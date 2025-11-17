29 842 personnes au Roazhon Park : où se situe l'affluence de Vannes/Grenoble dans l'histoire de la ProD2 ?

Si la ProD2 n’a jamais été aussi animée, homogène et compétitive que ces dernières années, elle demeure un championnat historique qui a toujours su rassembler les fidèles.

Oui, la ProD2 se porte bien. Les budgets augmentent, les stars internationales affluent, les stades sont pleins et les audiences sont excellentes pour la 2ème division française. Qui ferait de l’ombre à bien des élites, en Europe…

On en a encore eu la confirmation ce dimanche soir lorsque, en pleine soirée, Vannes et Grenoble avaient l’opportunité de s’affronter en prime Time sur Canal Plus. Un privilège d’ordinaire réservé au Top 14. Et une affiche exceptionnelle qui a donc rassemblé près de 30 000 personnes dans l’habituel antre du Stade Rennais : le Roazhon Park.

Cela restera un événement pour le club et un très beau souvenir pour tous ceux qui ont vécu cette soirée. Ce match était un marqueur pour notre club, même s’il n’était pas décisif pour la suite de la saison. Mentalement, c’était important de le gagner." - Spitzer en conférence de presse

"Le contexte, avec un stade plus grand et une organisation différente, rendait la préparation moins évidente que d’habitude. On savait que l’ambiance serait forte parce que le stade est sublime et que son architecture s’y prête. Mais, même comme ça, on a été surpris. Cela fait partie du jeu, les deux équipes ont dû s’adapter."

Ruru scelle la victoire

C’est donc dans une ambiance incandescente que le RC Vannes s’est imposé 28 à 18 face à Grenoble ce dimanche soir. Grâce notamment à un essai façon 9ème avant de Michael Ruru en fin de partie, qui scellait la victoire en faisant les bordures et en résistant à 3 défenseurs.

Une victoire qui permet donc à Vannes de reprendre la première place du championnat à Colomiers, juste avant une semaine de coupure. Et d’aller chercher un record, en ProD2 ?

Un record vieux de 15 ans

Toujours pas ! Car si la ProD2 n’a jamais été aussi animée, homogène et compétitive que ces dernières années, elle demeure un championnat historique qui a toujours su rassembler les fidèles. Jamais l’antichambre du Top 14 n’avait enregistré autant de spectateurs que la saison passée (plus de 1,4 millions sur la saison régulière), certes, mais le record d’affluence pour un match, lui, remonte à plus de 15 ans. C’était lors de la saison 2010/2011 et du derby entre Lyon et Oyonnax.

Le LOU, qui n’était alors pas encore résident de Gerland avait délocalisé ce choc dans le stade historique de l’OL et avait su attirer 37 816 spectateurs sur les bords du Rhône. La même année, le derby face à Grenoble avait rassemblé 30 803 spectateurs. Soit les deux seules rencontres de Pro D2 ayant dépassé le seuil de 20 000 spectateurs.

Jusqu’à ce dimanche soir à Rennes, donc, où le choc entre le RC Vannes et Grenoble a frôlé les 30000 spectateurs (29 842) pour la grande fête du rugby breton. Tout en sachant que l’affiche aurait également rempli un stade de 10 000 places sans trop forcer.

Alors tous les rêves seront permis pour la suite, en Bretagne. A condition de s’exporter…