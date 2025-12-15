Comment l’augmentation du Salary Cap doit permettre d'équilibrer les forces en présence du Top 14 ?

C'est une question à laquelle les instances répondront demain : le Salary Cap va être revu à la hausse, une aubaine pour les équipes les plus modestes.

La question du salary cap va être au cœur de la prochaine assemblée générale et financière de la LNR : va-t-on augmenter ce plafond ou non ? Pour l'heure, il semblerait qu'une grande partie des dirigeants de Top 14 y soient favorables.

Pour rappel, ce plafond limite aujourd'hui les clubs : ils ne peuvent pas dépenser au-delà d’un certain montant pour rémunérer l’ensemble de leurs joueurs sur une saison. Actuellement fixé à 10,7 millions d'euros par an, il pourrait être revu à la hausse.

Le projet étudié demain concerne une hausse de ce plafond de 300 000 euros, faisant passer le salary cap à 11 millions d'euros. Une aubaine, au regard de l'augmentation du nombre de rencontres par saison, car cette hausse pourrait permettre d'étoffer encore plus les effectifs.

Par exemple, comme le rapporte le Midol, la majorité des présidents seraient favorables à cette augmentation, pour des raisons purement numériques, mais également afin de répondre aux demandes d'augmentation des joueurs :

"Cela peut représenter deux bons joueurs de clubs ou alors un élément à forte plus-value", "la possibilité de répondre positivement aux demandes d’augmentation salariale."

Pour avoir un ordre d'idée, parmi l'ensemble des joueurs professionnels, seulement 33 d’entre eux déclarent un salaire supérieur à 480 000 € bruts par an, représentant les meilleurs éléments du championnat, souvent des internationaux français.

Cette augmentation est le fruit des nombreux moments de réflexion entre présidents des clubs professionnels, faisant état d'inégalités entre les clubs pourvoyeurs d'internationaux et ceux qui ne le sont pas.

Au regard du contexte économique actuel, l'un des dirigeants de club évoque aussi la possibilité de verrouiller certains bons éléments pour son écurie :

"Pour nous, c’est la possibilité de conserver nos meilleurs joueurs qui sont souvent courtisés par des clubs plus huppés."

Si cette proposition va être présentée cette semaine, elle pourrait être votée d'ici quelques mois. En effet, le dossier va passer devant le comité directeur de la LNR d'ici le début du mois de février.

Ce qui permettrait aux clubs de bénéficier de cette hausse pour le prochain mercato estival. Affaire à suivre donc...

