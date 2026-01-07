Lucu blessé : 5 options crédibles à la mêlée du XV de France pour le 6 Nations

Maxime Lucu pourrait manquer le début du prochain Tournoi des 6 Nations, mais pas de panique : les options sont nombreuses à son poste.

C’est une nouvelle que la majorité des supporters du XV de France, ainsi que le staff, auraient préféré ne pas entendre. Maxime Lucu, le demi de mêlée aux 33 sélections sous le maillot bleu, devrait déclarer forfait pour le début du prochain Tournoi des 6 Nations.

Touché au genou, il souffrirait d’une entorse. Pas de quoi se lamenter, mais son absence constitue tout de même un vrai point noir pour Bordeaux et le XV de France.

Cette saison, l’ancien Biarrot n’a participé qu’à 9 rencontres, dont 3 avec les Bleus, en raison d’une autre blessure. Malgré cela, il s’est montré très impactant, inscrivant près de 40 points avec Bordeaux, dont 4 essais. Mais il n’est pas le seul neuf tricolore à être en pleine forme.

Alors qu'il a mené la barque du XV de France en l'absence d’Antoine Dupont lors de la rencontre face aux Springboks il y a quelques mois, Nolann Le Garrec devrait rempiler sur le banc du XV de France pour le début du prochain 6 Nations.

Auteur de deux dernières copies intéressantes avec La Rochelle, le petit Breton tend à prendre de plus en plus de place en Bleu, au point peut-être de doubler Maxime Lucu dans la hiérarchie.

En 15 apparitions, dont 6 fois avec le 9 dans le dos, le joueur de La Rochelle a marqué près de 40 points, dont 3 essais.

Pas encore à l'ordre du jour, d'autant que le Bordelais pourrait bénéficier de la complémentarité avec Matthieu Jalibert pour asseoir encore plus sa place de numéro 2 en cas de sélection de l'ouvreur à l'avenir.

De plus, en l'absence de Baptiste Jauneau, blessé et indisponible pour la totalité du Tournoi des 6 Nations 2026, Nolann Le Garrec devrait faire la paire avec Antoine Dupont.

Le Garrec out : qui profite (vraiment) de son forfait au sein du XV de France ?

Baptiste Serin, le trèfle à trois feuilles de Fabien Galthié

Le Toulonnais devrait lui aussi faire partie du voyage lors du prochain Tournoi des 6 Nations. Si l’on s’en tient au pragmatisme parfois ennuyeux, mais terriblement logique, de Fabien Galthié, c’est Baptiste Serin qui devrait compléter l’effectif à la mêlée.

Appelé lors de la dernière tournée d’automne, ce dernier n’a pas eu l’opportunité de figurer dans le groupe, restant très souvent dans les tribunes en qualité de joueur réserviste.

Sa dernière apparition sous le maillot bleu remonte à la tournée d’été de juillet 2024, où il a disputé deux matchs face à l’Argentine en tant que titulaire, marquant à deux reprises et jouant plus d’une heure à chaque rencontre.

Toujours efficace lorsque Fabien Galthié a fait appel à lui, il n’a cependant plus connu les joies de participer à un Tournoi des 6 Nations depuis cinq ans.

Lors de l’édition 2021, le Toulonnais s’était contenté de quelques petits bouts de match, ne jouant que 34 minutes en cinq rencontres. Nul doute que le grand compétiteur qu’il est souhaite aujourd’hui renouer avec cette compétition.

Baptiste Couilloud : un retour à point

L’âme du LOU ces dernières saisons ne peut pas faire grand-chose face à la concurrence qui sévit au poste de demi de mêlée en équipe de France. D’ailleurs, Baptiste Couilloud s’est souvent distingué comme étant le numéro 3 derrière le tandem officiel Dupont/Lucu.

Par exemple, à la Coupe du Monde, il a disputé trois bouts de matchs, marquant un essai face à la Namibie, et c’est d’ailleurs l’une de ses dernières apparitions avec le maillot bleu.

Blessé en fin de saison dernière, il n’a pas eu l’occasion de faire partie de la tournée du XV de France, rechutant même au début de la saison. Si les pépins physiques lui laissent enfin le champ libre, Baptiste Couilloud pourrait venir mettre son grain de sel dans le débat.

La saison dernière, il a terminé 3e meilleur marqueur du championnat avec 11 essais. Difficile de relancer la machine pour lui, mais cette victoire en début d’année face à Pau a montré certains signes que Baptiste Couilloud était enfin à 100 %.

Il n’est pas impossible que celui-ci joue sa place dans les semaines à venir, mais la tâche s’annonce relevée puisque Lyon se déplacera deux fois pour le retour du Top 14, sur la pelouse du Racing 92 et de La Rochelle.

TOP 14. ''Toto'' Dupont vs ''Titou'' Couilloud : l’arlésienne du rugby français ?

Thibault Daubagna : la récompense de la régularité

Souvent considéré comme l’un des demis de mêlée les plus sous-cotés du championnat, Thibault Daubagna s’est pourtant imposé comme un titulaire quasi indiscutable à Pau, actuel deuxième du Top 14.

À 31 ans, celui qui partage le poste avec Dan Robson, ancien numéro 2 du XV de la Rose derrière Ben Youngs, pourrait légitimement prétendre à une place dans le prochain groupe du Tournoi des 6 Nations.

Fort de ses deux premières sélections face aux Blacks l’été dernier, Daubagna semble avoir marqué des points cette saison et pourrait profiter de cela pour obtenir davantage de temps de jeu dans un tournoi majeur.

La connexion paloise au sein du groupe France tend à se renforcer, et le Béarnais de naissance pourrait profiter de cette dynamique pour se frayer un chemin en sélection.

Les signaux sont en tout cas positifs : sa présence chez les Bleus n’aurait rien d’une hérésie, d’autant que Fabien Galthié apprécie s’appuyer sur des automatismes déjà existants en club.

Suis-je le seul à penser que Daubagna est vraiment sous-estimé ?



Je trouve que son animation est très juste, il accompagne toujours très bien les actions et se dégage extrêmement bien. pic.twitter.com/1gMsxEb811 — RSL (@RSLRUGBY1) December 28, 2025

Paul Graou la surprise du chef

Quand on parle d’automatismes en club, en voilà un qui pourrait pleinement en profiter. S’il est encore difficile d’imaginer Paul Graou débuter avec le XV de France lors du prochain Tournoi des 6 Nations, sa convocation ne serait pour autant pas une surprise.

Il a guidé avec brio le Stade Toulousain en l’absence d’Antoine Dupont lors de la dernière finale de Top 14, au terme d’une rencontre de plus de 100 minutes.

De non-conservé à Agen à titulaire chez le champion de France et d’Europe en titre, le dernier exercice de Paul Graou lui a réservé bien des surprises.

Suite à la blessure de son ami Antoine Dupont, il s’est mué en véritable leader et, cette saison encore, il continue d’apporter énormément au collectif toulousain, champion de France en titre.

Pas feignant en défense avec 59 plaquages depuis le début de la saison, mais aussi capable de percer à cinq reprises la ligne d’avantage et de marquer quatre essais, Paul Graou présente un profil complet. Et si le futur OVNI du XV de France était déjà là ?

La thèse pourrait prendre de l’ampleur, car si l’on compte aujourd’hui deux prétendants absents pour le prochain Tournoi des 6 Nations, un nouveau pépin pourrait bien faire sonner le téléphone de Paul Graou.