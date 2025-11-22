5 essais vs 5 pénalités, Jalibert bousculé, Desperès inspiré : comment Pau a surpris Bordeaux

Quand l'indiscipline coûte cher
Coup d’arrêt pour l’UBB. En ouverture de la 10e journée de Top 14, Bordeaux-Bègles s’est inclinée à domicile face à Pau, 33-34, au terme d’un match au rythme enlevé. Les Girondins, pourtant sur une dynamique de trois victoires consécutives, étaient amoindris par les doublons internationaux. Mais ils ont tout de même inscrit cinq essais. Insuffisants pour l'emporter en raison, notamment, de leur indiscipline.
Matthieu Jalibert, lui, était bien présent, mais a connu une soirée compliquée, alternant inspirations et fautes coûteuses. En face, l’ouvreur palois Axel Desperès a réalisé une partition pleine : cinq pénalités, deux transformations et une passe au pied lumineuse. Grâce à ce succès d’un souffle, la Section grimpe provisoirement à la première place du championnat, tandis que l’UBB recule au 4e rang et pourrait encore glisser.
"On perd d'un point en marquant cinq essais et en en concédant trois. C'est rageant, on a laissé la victoire dans des marges fines."
La soirée contrastée des ouvreurs
La rencontre s’est en grande partie jouée à l'ouverture. Jalibert a cherché à mettre de la vitesse avec ambition, mais a aussi été sanctionné deux fois, à des moments charnières (51e, 63e). Il s’est même fait subtiliser un ballon dans les airs, symbole d’une reprise encore irrégulière. À l’inverse, Desperès a apporté une vraie maîtrise en l'absence de l'Anglais Simmonds. Sur l’essai d’Arfeuil à la 34e, tout y est : vision, exécution, timing. Une action qui illustre son contrôle sur la soirée.
L'absence des cadres : retour aux difficultés passées ?
Privé de plusieurs cadres (Lucu, Depoortère, Bielle-Biarrey, Penaud…), l’UBB a raté le coche. Une performance qui rappelle celles d'un passé récent où la formation girondine était dans le dur sans ses cadres. Face à une Section parfaitement organisée, la moindre approximation a été punie. Cela montre que Bordeaux est encore en apprentissage pour prendre les mots de Yannick Bru via Le Figaro :
"On savait que cela se jouerait sur pas grand-chose et le pas grand-chose n'était pas en notre faveur. Les joueurs sont très frustrés et cette frustration, c'est un apprentissage."
Première défaite de la saison à Chaban-Delmas : symboliquement, c’est un coup d’arrêt important qui doit servir d'enseignements en vue des prochaines échéances internationales. L’équipe devra retrouver des repères sans ses titulaires habituels et s’appuyer sur ses retours de sélection pour remobiliser le collectif. D'autant que le coup d'envoi de la Champions Cup est pour très bientôt.Ntamack, bouc émissaire facile ? Ceux qui savent voient une autre vérité (et la défendent)
Pour Jalibert, c'est une reprise rugueuse : entre éclairs techniques et erreurs coûteuses, sa performance pose la question du rythme et de la connexion avec un XV remanié. Rien d’inquiétant, mais un rappel que le haut niveau ne laisse aucune marge d'erreurs. "Nos joueurs sont très frustrés, c’est comme ça, c’est un apprentissage et il faut faire avec. J’ai senti que cette frustration était grandissante sur le terrain. On a perdu surtout parce que Pau a bien mené son affaire sur le jeu de pression. On le savait, c’est pour ça que je suis doublement en colère", confie Bru via Sud Ouest.
Pau : de l'outsider à un candidat sérieux
De son côté, la Section confirme qu’elle n’est plus une surprise mais un candidat solide. Desperès s’affirme comme un ouvreur sûr, inspiré, et surtout décisif. "C’était un vrai match de pression, de haut niveau, avec un Jalibert et un Buros brillants, un Desperes très bon. On a été sereins et surtout réalistes, c’est ce qui a fait basculer le match. On a été efficaces, tueurs et impliqués, en plus d’une vraie perf de discipline absolument nécessaire", analyse Sébastien Piqueronies, entraîneur de Pau. Un point d’écart, mais un monde d’enseignements : l’UBB doit se réajuster, Pau peut savourer. Le Top 14, lui, reste imprévisible, et on adore ça.
dan0x
En fait le speaker de l'UBB c'est le capo des supporters non ?...
Schloukamar
Aujourd'hui : Rugby !
(Je parle top 14)
Jacques-Tati-en-EDF
Enfin du rugby ! On avait été un peu frustré depuis deux semaines ...
La Section paloise se pose en candidat sérieux pour cette saison mais aussi pour les saisons à venir avec une politique de faire jouer le vivier de jeunes et la patte Piquerronies. Il faudra valider ces efforts et progrès en fin de saison. Mais imaginez l'équipe dans 2 ou 3 ans avec des joueurs arrivant à maturité et toujours dans ce type de jeu !
