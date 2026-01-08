17 essais en 31 matchs : ce serial marqueur du CO à la relance en Bretagne

Nathanaël Hulleu va s'engager avec Vannes la saison prochaine, en difficulté à Castres, il va tenter de relancer sa carrière la ou il s'est fait connaitre.

Arrivé il y a trois saisons sur les rives du Tarn, en provenance de Vannes où il avait explosé les compteurs, Nathanaël Hulleu fera le chemin inverse dès le mois de juin prochain.

En fin de contrat avec Castres, il ne sera pas prolongé. En manque de temps de jeu et face à la pléthore de joueurs à son poste, le natif de Carcassonne va tenter de se relancer à Vannes la saison prochaine, comme l’annonce Le Midi Olympique.

Avec Castres, ce dernier a pris part à 47 rencontres, toutes compétitions confondues, dont 25 lors de sa première saison au club. Titularisé à 23 reprises, il avait réalisé un exercice plein de promesses, inscrivant 9 essais et disputant la quasi-totalité des matchs auxquels il avait participé.

Fort de ce premier exercice, il est appelé avec l’équipe de France développement pour disputer un match amical face à l’Uruguay. Il avait alors joué 16 minutes lors d’une victoire 28-43 face à une sélection emmenée par son coéquipier de Castres, Santiago Arata.

Mais ces deux dernières saisons n’ont pas été très convaincantes. Quelques blessures et une concurrence très relevée n’ont pas permis à l’ancien Grenoblois de se démarquer pour prétendre à une offre de prolongation.

Avec l’arrivée d’Adam Vargas et de Vuate Karawalevu cette saison, ainsi que l’explosion de la paire Baget/Ambadiang la saison précédente, il devenait difficile de se faire une place sur les ailes du Castres Olympique.

Face à cela, aucun écart n’est alors permis, et Nathanaël Hulleu ne l’a compris que très récemment.

Présent dans le groupe pour la tournée catastrophique en Argentine, Nathanaël Hulleu n’a pourtant pas pris part à la moindre rencontre. Malgré cette sélection avec France Développement, il n’a pas eu l’opportunité de goûter au maillot bleu lors d’une rencontre officielle.

Après seulement une saison pleine dans l’élite, tout est allé très vite pour lui, peut-être trop. C’est en tout cas ce qu’il confiait à La Dépêche du Midi en début de saison.

Après une saison 2024-2025 manquée, il est parti effectuer le GR20 en Corse, avec le besoin de se ressourcer avant d’entamer une nouvelle saison.

"Je n’ai pas été très performant. Il y a peut-être eu une retombée de l’équipe de France. J’ai eu des vacances après coup, mais j’ai mal géré. Je suis revenu avec un peu de poids, et je suis rentré dans une spirale négative. Je jouais donc peu. Puis il y a ce match à Bayonne (décembre 2024). Le plus mauvais de ma carrière. C’était le coup de pied dont j’avais besoin", souligne Nathanaël Hulleu à La Dépèche du midi.

À Vannes, un Castrais en chasse un autre

À Vannes, Nathanaël Hulleu remplacera son ancien coéquipier de Castres, Filipo Nakosi, avec qui il formait la paire lors de sa première saison dans le Tarn.

Si le passage de Hulleu à Vannes lui avait plutôt bien réussi, on ne peut pas en dire autant pour l’ailier fidjien. Arrivé en Bretagne la saison dernière avec l’étiquette de joueur expérimenté, le fantasque international fidjien n’a pas su insuffler toute sa réussite et sa fougue à l’effectif vannetais.

Il n’a disputé que deux rencontres cette saison, sans jamais débuter comme titulaire. À 33 ans, Filipo Nakosi ne sera donc pas prolongé par le comité directeur de Vannes et sera donc remplacé numériquement par Nathanaël Hulleu.