026, dispose néanmoins d’une offre de prolongation.
''Aller chercher 3-4 joueurs de très haut niveau dès cette saison''
Si les ambitions du club breton sont clairement affichées, le retour en Top 14 ne doit pas être pris à la légère. Comme l’a confié Olivier Cloarec au Télégramme, le recrutement de la saison dernière s’est effectué dans l’urgence.
Les Bretons avaient enrôlé des joueurs libres, disposant d’une certaine expérience du Top 14, et ont également tenté quelques coups, à l’image de Salesi Rayasi, parti à Bordeaux cette saison. Si Francis Saili (34 ans) et Kitione Kamikamica (29 ans), tous deux arrivés du Racing 92 il y a deux saisons, symbolisent les bonnes pioches de ce « panic recrutement », l’arrivée de Filipo Nakosi illustre, elle, les erreurs de jugement du board vannetais (1 essai depuis son arrivée au club en 2024).
Couplée à l’arrivée d’Arthur Coville (27 ans) en provenance d’Aix-en-Provence la saison prochaine, la stratégie du président de Vannes montre qu’il entend ne pas s’arrêter en si bon chemin, afin de bien figurer si un retour dans l’élite venait à se profiler.
"Il faut évidemment qu’on sache se servir de cette première saison de Top 14 pour anticiper des choses et pour construire mieux demain. Je ne sais pas quand, mais je sais qu’on remontera en Top 14. [...] Ce qui est certain, c’est que nous, les dirigeants, on doit être capable d’anticiper cette remontée sportive pour être plus compétitifs le jour où ça arrivera. L’un des gros soucis qu’on a eu la saison dernière, c’est le recrutement, évidemment. [...] Donc, oui, il faut qu’on soit en mesure d’anticiper dans la limite du raisonnable. Mais notre objectif était d’aller chercher 3-4 joueurs de haut niveau dès cette saison pour préparer la suite", souligne Olivier Cloarec pour Le Télégramme.
Avec la blessure de Cyril Blanchard, l'arrivée d'un talonneur se fait urgente
Alors que l’emblématique talonneur du club a subi une lourde blessure au genou il y a quelques semaines, les pistes pour le remplacer se sont multipliées.
La possibilité de recruter un joker médical en provenance de Perpignan, en la personne de Victor Montgaillard (23 ans), a longtemps été évoquée, mais cette option s’est refermée suite au départ de Seilala Lam du club Sang et Or.
Les dirigeants de Vannes ont alors activé la piste d’un talonneur étranger pour suppléer Théo Béziat (31 ans) et Dave Cherry (34 ans). Originaire de Nouvelle-Zélande, James O’Reilly (31 ans) posera ses valises en Bretagne dans quelques jours.
Selon Le Télégramme, le joueur, mesurant 1,83 m pour 116 kg, a disputé le Super Rugby avec les Hurricanes jusqu’en juin dernier. Cette saison, avec les Wellington Lions en NPC (le championnat des provinces de l’hémisphère sud), il a participé à 8 rencontres, dont 7 en tant que titulaire aux côtés d’un certain Julian Savea.
Lors de sa dernière apparition, début octobre 2025, James O’Reilly a joué l’intégralité des 80 minutes face aux Bay of Plenty, réalisant 11 plaquages et 4 courses ballon en main.