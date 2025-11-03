9ème avant, 175kg au couché, 5 essais : qui est ce demi de mêlée qui survole la ProD2 ?

Le numéro 9 de Vannes Michael Ruru réalise un début de saison colossal en ProD2. Sa prestation façon Byron Kelleher, chez l’ancien leader Colomiers, il y a 10 jours, mérite quelques lignes sur lui.

Fort de sa démonstration (64 à 10) face à un VRDR qui n’avait visiblement pas mis toutes ses forces dans les bataille bretonne, le RC Vannes a donc conservé la première place de la ProD2, ce week-end.

Ruru, le bison

A l’image de son maître à jouer, Michael Ruru. Le type a beau frôler le quintal sur la balance et soulever plus de 175kg au développé-couché, il joue bien numéro 9. Et, dans un profil qu’on aurait autrefois comparé à Byron Kelleher, le Néo-Zélandais de 34 ans emmène tout le monde dans son sillage.



A l’image de la victoire chez l’excellente formation de Colomiers il y a 10 jours, lors de laquelle l’ancien Bayonnais pesa de tout son poids sur la rencontre, glanée au forceps 17 à 22 par les Vannetais. Une rencontre lors de laquelle on le vit plaquer à tour de bras, gratter des ballons, poser des culs comme un talonneur et donner le tempo du match, au-delà de ses 2 inscrits en force.

Bref, un bison qui survole la ProD2 en ce début de saison.

C’est un numéro 9 porteur, pas éjecteur. Il aime animer autour des rucks et il prend des initiatives. Et même si ce n’est pas toujours juste, il est tellement costaud qu’il arrive à se sortir des situations. - Spitzer pour le Télégramme en 2023.

Un 9ème avant

Arrivé en tant que joker médical il y a presque 3 ans, le tatoué de Napier n’a plus quitté la Bretagne depuis. Logique, puisqu’au crépuscule de sa carrière, Ruru semble n’avoir jamais aussi fort qu’aujourd’hui, lui qui culmine à 5 essais depuis le début de la saison.

Le genre de garçons si importants dans ce long et rugueux championnat de ProD2. Avec lequel le RC Vannes fait clairement figure de favori à la remontée en Top 14. Et peut voyager, comme on le dit d’ordinaire avec les membres du pack. Mais après tout, Ruru a tout du 9ème avant…