Coté UBB, le rythme n'est pas encore trouvé. Jalibert en dedans qui subit la pression paloise (ben oui, même les joueurs excellents peuvent rater leur match ! ) Devant actuellement l'équipe souffre des absences de Coleman, Gazotti sort de gros matchs mais derrière c'est moins présent. Je persiste à penser que les dépars de Samu et Tatafu ont été préjudiciables. C'est vrai qu'il manquait pas mal de joueurs ...
Jak3192
Je constate qu'en periode de doublon, sur ce coup, les hasards de calendrier sont heureux...
ou pas. 🤔
Le ST joue à Montauban, le promu qui tente de surnager, et l'UBB reçoit les leaders du championnat, la valeureuse SP qui cartonne spécialement cette année.
Même dans ce domaine, il est permis de penser que "la chatte toulousaine" a encore agit sur le planning général. 🤭
Dans un soucis d'équité, il faudrait que les Montalbanais l'emportent 🤭
(mais bon, ce serait une sacrée perf pour eux...🙄)
Quant aux Bordelais, ce samedi d'après match doit faire mal à la tête. 🤕
Et surtout, Bravo aux Palois 👏👍
mic4619
Pau n'a subit aucune pénalité en 2eme mi temps et pourtant il y a des faits de jeu ou il aurait du être pénalisé.
Les actions mentionnés par plusieurs d'entre nous auraient du l'être.
Le grattage de ballon de Jalibert etait bon, le joueur de l'UBB retourné aurait mérité un visionnage à la vidéo, car pour moi le bassin est plus haut que la tête.
Il ne semble avoir vu des rentrés sur le côté dans les rucks et des hors jeu oubliés !
Pianto
pour moi aussi le grattage de Jalibert me paraissait bon mais je dois avouer que je ne maitrise pas les règles dans le détail pour les rucks, les mauls...
L'arbitre dit que le ruck est formé. C'est vrai que le soutien est rapide et qu'il recouvre le ballon mais c'est quasi au même moment, je ne suis pas capable de dire si Jalibert arrive après ou avant. Moi, j'aurais laissé jouer.
Pour ce qui est des entrées sur les rucks, je dirai que j'en ai vues (comme d'hab) un peu partout, un peu des deux côtés.
C'est peut-être mon côté partisan mais si je n'ai pas vu un arbitrage parfait (il ne l'est jamais) je n'ai pas remarqué de faute flagrante.
Dusqual parlait de l'avancée des avants sur laquelle il voit des fautes non sifflées. j'ai regardé à nouveau le match, je pense que c'est vers la 66ème. Je n'ai rien remarqué de flagrant, les palois récupèrent et se dégagent et sur le retour bordelais, il y a l'essai d'Uberti donc bon... ça ne change pas grand chose...
Je n'ai pas trouvé que Jalibert faisait un mauvais match, il prend plein d'initiatives, met beaucoup de rythme et quand il a la balle en main, ça fait vraiment de la diff.
Après, y'a du déchet mais c'est normal avec ses prises d'initiatives permanentes.
Un peu brouillonas mais c'est un match de reprise. La pénalité sur le grattage, je la trouve sévère, donc. L'autre sur plaquage haut plus normale mais pas de quoi le mettre en avant sur la défaite à mon avis.
Jak3192
Questions :
Incompétence arbitrale ?
Favorisage de l'outsider ?
FabienPelouse
(Je me permets de répondre alors que tu interroges mic4619)
Je dirais ni l'un ni l'autre, je pense que les bordelais ont su se mettre l'arbitre à dos et qu'ils l'ont payé cher.
Woki se fait très souvent reprendre par l'arbitrage et Poirot quand il n'est pas capitaine a tendance à l'ouvrir.
mic4619
Je pense principalement que le niveau des arbitres français a baissé.
Beaucoup et souvent les meilleurs ont été embauchés par les clubs, ou même devenu entraîneur comme A Ruiz.
La ligue et la FFR n'ont pas l'air d'avoir mis les moyens financiers pour rémunérer convenablement les arbitres qui dirigent le TOP 14 et la ProD2 !
gilbertgilles
Purée! çà c'est du rugby, quel match! je me suis régalé, du rythme, des essais, de l'engagement, ça déroule, ça défile, pas d'appels vidéo toutes les trois secondes, que du bonheur! Et la confirmation, si certains en doutaient, qu'il faudra compter avec la Section cette saison! D'après moi, ils seront dans les six sans problème. Piqueronnies est un excellent manager et son travail, qu'il met en place depuis trois ans et plus, commence à payer. C'est vraiment un beau jeu que jouent les Palois! Galthoche ferait mieux de s'inspirer de çà, et surtout de ce qui transpire des explications de Piqueronnies: le calme, l'empathie pour ses joueurs, la certitude de ses convictions en termes de jeu, l'impression de fierté pour son équipe et le bonheur d'avoir enfin une génération de jeunes joueurs qui jouent décomplexés comme de vieux briscards. Oui, un GRAND manager! Et deux belles équipes qui nous ont offert un très beau spectacle hier soir, car il faut être deux pour que la fête soit heureuse 😍 👍
mic4619
Piqueronnies devrait être en tête de liste des prétendants pour remplacer FG quand on voit ce qu'il fait avec Pau !
