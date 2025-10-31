15 000 places vendues en 30 minutes ! Ce choc de PRO D2 bat tous les records !
Une vente express digne d’un essai en contre ! En 30 minutes, les 15 000 billets pour Vannes–Grenoble à Rennes ont disparu.
Incroyable engouement breton ! En 30 minutes à peine, le RC Vannes a écoulé les 15 000 billets pour son choc face à Grenoble… délocalisé à Rennes.

Le RC Vannes a encore frappé fort. En délocalisant son choc face à Grenoble du côté de Rennes, les Bretons ont réalisé un véritable coup de maître. En à peine 30 minutes, les 15 000 billets mis en vente se sont arrachés. Un engouement qui dépasse de loin les frontières du Morbihan.

Le Roazhon Park, nouveau terrain de jeu

Pour l’occasion, le club a choisi de poser ses valises au Roazhon Park, antre du Stade Rennais. Une enceinte de 29 778 places qui accueillera pour la première fois un match de Pro D2. Les autres places étant déjà "réservées" pour les abonnés ainsi que les partenaires. 

Et pas n’importe lequel : Vannes – Grenoble, deux équipes aux ambitions élevées. L’événement est programmé le dimanche 16 novembre à 21h05, un horaire inhabituel mais idéal, le Top 14 observant une trêve ce week-end-là.

L’engouement breton en pleine explosion

Ce n’est pas la première fois que le RCV teste les limites de son attractivité, mais cette fois, le cap est franchi : jamais un match du club n’avait suscité une telle frénésie.

En trente petites minutes, la billetterie a été littéralement prise d’assaut, provoquant même quelques files d’attente en ligne. Les supporters morbihannais, rennais et bretons dans leur ensemble répondent présents — et confirment que le rugby en Bretagne, ce n’est plus une exception.

Un symbole fort pour le rugby breton

Le Roazhon Park s’annonce plein comme un œuf, symbole d’un territoire qui vit rugby à fond. Vannes, leader en cœur comme en tribune, continue d’écrire son histoire : populaire, ambitieuse et désormais, résolument bretonne.

Vannes est en train d'ancrer le rugby en Bretagne pour longtemps! Non pas qu'il n'y ait pas d'équipes de rugby en Bretagne, il y en a pas mal, mais maintenant elles ont une locomotive pour faire rêver les gosses de leurs écoles de rugby, et elle s'appelle Vannes ! Allez les Bretons! 😍

  • il y a 19 secondes

