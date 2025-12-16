Bielle-Biarrey, Penaud et Lamothe de retour avec l’UBB : la composition probable face à Toulon

Sujet à de nombreuses absences entre vacances et blessures, Bordeaux pourra aligner un groupe au grand complet pour la réception de Toulon.

La Champions Cup réussit toujours autant au champion en titre, Bordeaux, le seul club français à afficher un bilan de 100 % de victoires lors de la fenêtre européenne de cette compétition. Preuve de sa bonne forme, l’équipe s’est imposée à deux reprises malgré de nombreuses absences.

Entre une infirmerie qui se vide au compte-gouttes et les vacances de ses internationaux, Yannick Bru et son staff ont tout de même tenu la dragée haute aux Bulls de Pretoria et aux Scarlets, inscrivant près de 96 points au total sur ces deux rencontres.

Avec une efficacité offensive retrouvée et le retour de ses internationaux, Bordeaux recevra Toulon en grande pompe samedi à Chaban-Delmas.

Du grand classique face au RCT pour cette 12ᵉ journée de Top 14. Bordeaux est sur deux succès d'affilée depuis sa quinzaine européenne. Une bouffée d'air frais, tant les joueurs de l'UBB ont failli en championnat, enchainant deux défaites d'affilée, une à la maison face à Pau.

Pour aborder cette fin d'année comme il se doit, Bordeaux pourra compter sur un Maxime Lucu revigoré après une semaine de repos bien méritée. Le demi de mêlée du XV de France sera de la partie face à Toulon et recomposera la charnière avec Jalibert, l'homme en forme de cette équipe.

Mis à mal lors de sa dernière sortie en Afrique du Sud, il a été remplacé par un Salesi Rayasi remuant et auteur d'une entrée décisive. Mais face à Toulon, celui qui a récemment prolongé son bail avec le champion d'Europe en titre tient encore la barre.

Il complète une ligne de trois-quarts 100% française avec une paire de centres composée de Yoram Moefana de nouveau associé à Nicolas Depoortère et Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey aux ailes.

En l'absence de certains cadres, des joueurs se sont affirmés côté UBB. Suite au forfait de Marko Gazzoti et Jean-Luc Du Preez, le jeune Temo Matiu empile les bonnes performances avec Bordeaux.

Fort de cette lancée, il devrait composer la troisième ligne, entouré cette fois de Cameron Woki, de retour de congé, et de Bastien Vergnes-Taillefer. De retour avec Bordeaux depuis trois rencontres, Adam Coleman va enchainer aux côtés de Boris Palu, lui aussi en très grande forme ces derniers temps.

Enfin en première ligne on retrouve Maxime Lamothe de retour de vacances entouré de Ben Tameifuna et de Mathis Perchaud.

En première ligne, Jefferson Poirot, Gaëtan Barlot et Sipili Falatea devront être alignés sur la feuille de match. Les bonnes performances du jeune Tiaan Jacobs lui garantissent aussi d'enchainer une troisième apparition consécutive avec les professionnels.

Derrière, Joey Carbury et Arthur Retière seront accompagnés de Jon Echegaray, de retour de blessure après deux mois d'absence. L'arrière de 21 était de retour à l'entrainement ce lundi et postule donc pour cette 12ᵉ journée de Top 14.

Enfin, la dernière place sur le banc sera à se partager entre Jonny Gray et Romain Gardrat, à condition que Jean-Luc Du Preez, ne soit toujours pas remis de sa blessure.