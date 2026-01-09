TRANSFERT. TOP 14. L'UBB va-t-elle laisser partir cet international ?

Entre ambition personnelle et équilibre d’effectif, l’UBB avance avec prudence sur le cas Martin Page-Relo. Un choix loin d’être neutre.

Arrivé en Gironde l’été dernier, Martin Page-Relo s’est rapidement fait une place dans la rotation bordelaise.

À 27 ans, l’international italien aux 18 sélections a disputé plusieurs rencontres sous le maillot de l’Union Bordeaux-Bègles, alternant titularisations et entrées en jeu.

Selon les informations du Midi Olympique, le demi de mêlée a dénoncé son année optionnelle. Le dossier est désormais ouvert : prolongation possible, mais une tendance au départ se dessine, sur fond de réflexion globale autour de l’effectif et de la masse salariale.

Temps de jeu, hiérarchie claire : le cœur de la réflexion

Sur le terrain, Page-Relo incarne un profil très apprécié des staffs. Formé au Stade Toulousain, passé par Lyon, il apporte une vraie fiabilité dans l’animation. Son rugby est propre, rythmé, sans fioritures inutiles.

Bon gestionnaire, il sécurise les sorties de camp grâce à un pied précis et sait aussi dynamiser les lancements par des accélérations autour des rucks.

À Bordeaux, il n’a jamais semblé hors tempo. Mais il n’a pas non plus verrouillé le poste. Dans une équipe qui tourne déjà très bien, il est resté un maillon solide, sans être central.

Une équation économique assumée par Bordeaux

Le nœud du problème est là. Page-Relo souhaite du temps de jeu et un rôle clairement identifié. Or, à l’UBB, la hiérarchie est connue de tous. Maxime Lucu est le patron du poste, capitaine et cadre du vestiaire.

Derrière lui, le club anticipe l’avenir avec le jeune Valentin Hutteau, tout en s’appuyant sur la polyvalence précieuse d’Arthur Retière.

Dans ce contexte, conserver un international confirmé sans lui offrir de vraies garanties peut devenir délicat.

L’UBB avance avec prudence. La gestion de la masse salariale est un paramètre central du projet bordelais, et chaque contrat est pesé. Page-Relo représente une valeur sûre du Top 14, mais aussi un coût. Le staff et la direction réfléchissent à l’équilibre global de l’effectif, entre leaders établis et jeunes à développer.

Un dossier ouvert, loin d’être anodin

À 27 ans, le demi de mêlée entre dans ses meilleures années. Un départ pourrait lui offrir un rôle plus exposé, voire un statut de titulaire régulier. Dans une saison marquée par une forte demande de numéros 9, son profil coche de nombreuses cases : expérience, régularité, connaissance du championnat.

Sportivement, Bordeaux ne serait pas démuni en cas de départ. Mais la perte d’un joueur aussi fiable poserait forcément la question de la profondeur sur une saison longue, entre Top 14 et Coupe d’Europe.

Entre ambition personnelle et stratégie collective, le cas Page-Relo illustre parfaitement les choix fins que doivent faire les clubs modernes. À Bordeaux, la décision à venir dira beaucoup de la trajectoire sportive et économique de l’UBB.