TOP 14. TRANSFERT. 38 sélections, 175kg au couché : Pau piste du lourd (et du vieux) à la mêlée

La Section Paloise veut un demi de mêlée expérimenté pour la saison prochaine. Alors, elle cible ce qui ce fait de mieux dans ce domaine en France.

C’est acté : L’expérimenté anglais Dan Robson (33 ans, 14 sélections) va quitter Lila Section Paloise et retourner dans son club formateur : Gloucester. Un lourd départ à compenser tant l’ancien des Wasps, arrivé dans le Béarn en 2023, formait un duo complémentaire avec Joe Simmonds.

Pau cherche ainsi de nouvelles têtes au poste de demi de mêlée. Et d’après les informations de RugbyPass, l’actuel 2ème du Top 14 chercherait un profil très expérimenté pour encadrer sa jeunesse. D’abord Maxime Machenaud (37 ans), qui ne prolongera pas à Bayonne à l’issue de la saison.

S’il souffre actuellement d’une rupture des ligaments croisés, le demi de mêlée aux 38 sélections en équipe de France travaille comme un fou pour revenir d’ici le printemps. Grand professionnel, il pourrait venir compléter le duo Daubagna/Souverbie.

Michael Ruru, option 9ème avant

Mais, selon la même source, d’autres profils expérimentés seraient sondés. En premier lieu, le très solide demi de mêlée de Vannes, Michael Ruru (35 ans). Avec ses 95kg sur la balance et sa puissance physique (il pousse plus lourd que les 3ème lignes), le Néo-Zélandais pourrait beaucoup peser au près, lui qui est d’ailleurs est la clé de voûte du jeu du RCV.

Un profil rare qui survole la ProD2 et qui pourrait bien vouloir s’offrir un dernier challenge chez un club à la fois ambitieux et modeste du Top 14, comme l’est Pau.

Enfin, le Biterrois Samuel Marques (37 ans) aurait également été approché, même si la piste serait moins chaude. Toujours aussi impérial avec l’ASBH, on sait qu’il aurait également les avances de Provence Rugby de son côté.

Sans s’avancer, on peut donc déjà écrire que le futur demi de mêlée de Pau aura de la bouteille. Et viendra compléter un recrutement qui fait déjà état de Rodrigo Marta (Colomiers) et Baptiste Pesenti (Paris). La qualité à la place de la quantité…