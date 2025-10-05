RUGBY. Après la polémique du Salary Cap, Grégory Alldritt vient au soutien d'Antoine Dupont

Ce week-end, Grégory Alldritt a publiquement soutenu les propos qu’a récemment tenus Antoine Dupont autour du Salary Cap.

Après la lourde défaite des siens à Montpellier (37-13), Grégory Alldritt s’est exprimé au sujet du Salary Cap, en conférence de presse. Ce samedi 4 octobre, le troisième ligne centre a publiquement soutenu son ami d’enfance, Antoine Dupont, devant les journalistes réunis. Selon nos confrères de Rugbyrama, il aurait affirmé qu’il “partage son avis.”

Alldritt aux côtés de Dupont

Plus précisément, le Maritime explique que le “problème se situe avec le Salary Cap Manager. En fait, nous n’avons pas toujours la liberté de nos contrats d’image individuels.” Ensuite, il déclare vouloir faire avancer le dossier. “Cela va être un peu notre combat des prochains mois, j’espère”, ponctue l’homme aux 56 sélections avec les Bleus.

Ensuite, Grégory Alldritt indique qu’il y aurait “beaucoup de joueurs derrière lui” et qu’il s’agirait d’un sujet de discussion présent chez les rugbymen professionnels. Dans un entretien accordé à plusieurs médias, dont Le Monde, et publié ce jeudi 2 octobre, Antoine Dupont ne s’est pas montré tendre au sujet des règles en vigueur autour du Salary Cap.

Entre autres, il dénonce les règles autour des partenariats et de la gestion des droits d’images des joueurs. Actuellement, les montants de la rémunération liée à un contrat, signé à titre personnel, entre un joueur et une marque sont comptés dans le Salary Cap si cette dernière est, elle-même, partenaire du club. Il évoque aussi une hypothétique stagnation du salaire des joueurs, alors que les salaires bruts moyens progresseraient de 2,35 % par an depuis 2020, selon L’Équipe.

Le rugby français en pleine mutation

En réponse aux propos du capitaine du XV de France et ambassadeur officieux de l’ovalie tricolore, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a réagi, dans des propos relayés par différents médias. “La LNR n’interdit en aucun cas à un joueur de disposer de son droit à l’image. Ce qui est prévu, c’est que les contrats conclus avec une entreprise partenaire du club soient déclarés dans le salary cap par les clubs. C’est un principe de transparence, récemment renforcé, qui vise à éviter tout contournement du plafond salarial par des rémunérations indirectes”, rappelle l’institution.

Par ailleurs, une discussion autour du Salary Cap avec les différents acteurs du rugby professionnel est prévue, depuis plusieurs mois, durant la saison 2025/2026. Pour cause, les règles actuellement en vigueur ont été fixées jusqu'en 2026/2027. De nombreux aspects du cadre autour des rémunérations des joueurs devraient être discutés et plusieurs dirigeants de clubs ont déjà commencé à prendre publiquement position pour faire bouger les lignes.

Pour rappel, en Top 14, dix clubs ont été déficitaires sur l’exercice 2023/2024. De fait, seules quatre écuries de l’élite possèdent un bilan positif ou neutre. Sur cette même saison, plus de 64 millions d’euros de déficit d’exploitation étaient mis en avant par la Commission de Contrôle des Championnats Professionnels (CCCP). En parallèle, la chambre régionale des comptes d'Occitanie indiquait que le modèle économique du rugby était “structurellement déficitaire”, selon des propos rapportés par L’Équipe.

