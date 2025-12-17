112 points en 16 matchs… et un retour plein d’espoir pour l’USAP en Top 14

Absent depuis le mois de février dernier, ce trois-quarts polyvalent pourrait être déterminant pour le maintien de l'USAP en Top 14.

C’est un retour que tout le monde attendait du côté de Perpignan, et pour cause, après un premier exercice réussi en Top 14, les Catalans en attendaient assurément davantage de lui.

Débarqué de Pro D2 en provenance du Stade Aurillacois, ce joueur polyvalent aux postes de 10 et 15 s’est illustré dès sa première saison à Perpignan en marquant 112 points lors de 16 rencontres, toutes compétitions confondues.

De grands débuts malheureusement écourtés par une lourde blessure au doigt. Revenu un temps, il s'est de nouveau éloigné des terrains pour soigner une autre blessure. Mais son retour semble désormais imminent : il postule pour la réception de Clermont, lors de la 12ᵉ journée de Top 14 !

Alors que l’USAP s’est efforcée de recruter un numéro 10, au regard de l’hécatombe à laquelle elle faisait face à ce poste, un absent de longue date semble désormais de retour à la compétition.

Arrivé d’Aurillac la saison dernière, Antoine Aucagne s’est montré omniprésent avec Perpignan en championnat. Capable de couvrir deux postes et doté d’une précision redoutable face aux perches, il avait toutefois manqué la fin de saison des Catalans après une grave blessure au pouce.

Pour sa dernière apparition, il avait permis à Perpignan de s’imposer difficilement face à Bayonne grâce à son long jeu au pied, inscrivant notamment une pénalité de plus de 45 mètres.

Passé proche de l’amputation après un accident survenu lors d’une séance de musculation, il a également été opéré du dos cet été. Un enchaînement particulièrement dommageable pour l’USAP, surtout en ce début de saison.

Mathieu Tanguy de retour à la compétition après sa blessure à la cheville

Légèrement blessé lors de la dernière journée de Top 14, il n’a pas participé à la quinzaine européenne de l’USAP. De retour à l’entraînement ce lundi, les nouvelles sont rassurantes et il postule donc pour la réception de Clermont.

Un retour d’une importance capitale dans un secteur où l’USAP manque de ressources ces dernières semaines. Entre Posolo Tuilagi, blessé au genou, et Tristan Labouteley, parti à Grenoble, Perpignan a dû faire appel aux jeunes, ce qui s’est ressenti dans l’impact et le combat.

Pour autant, Bastien Chinarro et Davit Lagivala n’ont pas démérité. Mais dans ce contexte, l’apport de joueurs d’expérience comme Mathieu Tanguy reste primordial pour l’USAP.

Mais les absences continuent de peser lourd, car Perpignan, en plus du forfait de sa coqueluche Posolo Tuilagi, doit également se passer de Patrick Sobela et de Noé Della-Schiava, tous deux blessés au genou.

Chez les avants, le jeune Andro Dvali a lui aussi rejoint l’infirmerie à la suite du match face à Trévise.

Mayron Fahy vient compléter cette longue liste de blessés, aux côtés de Tommaso Allan, Jake McIntyre et Tristan Tedder.

