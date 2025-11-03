9ème avant, 175kg au couché, 5 essais : qui est ce demi de mêlée qui survole la ProD2 ?
Michael Ruru réalise un début de saison colossal en ProD2. Screenshot : Canal Plus
Le numéro 9 de Vannes Michael Ruru réalise un début de saison colossal en ProD2. Sa prestation façon Byron Kelleher, chez l’ancien leader Colomiers, il y a 10 jours, mérite quelques lignes sur lui.

Fort de sa démonstration (64 à 10) face à un VRDR qui n’avait visiblement pas mis toutes ses forces dans les bataille bretonne, le RC Vannes a donc conservé la première place de la ProD2, ce week-end.

VIDEO. Traditions, authenticité… admirez le nouveau maillot original de Provence RugbyVIDEO. Traditions, authenticité… admirez le nouveau maillot original de Provence RugbyUn classement logique au regard des performances du club morbihannais, impressionnant en conquête, dans la finition et en défense. Qui peut, il faut le dire, s’appuyer sur des leaders de grande qualité.

Ruru, le bison

A l’image de son maître à jouer, Michael Ruru. Le type a beau frôler le quintal sur la balance et soulever plus de 175kg au développé-couché, il joue bien numéro 9. Et, dans un profil qu’on aurait autrefois comparé à Byron Kelleher, le Néo-Zélandais de 34 ans emmène tout le monde dans son sillage.


A l’image de la victoire chez l’excellente formation de Colomiers il y a 10 jours, lors de laquelle l’ancien Bayonnais pesa de tout son poids sur la rencontre, glanée au forceps 17 à 22 par les Vannetais. Une rencontre lors de laquelle on le vit plaquer à tour de bras, gratter des ballons, poser des culs comme un talonneur et donner le tempo du match, au-delà de ses 2 inscrits en force.

Bref, un bison qui survole la ProD2 en ce début de saison.

C’est un numéro 9 porteur, pas éjecteur. Il aime animer autour des rucks et il prend des initiatives. Et même si ce n’est pas toujours juste, il est tellement costaud qu’il arrive à se sortir des situations. - Spitzer pour le Télégramme en 2023.

Un 9ème avant

Arrivé en tant que joker médical il y a presque 3 ans, le tatoué de Napier n’a plus quitté la Bretagne depuis. Logique, puisqu’au crépuscule de sa carrière, Ruru semble n’avoir jamais aussi fort qu’aujourd’hui, lui qui culmine à 5 essais depuis le début de la saison.

133 matchs : Le pourcentage ahurissant de victoires d’Antoine Dupont avec le Stade Toulousain133 matchs : Le pourcentage ahurissant de victoires d’Antoine Dupont avec le Stade Toulousain

Le genre de garçons si importants dans ce long et rugueux championnat de ProD2. Avec lequel le RC Vannes fait clairement figure de favori à la remontée en Top 14. Et peut voyager, comme on le dit d’ordinaire avec les membres du pack. Mais après tout, Ruru a tout du 9ème avant…

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
POINT TRANSFERT. Cramont, Daubagna, Carbury : ça bouge en Top 14 et en Pro D2
News
15 000 places vendues en 30 minutes ! Ce choc de PRO D2 bat tous les records !
News
Paul Bergès, un full house et la promesse d’un avenir radieux avec Soyaux-Angoulême
News
Pro D2. Confrontations directes, duels de mal classés… une neuvième journée qui sent la poudre
News
Frère d'un (très) célèbre joueur du XV de France, il pourrait bientôt briller en PRO D2
News
Le Biarritz Olympique et une alliance 100 % Pays basque pour revenir sur le devant de la scène
News
Vos matchs de rugby Toulouse/Stade Français et La Rochelle/Racing 92 à quelle heure et sur quelle chaine ?
Transferts
RUGBY. 113 kg pour 1,84 m : ce bulldozer tongien déboule en Top 14 ?
Vidéos
VIDEO. Pas content ? Triplé ! 20 minutes ont suffi à Raffaele Costa Storti pour écœurer la défense de Carcassonne
Transferts
TRANSFERT. Un ancien Tricolore rejoint la PRO D2 pour aider ce club ambitieux de haut de tableau
News
TRANSFERT. 1600 points, une fougue intacte : cet ancien toulousain va-t-il retrouver le Top 14 à 37 ans ?