17 essais en 31 matchs : ce serial marqueur du CO à la relance en Bretagne
Nathanaël Hulleur va quitter Castres pour rejoindre un cador de Pro D2. ©Canal+
Nathanaël Hulleu va s'engager avec Vannes la saison prochaine, en difficulté à Castres, il va tenter de relancer sa carrière la ou il s'est fait connaitre.

Arrivé il y a trois saisons sur les rives du Tarn, en provenance de Vannes où il avait explosé les compteurs, Nathanaël Hulleu fera le chemin inverse dès le mois de juin prochain.

En fin de contrat avec Castres, il ne sera pas prolongé. En manque de temps de jeu et face à la pléthore de joueurs à son poste, le natif de Carcassonne va tenter de se relancer à Vannes la saison prochaine, comme l’annonce Le Midi Olympique.

TOP 14. 4 Grenoblois à l’assaut de l’élite : quelles chances pour Sarragallet, Hulleu, Lainault et Muarua ?TOP 14. 4 Grenoblois à l’assaut de l’élite : quelles chances pour Sarragallet, Hulleu, Lainault et Muarua ?Nathanaël Hulleu rejoindra Vannes la saison prochaine

Avec Castres, ce dernier a pris part à 47 rencontres, toutes compétitions confondues, dont 25 lors de sa première saison au club. Titularisé à 23 reprises, il avait réalisé un exercice plein de promesses, inscrivant 9 essais et disputant la quasi-totalité des matchs auxquels il avait participé.

Fort de ce premier exercice, il est appelé avec l’équipe de France développement pour disputer un match amical face à l’Uruguay. Il avait alors joué 16 minutes lors d’une victoire 28-43 face à une sélection emmenée par son coéquipier de Castres, Santiago Arata.

Mais ces deux dernières saisons n’ont pas été très convaincantes. Quelques blessures et une concurrence très relevée n’ont pas permis à l’ancien Grenoblois de se démarquer pour prétendre à une offre de prolongation.

Avec l’arrivée d’Adam Vargas et de Vuate Karawalevu cette saison, ainsi que l’explosion de la paire Baget/Ambadiang la saison précédente, il devenait difficile de se faire une place sur les ailes du Castres Olympique.

Face à cela, aucun écart n’est alors permis, et Nathanaël Hulleu ne l’a compris que très récemment.

VIDÉO. D’un essai au K.O. en 10 minutes, Nathanaël Hulleu a vécu une drôle de journée en top 14VIDÉO. D’un essai au K.O. en 10 minutes, Nathanaël Hulleu a vécu une drôle de journée en top 14"Je suis revenu avec un peu de poids"

Présent dans le groupe pour la tournée catastrophique en Argentine, Nathanaël Hulleu n’a pourtant pas pris part à la moindre rencontre. Malgré cette sélection avec France Développement, il n’a pas eu l’opportunité de goûter au maillot bleu lors d’une rencontre officielle.

Après seulement une saison pleine dans l’élite, tout est allé très vite pour lui, peut-être trop. C’est en tout cas ce qu’il confiait à La Dépêche du Midi en début de saison.

Après une saison 2024-2025 manquée, il est parti effectuer le GR20 en Corse, avec le besoin de se ressourcer avant d’entamer une nouvelle saison.

"Je n’ai pas été très performant. Il y a peut-être eu une retombée de l’équipe de France. J’ai eu des vacances après coup, mais j’ai mal géré. Je suis revenu avec un peu de poids, et je suis rentré dans une spirale négative. Je jouais donc peu. Puis il y a ce match à Bayonne (décembre 2024). Le plus mauvais de ma carrière. C’était le coup de pied dont j’avais besoin", souligne Nathanaël Hulleu à La Dépèche du midi.

À Vannes, un Castrais en chasse un autre

À Vannes, Nathanaël Hulleu remplacera son ancien coéquipier de Castres, Filipo Nakosi, avec qui il formait la paire lors de sa première saison dans le Tarn.

Si le passage de Hulleu à Vannes lui avait plutôt bien réussi, on ne peut pas en dire autant pour l’ailier fidjien. Arrivé en Bretagne la saison dernière avec l’étiquette de joueur expérimenté, le fantasque international fidjien n’a pas su insuffler toute sa réussite et sa fougue à l’effectif vannetais.

Il n’a disputé que deux rencontres cette saison, sans jamais débuter comme titulaire. À 33 ans, Filipo Nakosi ne sera donc pas prolongé par le comité directeur de Vannes et sera donc remplacé numériquement par Nathanaël Hulleu.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TOP 14. TRANSFERT. 38 sélections, 175kg au couché : Pau piste du lourd (et du vieux) à la mêlée
News
TRANSFERT. 2m02 et 132kg : pourquoi le départ de ce mastodonte va laisser un grand vide au RCT ?
News
9 ans plus tard, ce joueur de Montpellier vise à nouveau le XV de France… à un autre poste
News
''Trop jouer, c’est une connerie'' : Ugo Mola assume les risques de sa méthode, même si ça divise
News
Cramont, Willis et Marchand, les chiens de talus du Top 14 made in Toulouse
News
VIDEO. À près de 37km/h, la cuillère venue d’ailleurs de Teddy Thomas pour sauver le Stade Toulousain
Vidéos
VIDEO. Genou abîmé, cannes de feu... Cet ancien bolide du Top 14 raccroche les crampons à seulement 27 ans
News
''J’aimerais encadrer les jeunes'', 324 matchs professionnels, ce monument du Top 14 veut faire durer le plaisir
News
TRANSFERT. Stabilité ou coup de poker : Étincelant à Paris, vers quel avenir se dirige Louis Carbonel en Top 14 ?
News
Épaulettes, mitaines, protèges-tibias… Ces gadgets mythiques aujourd’hui disparus du monde du rugby
News
82 plaquages en 389 minutes, en fin de contrat à Bordeaux, ce deuxième ligne est une référence défensive en Europe