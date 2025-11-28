Bordeaux et Paris lorgne ce Tricolore du Stade Toulousain en fin de contrat : il veut rester

À 30 ans, Neti, fraîchement revenu en Bleu, est en pleine forme. Mais son avenir toulousain est incertain alors qu'il est en fin de contrat.

Retour en Bleu et fin de contrat

Revenu en Bleu face aux Fidji après cinq ans de patience et de travail de l’ombre, Rodrigue Neti (30 ans, 4 sélections) se retrouve désormais face à un autre défi : son avenir en club.

D’après La Dépêche, le pilier gauche est en fin de contrat en juin et plusieurs clubs se sont déjà renseignés, dont l’UBB et le Stade Français.

Formé au club et arrivé en 2012, Neti a disputé 8 matchs de Top 14 cette saison (6 titularisations), confirmant qu’il fait pleinement partie de la rotation toulousaine.

Dans la presse, il a rappelé son attachement : « Je n’ai connu que Toulouse. J’aimerais rester. » Et ça tombe bien puisque le Stade souhaiterait aussi le conserver. Les discussions sont en cours. Nul doute que son statut peut lui permettre de négocier un contrat à la hauteur de ses attentes.

C’est le club qui m’a fait grandir et fait devenir ce que je suis aujourd’hui. Après, je suis très attaché à Toulouse. Ma femme est d’ici, mes enfants sont nés ici et j’ai tout construit ici.

Ce dossier suscite autant d’intérêt car Neti n’est pas un pilier comme les autres. Techniquement, le gauche toulousain stabilise la mêlée fermée avec beaucoup de savoir-faire.

Son retour récent en Bleu l’a montré : il a gagné en confiance et semble avoir son meilleur niveau. A l'heure où Cyril Baille semble lui en retrait, le champion de France peut s'appuyer sur un Neti en pleine possession de ses moyens.

Pour le Stade Toulousain, perdre Neti signifierait remplacer un profil important.

Bordeaux et Paris à l'affut

Le marché des piliers gauches français est très limité, et l’expérience accumulée par Neti, notamment en Coupe d’Europe, n’est pas remplaçable facilement.

Pour le XV de France, sa stabilité est également un enjeu : le staff aime les joueurs installés dans leur club, surtout à un poste aussi sensible que le pilier gauche.

Pour l’UBB et Paris, en revanche, l’opportunité est énorme : un international expérimenté, champion d’Europe et maîtrisant l’un des systèmes de mêlée les plus exigeants du continent.

Rien n’est encore tranché, mais une chose est sûre : le dossier Neti va occuper l’hiver toulousain, et plusieurs clubs sont prêts à lui dérouler le tapis rouge. À Toulouse de jouer maintenant.