TOP 14. TRANSFERT. 38 sélections, 175kg au couché : Pau piste du lourd (et du vieux) à la mêlée
Maxime Machenaud (37 ans) ne prolongera pas à Bayonne à l’issue de la saison. Screenshot : Canal Plus
La Section Paloise veut un demi de mêlée expérimenté pour la saison prochaine. Alors, elle cible ce qui ce fait de mieux dans ce domaine en France.

C’est acté : L’expérimenté anglais Dan Robson (33 ans, 14 sélections) va quitter Lila Section Paloise et retourner dans son club formateur : Gloucester. Un lourd départ à compenser tant l’ancien des Wasps, arrivé dans le Béarn en 2023, formait un duo complémentaire avec Joe Simmonds.

TRANSFERT. 2m02 et 132kg : pourquoi le départ de ce mastodonte va laisser un grand vide au RCT ?TRANSFERT. 2m02 et 132kg : pourquoi le départ de ce mastodonte va laisser un grand vide au RCT ?

Pau cherche ainsi de nouvelles têtes au poste de demi de mêlée. Et d’après les informations de RugbyPass, l’actuel 2ème du Top 14 chercherait un profil très expérimenté pour encadrer sa jeunesse. D’abord Maxime Machenaud (37 ans), qui ne prolongera pas à Bayonne à l’issue de la saison.

S’il souffre actuellement d’une rupture des ligaments croisés, le demi de mêlée aux 38 sélections en équipe de France travaille comme un fou pour revenir d’ici le printemps. Grand professionnel, il pourrait venir compléter le duo Daubagna/Souverbie.

Michael Ruru, option 9ème avant

Mais, selon la même source, d’autres profils expérimentés seraient sondés. En premier lieu, le très solide demi de mêlée de Vannes, Michael Ruru (35 ans). Avec ses 95kg sur la balance et sa puissance physique (il pousse plus lourd que les 3ème lignes), le Néo-Zélandais pourrait beaucoup peser au près, lui qui est d’ailleurs est la clé de voûte du jeu du RCV.

Un profil rare qui survole la ProD2 et qui pourrait bien vouloir s’offrir un dernier challenge chez un club à la fois ambitieux et modeste du Top 14, comme l’est Pau.

9ème avant, 175kg au couché, 5 essais : qui est ce demi de mêlée qui survole la ProD2 ?9ème avant, 175kg au couché, 5 essais : qui est ce demi de mêlée qui survole la ProD2 ?

Enfin, le Biterrois Samuel Marques (37 ans) aurait également été approché, même si la piste serait moins chaude. Toujours aussi impérial avec l’ASBH, on sait qu’il aurait également les avances de Provence Rugby de son côté.

Sans s’avancer, on peut donc déjà écrire que le futur demi de mêlée de Pau aura de la bouteille. Et viendra compléter un recrutement qui fait déjà état de Rodrigo Marta (Colomiers) et Baptiste Pesenti (Paris). La qualité à la place de la quantité…

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TRANSFERT. 2m02 et 132kg : pourquoi le départ de ce mastodonte va laisser un grand vide au RCT ?
News
9 ans plus tard, ce joueur de Montpellier vise à nouveau le XV de France… à un autre poste
News
''Trop jouer, c’est une connerie'' : Mola assume les risques de sa méthode, même si ça divise
News
Cramont, Willis et Marchand, les chiens de talus du Top 14 made in Toulouse
News
VIDEO. À près de 37km/h, la cuillère venue d’ailleurs de Teddy Thomas pour sauver le Stade Toulousain
Vidéos
VIDEO. Genou abîmé, cannes de feu... Cet ancien bolide du Top 14 raccroche les crampons à seulement 27 ans
News
''J’aimerais encadrer les jeunes'', 324 matchs professionnels, ce monument du Top 14 veut faire durer le plaisir
News
TRANSFERT. Stabilité ou coup de poker : Étincelant à Paris, vers quel avenir se dirige Louis Carbonel en Top 14 ?
News
Épaulettes, mitaines, protèges-tibias… Ces gadgets mythiques aujourd’hui disparus du monde du rugby
News
82 plaquages en 389 minutes, en fin de contrat à Bordeaux, ce deuxième ligne est une référence défensive en Europe
News
‘’Ce n’est pas moi qui lui apprends à attraper les ballons’’, comment Lyon a pris le dessus sur Pau