Il a deux ans d'avance par rapport à ce que propose le staff de l'EdF
Cf : les joueurs choisis pour la réception des chandelles par exemple !!!
Il y a longtemps qu'il a tout compris !
AKA
NTK n’a pas été bon le WE dernier? La solution est venue hier soir: appelons le pitchoun Desperès en EDF…
gilbertgilles
Bravo pour ton second degré! On voit que tu en pièges quelques uns 😉
Jak3192
Pour le match de ce soir ?
Trop tard 😂
potemkine09
Ah, la bonne vieille stratégie de "l'homme en forme", qui réussit si bien à l'equipe de France /s
guedin81
Peut être qu'il faut y voir une pointe d'ironie, sans plus.
potemkine09
J'en suis conscient, et idem dans ma réponse
lebonbernieCGunther
Quelle maîtrise des airs par les palois! Le match se joue là-dessus, y'a pas de doute.
J'en connais un, du côté de Marcoussis, qui ferait bien d'appeler Piquéronies, et pas pour la recette de la garbure...
pascalbulroland
Pourtant en 1 ère période, sur les coups de pied de renvois, aucune équipe ne maîtrisait leurs réceptions...
La discipline Paloise m'a impressionné aussi...
C'est l'un des plus beau match de la saison que j'ai pu voir jusqu'à présent.
dusqual
la discipline sur ce match c'est très relatif. avant de parler du match, il y a quand même des choses à revoir en terme d'arbitrage.
rien qu'un exemple mais qui est ultra parlant. une action où les avants de l'ubb percent au centre, rien que sur le plaquage et le ruck j'ai détecté 4 fautes passibles de pénalité. le jeu continue, un plaquage litigieux, des hors jeu de ligne et l'action finit à 5m de la ligne paloise où l'arbitre leur rend la balle.
cette action résume parfaitement la discipline paloise. si on leur siffle pas les fautes, forcément ils sont "exemplaires".
bru était remonté: L’UBB n’a pas récolté une seule pénalité en deuxième période. Événement rarissime. « Cette deuxième période nous frustre, mais l’arbitre a toujours raison, »
il tempère mais ce qu'il dit pas, c'est ce que je dis moi. je connaissais pas cet arbitre donc j'avais pas d'à priori sur lui. maintenant, j'en ai un très très clair.
maintenant, pour ce qui est du match la section est venu avec un plan de jeu solide, bien ficelé, l'a très bien exécuté et n'a pas démérité, dans le jeu aérien ils ont su s'imposer, au sol ils ont été très bons. néanmoins, repartir avec la victoire, ça reste quand même très bien payé.
lebonbernieCGunther
Ce que tu décris concernant l'arbitrage, j'appelle ça le "syndrome Mac Caw": tant que t'es pas sifflé, tu continues, et les palois ont eu bien raison! Et si dans l'ensemble, j'ai trouvé l'arbitre cohérent, je relève deux situations qui m'ont laissé sur le Q:
1/ le grattage de Jalibert (hé oui, ça lui arrive!), où je comprends pas pourquoi il est sifflé, car il plaque, se relève, est bien positionné sur ses appuis et va au contest dans l'axe.
2/ Dans les 22 palois, la pénalité contre Van Rensburg qui lève les bras sur une faute paloise énorme et surtout dangereuse dans un ruck (un joueur bordelais retourné avec clairement le Q par-dessus tête). Et là, la suite ne m'a pas plus du tout, avec l'arbitre qui lui signifie plusieurs fois de la boucler, sans s'intéresser à l'action signalée par le centre bordelais. Or, on connait Van R, c'est pas une grande gueule à râler tout le temps après les décisions ou à contester. Manque de discernement évident de la part de l'arbitre qui aurait pu (dû?) donner la possibilité à l'UBB de prendre 3 pts ou plus...
Bon, sinon, faut reconnaître que Pau est bien venu chercher son match, même si l'UBB peut se mordre les noix. Avec deux essais de + que l'adversaire, c'est assez rare de perdre...
dusqual
ouais je conteste pas que la section a bien joué le coup, et en effet, si l'arbitre les laisse faire, ils auraient tort de s'en priver.
j'ai vraiment rien à reprocher à la section paloise, même s'il y a eu quelques gestes, comme celui que tu décris c'est vraiment pas ce que je retiens.
mais en effet, l'ubb n'avait pas le droit de gratter. tu parles de jalibert mais y en a un autre où un joueur touche un peu le sol et se fait pénaliser quand je l'ai vu au moins trois fois chez les palois sans qu'on ne les sanctionne.
