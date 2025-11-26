Oublié de la liste de Galthié, Mathis Lebel ''continue à travailler, en espérant pouvoir y revenir un jour''

C’est peut-être l’un des grands absents de la liste de Fabien Galthié en novembre, Mathis Lebel enchaîne les bonnes performances avec Toulouse cette saison.

Il éclabousse chaque week-end le Top 14 de gestes de classe. Mathis Lebel est redevenu l’un des joueurs clés de l’effectif toulousain, sans pour autant être un titulaire indiscutable.

Et pour cause : la concurrence fait rage à son poste. Juan Cruz Mallia, Blair Kinghorn, Ange Capuozzo ou encore Teddy Thomas sont tous des prétendants crédibles au poste d’ailier à Toulouse.

Mathis Lebel, lui, tire son épingle du jeu par sa régularité. Mais le serial marqueur du Stade Toulousain s’est un peu perdu la saison dernière, étant moins décisif que les saisons précédentes. Sans doute une des conséquences de sa non-sélection en équipe de France lors des derniers rassemblements. Le principal intéressé explique comment il a vécu ce passage à vide.

"On arrive toujours à faire la part des choses. Sinon, on tourne en rond"

Dans un entretien accordé à nos confrères de Rugbyrama, le joueur de 26 ans s’est confié sur la première déconvenue de sa carrière : une saison avec seulement 5 essais en 25 apparitions, très éloignée des standards de Mathis Lebel, qui marque plus d’une dizaine d’essais par saison depuis ses débuts professionnels.

Une constance qui lui a rapidement ouvert les portes du XV de France. L’ailier formé à Lombez-Samatan est ainsi titularisé à 21 ans face à la Géorgie lors de la tournée d’automne 2021-2022. Il inscrira ensuite ses deux premiers essais en Bleu l’été suivant, face au Japon.

Depuis, Mathis Lebel n’a été rappelé en sélection qu’une seule fois, une situation qui s’explique autant par le calendrier chargé de Toulouse en fin de saison que par la concurrence importante au poste d’ailier, qui ne laisse aucune marge en cas de baisse de régime. Malgré ce passage à vide, le Toulousain reste toutefois optimiste.

''On arrive toujours à faire la part des choses. Sinon, on tourne en rond et on n’avance pas… Je regardais quand même les matchs avec beaucoup d’intérêt, déjà parce que mes potes jouaient. Après, une fois que tu as porté ce maillot, tu as forcément envie d’y retourner. Je sais ce qui peut me manquer, donc je continue à travailler, en espérant que je puisse y revenir un jour.", confie-t-il à Rugbyrama.

Flying Matthis Lebel ✈️



Un de ses joueurs ADN ST de rotation par excellence, qui a grandi au ST, qui en ce début de saison joue une prolongation et qui au final, comme souvent, donne satisfaction dans le système ST.



Une prolong pour le M ✍️pic.twitter.com/Sye8M0Thtp — Grec Ahki (@eKoloKante) October 14, 2025

Mathis Lebel, soutenu dans les moments difficiles par le vestiaire toulousain

Malgré un exercice précédent compliqué, Mathis Lebel décroche un nouveau titre de champion de France dans une finale très disputée face à Bordeaux, qui s’est jouée jusqu’aux prolongations.

Mathis Lebel était tout de même sur le banc et est entré à la mi-temps pour remplacer Romain Ntamack, profitant notamment de la polyvalence de Thomas Ramos et Blair Kinghorn pour retrouver son poste d’ailier.

Au cours de la rencontre, il s’est montré très important, ce qu’il considère comme une bonne chose, tirée de ses mois un peu plus difficiles, toujours soutenu par le vestiaire toulousain.

"Forcément, j’étais content d’avoir répondu présent. Parce que ce fut une saison où j’ai été un peu sous le feu des critiques, où je n’ai pas eu les bons rebonds, où il n’y avait pas souvent le bon truc au bon moment pour moi. Mais j’ai été très reconnaissant parce que les copains autour ne m’ont pas lâché", souligne-t-il.

Mathis Lebel déjà plus prolifique que la saison passée

Alors qu’il avait commencé l’exercice 2025-2026 sans inscrire le moindre essai lors des trois premières journées de championnat, le Toulousain s’est illustré à six reprises lors des rencontres suivantes.

En à peine huit matchs, Mathis Lebel vient de dépasser son record de la saison passée (cinq essais). Une donnée significative, car même s’il était blessé pour la tournée de novembre, sa bonne forme pourrait le guider vers une participation au Tournoi des Six Nations.

Pour l’heure, la concurrence fait rage, mais la hiérarchie derrière le duo Penaud-Bielle Biarrey ne semble pas vraiment établie. Si Gaël Dréan apparaît comme le candidat le plus crédible parmi les prétendants au poste de remplaçant, les jeunes Palois Grégoire Arfeuil, Aaron Grandidier et Théo Attissogbe (de retour mi-janvier), poussent également.

Le chemin vers un retour chez les Bleus est encore long pour Mathis Lebel, mais si le Toulousain réalise une saison comparable à celle d’il y a deux ans, cela pourrait grandement faciliter les choses.

