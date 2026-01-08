32 matchs de Top 14 : cette doublure internationale vers un retour au pays ?

En fin de contrat avec l’UBB, la doublure de Matthieu Jalibert semble avoir trouvé un point de chute chez un mastodonte irlandais pour la saison prochaine.

C’est une information venue d’outre-Manche, et plus précisément de l’Irish Independent, qui révèle en exclusivité les coulisses du transfert de la doublure de Matthieu Jalibert vers l’Irlande.

Avec 32 matchs disputés en Top 14, on ne peut pas dire que Joey Carbery se soit véritablement raté à l’UBB, même si sa signature n’a pas suscité l’enthousiasme espéré.

Fort de son statut d’international irlandais, Joey Carbery ne s’est toutefois pas montré à la hauteur lors des rares occasions où Yannick Bru a fait appel à lui. Son contrat ne devant pas être reconduit, il devrait s’engager avec une écurie bien connue des fans de l’ovalie.

C’est un point de chute des plus prestigieux qui s’ouvre à Joey Carbery, même si, pour l’heure, ce dernier n’a pas démontré qu’il avait les épaules pour endosser le rôle de doublure dans l’équation entre Sam Prendergast et Harry Byrne au Leinster.

En effet, selon l’Irish Independent, c’est le club qu’a privilégié l’ouvreur aux 38 sélections avec l’Irlande. Une destination qu’il connaît déjà, puisqu’il y a évolué de 2015 à 2018.

Pour autant, l’Ulster, concurrent direct du Leinster, s’était également positionné sur l’ouvreur de l’UBB, mais cette piste semble désormais quasiment écartée. En tout cas, c’est ce qu’affirme le quotidien irlandais.

"Le Leinster prépare un retour surprise de Joey Carbery la saison prochaine. Huit ans après avoir quitté la province pour le Munster, Carbery s’apprête à quitter Bordeaux cet été et, si l’Irish Independent indique que l’Ulster est également sur le coup, le Leinster serait de plus en plus confiant quant à la signature de l’ouvreur", propos traduits de l’Irish Independent.

Rieko Ioane au Leinster : que peut vraiment apporter l’All Black aux 38 essais à la province irlandaise ?

9 matchs professionels et un première selection avec l'Irlande

Ses débuts professionnels avec le Leinster lui ont rapidement ouvert les portes de la sélection, après des prestations remarquées en l’absence de Jonathan Sexton et Ian Madigan. Neuf petits matchs auront suffi pour que Joe Schmidt le sélectionne.

Il participe à la victoire du XV du Trèfle face aux All Blacks pour sa première sélection, en inscrivant une pénalité en fin de rencontre. Mais face à la légende Jonathan Sexton, il ne parvient pas à s’imposer durablement à l’ouverture.

Il est alors repositionné à l’arrière, un poste qu’il occupe régulièrement lors de la campagne européenne victorieuse du Leinster en 2018. Vainqueur du Racing 92, Joey Carbery avait alors pris part à toutes les rencontres, à l’exception de la finale cette année-là.

Il part l’année suivante pour le Munster, où il devient titulaire indiscutable, préparant l’éclosion de Jack Crowley, aujourd’hui ouvreur du XV d’Irlande.

En 66 apparitions avec le Munster, Joey Carbery a inscrit près de 500 points pour la province du sud de l’Irlande, avec notamment 12 essais en 48 titularisations.

Fort de ce constat, les amateurs de ballon ovale pensaient que Joey Carbery serait la pioche idéale pour suppléer Matthieu Jalibert à Bordeaux. Trop souvent blessé ces dernières saisons, l’enfant prodige du rugby irlandais n’a toutefois jamais retrouvé son meilleur niveau.

Always thought Joey Carbery could have been a classy scrum-half.



Played there a lot when he was younger before moving to out-half. pic.twitter.com/C52z7JVALs — Murray Kinsella (@Murray_Kinsella) February 19, 2024

Carbery de retour au bercail après une cure de jouvence en France ?

Si toutes les expériences ne sont pas aussi fructueuses qu’on le voudrait, il faut tout de même savoir en tirer des conclusions. Son départ du Munster, Joey Carbery l’avait envisagé comme une vraie opportunité de se relancer.

Il a confié récemment à la radio Newstalk son ressenti vis-à-vis de sa dernière année avec le Munster, année où il n’a débuté que 4 matchs.

"Je ne prenais plus aucun plaisir [au rugby], et je me suis demandé : Est-ce que ça en vaut la peine ? Tout ce travail acharné en valait-il la peine ? Je suppose que j’ai toujours donné le meilleur de moi-même quand je prenais plaisir et que j’allais travailler le sourire aux lèvres. Et là, ce n’était plus le cas. Je ne pense pas que quitter le rugby ait jamais été une option réaliste, j’avais encore un an de contrat avec le Munster. J’avais l’intuition que d’autres options allaient se présenter pour un nouveau départ. Je pense quand même que je vaux mieux que la manière dont j’ai été traité."

À Bordeaux, il découvre une équipe qui joue, et un rôle différent, celui de doublure, mais si son rendement n’a pas permis à la direction de l’UBB de le prolonger, son passage pourrait lui apporter beaucoup pour le futur.

Le futur Leinstermen a déclaré auprès de Rugbypass son envie de prolonger avec Bordeaux, chose qui semble cependant entérinée.

"Si Bordeaux souhaite me garder, je vais avoir du mal à dire non, car pour le moment, je m’éclate et l’équipe est vraiment bonne".

🗣️ 'There's a guy that's been open to change, open to opportunities!'



🗣️ 'What he will bring to Leinster is more... what he can bring in the change room!'



James Coughlan reacts to the breaking reports linking Joey Carbery to a shock return to Leinster! | 🏉



Wednesday Night… pic.twitter.com/8pk6fY4piL — Off The Ball (@offtheball) January 7, 2026

Hugo Reus, profil similaire, destin lié ?

Si son départ ne faisait plus l’ombre d’un doute dès lors que l’UBB avait annoncé la venue de Hugo Reus pour la saison prochaine, alors que l’Irlandais était en fin de contrat, Bordeaux semble avoir tout de même la volonté de recruter un profil bien précis en qualité de doublure à Matthieu Jalibert.

Car, outre les mensurations que partagent Carbery et Reus, mesurant tous deux 1,84 m pour environ 85 kg, ces deux ouvreurs possèdent des habilités très similaires dans le jeu.

Excellents buteurs, malgré un début de saison compliqué dans ce secteur pour Carbery, les deux joueurs sont aussi efficaces dans l’organisation du jeu.

Découverts très jeunes avec les professionnels, Reus et Carbery partagent également un profil de joueur à la relance. Espérons pour le jeune Hugo Reus qu’il trouve à Bordeaux une occasion de prétendre aux responsabilités qu’on lui attribuait lors de ses débuts avec La Rochelle.