ça peut m'arriver d'avoir un coup de gueule sur l'arbitre et je préfère le faire en cas de victoire et ce uniquement parce que ça fait mauvais perdant. mmais déjà en soi c'est une débilité liée au fait de pas vouloir être jugé pour une mauvaise raison.
mais là, s'il est indéniable que les palois avaient les armes et le bon plan pour l'emporter, ils ne doivent jamais repartir avec la victoire. y a beaucoup trop de fois où l'officiel ferme les yeux sur des pénalités qui auraient dû amener l'ubb à prendre le large. je vais même plus loin, avec un arbitrage plus neutre, il y aurait eu de fortes chances que ça finisse avec un bonus offensif.
P243151
Et aussi sur le plaquage haut de Jalibert d'autres ont pris jaune pour moins que ça !!!
dusqual
ouais moi je l'aurais mis je pense. mais potentiellement, c'était pas le seul. y a eu un paquet de plaquages hauts qui n'ont même pas été sifflés.
pascalbulroland
Il me semble qu'au CO , l'UBB n'avait fait que 4 pénalités, ça m'avait impressionné aussi...
Franchement, pour le spectateur neutre que je suis, je n'ai pas trouvé l'arbitrage si mauvais que vous le signalez , et d'après moi, ce n'est pas ça qui fait perdre ce match aux Bordelais, mais plutôt , un manque de patience et de lucidité près de la ligne d'en but Paloise , chose assez rare chez vos joueurs.
Les rucks , c'était un peu le bordel des 2 côtés...
C'était le match piège par excellence et l'UBB y est tombé malheureusement pour elle.
dusqual
a castres, ils ont fait un match exemplaire.
après, l'ubb a gaspillé, c'est pas la question. ils auraient pu se rendre le match plus facile. mais poirot dit que l'arbitre les a pris en grippe et je comprends qu'il en aient eu marre parce que c'était abusé.
cet aprem, mon fils jouait et à un moment ils se sont retrouvés à un de plus sur le terrain. bon beh je suis allé voir le coach pour lui dire d'en sortir un. c'est normal, ça s'appelle l'équité sportive. beh hier elle était pas là.
je chipote pas si souvent sur l'arbitrage et d'ailleurs gunther le fait remarquer van rensburg non plus, mais là j'ai trouvé ça indécent.
FabienPelouse
On finit à un point, c'est la pénalité que l'arbitre ne nous a pas accordée. Je te rejoins sur les actions que tu cités et je rajoute la pénalité sifflée contre Jalibert pour un contest (gagnant) sur un ruck qui n'était pas encore formé, il n'y avait clairement aucun avant de l'Ubb donc pas de ruck. La pénalité sifflée contre la touche Bordelaise parce qu'on met trop de temps alors qu'il ne me semblait pas que cetait si long et qu'on avait aucune raison de gagner du temps au contraire alors que les Palois ont clairement joué la montre tout le match. Enfin la pénalité contre Van Rensburg pour "parlage" alors que sur le ruck il y a un plaquage visuellement impressionnant (mais correct) qui peut être soumis à commentaire. Sur cette action l'attitude de l'arbitre qui mirait du blabla avec ses doigts m'a fait penser qu'il était sorti de son impartialité.
Après Woki a l'air irritant comme joueur.
Mis à part tout ça, la section a un super groupe et un très grand manager que j'adorerai voir avec les bleus. Arfeuil confirme très bien.
dusqual
ouais ça a vraiment aucun lien avec la section qui elle a fait le taf. et je te rejoins sur la qualité du groupe, staff compris.
gilbertgilles
C'est Van Rensburg qui est pénalisé et pas Woki. Après, l'arbitre n'avait pas à faire plusieurs fois le signe "ferme ta grande bouche". Cela m'a paru assez peu respectueux, d'autant plus que le joueur ne lui manquait pas de respect. Pour moi, à ce moment là, il fait preuve de parti pris. Limite.
lebonbernieCGunther
Quand c'est "à toi à moi" comme ça, au niveau du score, c'est toujours bandant, et puis y'a pas eu de temps morts. J'en aurais bien repris une tournée (de garbure aussi!)
gilbertgilles
Ah que oui alors! (pour le jeu et pour la garbure aussi!) 😄 😉
pascalbulroland
Un match comme ça sans appels vidéo toutes les 10mn, ça fait plaisir !
guedin81
Oui, j'ai l'impression que les arbitres ont bien géré et communiqué ensemble.