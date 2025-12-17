Lyon–Toulouse, Bordeaux–Toulon… le programme TV qui fait monter la pression

Le rugby ne s’arrête jamais. Top 14 et Pro D2 enchaînent une semaine chargée avec des affiches clés et des enjeux partout avant les fêtes.

La fin d’année approche, mais le rugby ne lève pas le pied. Entre jeudi et dimanche, le Top 14 et la Pro D2 enchaînent les affiches avec une densité rare. La 12e journée du Top 14 s’étalera du samedi au dimanche, tandis que la Pro D2 lancera sa 15e journée dès jeudi soir.

Mention spéciale au Lyon – Toulouse de samedi soir, choc attendu à 21h, et à un Bordeaux – Toulon en clôture dimanche. Un programme copieux, idéal pour finir 2025 ballon ovale à la main.

Top 14 : des enjeux partout, dès samedi

Le Top 14 démarre fort samedi après-midi avec un derby francilien entre le Stade Français et le Racing 92 (14h30, Canal+). En suivant, le multiplex de 16h35 promet déjà des étincelles : Montpellier – Castres, La Rochelle – Bayonne, Montauban – Pau et Perpignan – Clermont.

Des matchs aux airs de tournants pour plusieurs équipes sous pression. Le soir, place à l’affiche : Lyon – Toulouse à 21h sur Canal+. Le LOU joue gros dans le ventre mou, le Stade vise la tête du classement. Dimanche enfin, Bordeaux reçoit Toulon à 21h05 pour conclure une J12 explosive.

TOP 14 – Journée 12 Samedi 20 décembre 2025 Paris vs Racing 92 – 14h30 (Canal+)

Montpellier vs Castres – 16h35 (Canal+ Live)

La Rochelle vs Bayonne – 16h35 (Canal+ Live)

Montauban vs Pau – 16h35 (Canal+ Live)

Perpignan vs Clermont – 16h35 (Canal+ Sport)

Lyon vs Toulouse – 21h00 (Canal+) Dimanche 21 décembre 2025 Bordeaux-Bègles vs Toulon – 21h05 (Canal+)

Pro D2 : le marathon commence jeudi

La deuxième division ouvre le bal dès jeudi avec Béziers – Vannes (21h, Canal+ Sport), un choc entre prétendants. Vendredi, place à une soirée dense avec sept rencontres à 19h ou 19h30, dont Colomiers – Valence Romans et Grenoble – Dax. En clôture, Biarritz – Oyonnax à 21h promet un combat d’anciens pensionnaires du Top 14, toujours sous haute tension.

PRO D2 – Journée 15 Jeudi 18 décembre 2025 Béziers vs Vannes – 21h00 (Canal+ Sport) Vendredi 19 décembre 2025 Colomiers vs Valence Romans (VRDR) – 19h00 (Canal+ Sport)

Grenoble vs Dax – 19h30 (Canal+ Live)

Mont-de-Marsan vs Aix-en-Provence – 19h30 (Canal+ Live)

Agen vs Aurillac – 19h30 (Canal+ Live)

Carcassonne vs Soyaux-Angoulême (SAXV) – 19h30 (Canal+ Live)

Nevers vs Brive – 19h30 (Canal+ Live)

Biarritz vs Oyonnax – 21h00 (Canal+ Sport)

En Top 14, Pau et Toulouse se tiennent en tête, mais Paris, Bayonne et Bordeaux restent à l’affût. Chaque point pèse lourd avant les fêtes. En Pro D2, Vannes impressionne en patron, mais la lutte fait rage derrière, notamment pour les places de barragistes.

Ces journées peuvent redistribuer les cartes avant 2026. Un faux pas à domicile, et la pression s’installe durablement. Une victoire à l’extérieur, et la saison prend une autre couleur.