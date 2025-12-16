Bielle-Biarrey, Penaud et Lamothe de retour avec l’UBB : la composition probable face à Toulon
Avec ses internationaux, Bordeaux part au front face à Toulon pour renouer avec la victoire en championnat. ©LNR
Sujet à de nombreuses absences entre vacances et blessures, Bordeaux pourra aligner un groupe au grand complet pour la réception de Toulon.

La Champions Cup réussit toujours autant au champion en titre, Bordeaux, le seul club français à afficher un bilan de 100 % de victoires lors de la fenêtre européenne de cette compétition. Preuve de sa bonne forme, l’équipe s’est imposée à deux reprises malgré de nombreuses absences.

Entre une infirmerie qui se vide au compte-gouttes et les vacances de ses internationaux, Yannick Bru et son staff ont tout de même tenu la dragée haute aux Bulls de Pretoria et aux Scarlets, inscrivant près de 96 points au total sur ces deux rencontres.

Avec une efficacité offensive retrouvée et le retour de ses internationaux, Bordeaux recevra Toulon en grande pompe samedi à Chaban-Delmas.

Bordeaux et Paris lorgnent ce Tricolore du Stade Toulousain en fin de contrat : il veut resterBordeaux et Paris lorgnent ce Tricolore du Stade Toulousain en fin de contrat : il veut resterLa charnière Jalibert-Lucu recomposée et le retour de Buros à l'arrière face à Toulon

Du grand classique face au RCT pour cette 12ᵉ journée de Top 14. Bordeaux est sur deux succès d'affilée depuis sa quinzaine européenne. Une bouffée d'air frais, tant les joueurs de l'UBB ont failli en championnat, enchainant deux défaites d'affilée, une à la maison face à Pau.

Pour aborder cette fin d'année comme il se doit, Bordeaux pourra compter sur un Maxime Lucu revigoré après une semaine de repos bien méritée. Le demi de mêlée du XV de France sera de la partie face à Toulon et recomposera la charnière avec Jalibert, l'homme en forme de cette équipe.

Mis à mal lors de sa dernière sortie en Afrique du Sud, il a été remplacé par un Salesi Rayasi remuant et auteur d'une entrée décisive. Mais face à Toulon, celui qui a récemment prolongé son bail avec le champion d'Europe en titre tient encore la barre.

Il complète une ligne de trois-quarts 100% française avec une paire de centres composée de Yoram Moefana de nouveau associé à Nicolas Depoortère et Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey aux ailes.

Logique ? Louis Bielle-Biarrey seul joueur du XV de France dans l'équipe de rêve de 2025Logique ? Louis Bielle-Biarrey seul joueur du XV de France dans l'équipe de rêve de 2025Le paquet d'avant : un casse-tête pour Yannick Bru ?

En l'absence de certains cadres, des joueurs se sont affirmés côté UBB. Suite au forfait de Marko Gazzoti et Jean-Luc Du Preez, le jeune Temo Matiu empile les bonnes performances avec Bordeaux. 

Fort de cette lancée, il devrait composer la troisième ligne, entouré cette fois de Cameron Woki, de retour de congé, et de Bastien Vergnes-Taillefer. De retour avec Bordeaux depuis trois rencontres, Adam Coleman va enchainer aux côtés de Boris Palu, lui aussi en très grande forme ces derniers temps. 

Enfin en première ligne on retrouve Maxime Lamothe de retour de vacances entouré de Ben Tameifuna et de Mathis Perchaud. 

Ben Tameifuna et les Tonga joueront la Coupe du monde 2027 en Australie... grâce aux FidjiBen Tameifuna et les Tonga joueront la Coupe du monde 2027 en Australie... grâce aux FidjiDes retours importants sur le banc face à Toulon

En première ligne, Jefferson Poirot, Gaëtan Barlot et Sipili Falatea devront être alignés sur la feuille de match. Les bonnes performances du jeune Tiaan Jacobs lui garantissent aussi d'enchainer une troisième apparition consécutive avec les professionnels.

Derrière, Joey Carbury et Arthur Retière seront accompagnés de Jon Echegaray, de retour de blessure après deux mois d'absence. L'arrière de 21 était de retour à l'entrainement ce lundi et postule donc pour cette 12ᵉ journée de Top 14.

Enfin, la dernière place sur le banc sera à se partager entre Jonny Gray et Romain Gardrat, à condition que Jean-Luc Du Preez, ne soit toujours pas remis de sa blessure.

Composition probable UBB
1
M. Perchaud
2
M. Lamothe
3
B. Tameifuna
4
B. Palu
5
A. Coleman
6
B. Vergnes-Taillefer
8
T. Matiu
7
C. Woki
9
M. Lucu
10
M. Jalibert
11
L. Bielle-Biarrey
12
Y. Moefana
13
N. Depoortère
14
D. Penaud
15
R. Buros
16
G. Barlot
17
J. Poirot
18
T. Jacobs
19
R. Gardrat/J. Gray


20
A. Retière
21
J. Carbury
22
J. Echagaray
23
S. Falatea
Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TOP 14. Dupont enchaîne, du lourd au milieu de terrain : la compo probable du Stade Toulousain face à Lyon 
News
Comment l’augmentation du Salary Cap doit permettre d'équilibrer les forces en présence du Top 14 ?
News
Retrait de points pour le Stade Toulousain : ce que ça change au niveau du classement du Top 14
Vidéos
 Vidéo. Johnny Hallyday, slip et guitare : l’hommage de Mickaël Ivaldi à son idole
News
TRANSFERT. Un prêt pour mieux s’affirmer : un jeune talent du Stade Toulousain en route pour la ProD2
News
305 plaquages et plus de 120 kg : ce mastodonte australien du Top 14 en route vers le XV de France ?
News
TRANSFERT. Toulon frappe fort : Albornoz : le profil idéal pour mener le RCT vers les sommets ?
News
La longévité exceptionnelle de Jérémy Sinzelle : un centurion qui a traversé les générations sans disparaître
News
328 jours plus tard, Toulouse aligne sa charnière référence Dupont/Ntamack : un détail ? Pas vraiment
Transferts
Jeu de chaises musicales à l'ouverture à Toulon : Albornoz en Top 14, Garbisi vers un retour aux sources ?
News
392 matchs à eux deux, ces internationaux historiques ne seront pas prolongés par Clermont