TOP 14. ''Toto'' Dupont vs ''Titou'' Couilloud : l’arlésienne du rugby français ?

Petit conseil : si le duel entre Dupont et Couilloud venait à se confirmer, vous devriez en profiter. Car ça n’arrive pas tous les 4 matins…

C’est l’une des anomalies du rugby français. Ils ont beau compter près de 300 matchs de Top 14 à eux deux (297 exactement), Baptiste Couilloud et Antoine Dupont ne se sont jamais affrontés directement en tant que titulaire.

Ici et là, les deux demi de mêlées les plus explosifs de l’Hexagone se sont déjà croisés pendant quelques minutes sur le pré, le temps d’une introduction en mêlée, comme lors du match d’octobre 2021 lors duquel le LOU l’avait emporté. Ou celui de mars 2023, à Toulouse, lors duquel ils n’avaient pas joué des coudes puisque Dupont était entré tôt en jeu pour pallier une blessure… à l’ouverture. Guère plus.

Pourtant, les 2 garçons se connaissent sur le bout des doigts. Plus jeune de quelques mois que l’icône du rugby français, "Titou" était déjà la doublure de "Toto" lors de la coupe du monde U20 en 2016, que ce dernier avait survolé.

Lors du Tournoi 2018, c’est aussi le Lyonnais qui était appelé à tout juste 20 piges pour remplacer Dupont lorsqu’il se faisait sa première blessure aux croisés. On croyait alors retrouver ces deux-là en Bleu pour au moins 10 piges. La réalité, c’est que Couilloud ne compte à ce jour que 16 petites sélections, loin de l’empire que s’est construit Dupont, meilleur joueur du monde 2021 et capitaine du XV de France depuis des années.

Les demis de mêlée les plus décisifs de leur époque en Top 14

C’est donc une chance que nous aurons de voir s’affronter 2 des joueurs les plus influents sur leur équipe du Top 14, samedi soir. Une première pressentie puisqu’Antoine Dupont pourrait être titulaire face au LOU, afin d’engranger du rythme et de retrouver des sensations, 3 semaines à peine après son retour de blessure.

Sorti ronchon à la 69ème minute après avoir été éteint par la furia de Glasgow en 2ème période samedi dernier, nul doute que le Toulousain voudra remettre l’église au centre du village. Il sera ainsi intéressant d’observer le rôle stratégique de Dupont et Couilloud sur ce match et de quelle manière ils métamorphosent le jeu de leur équipe, que ce soit individuellement comme stratégiquement.

Au-delà des valises au ras ou des soutiens intérieurs bien sentis (leur spécialité), observez donc leur influence sur la rapidité d’éjection des ballons, les sorties de camp et plus largement les prises de décisions de leur équipe. En espérant bien sûr quelques rushs dont ils ont le secret. Après tout, à 29 et 28 ans respectivement, ils demeurent toujours les demis de mêlée les plus décisifs de leur époque en Top 14 (115 réalisations au total). Et on ne parle pas des essais quels ont fait marquer…

En cas de titularisation samedi soir, ce serait aussi la première titularisation de Dupont sur la pelouse de Gerland. L’un des derniers stades du rugby français qui lui résiste encore.