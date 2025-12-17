18 ans, 1,94 m pour 109 kg : ce jeune talent rejoint le centre de formation du Stade Toulousain

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les supporters du Stade Toulousain, un joueur prometteur vient de signer un contrat avec le centre de formation du club.

Ce n’est plus un secret, le Stade Toulousain mise énormément sur la formation, et cette nouvelle signature en est la preuve. Arrivée il y a tout juste un mois au club, cette pépite australienne vient de rejoindre le centre de formation du champion de France.

Une opportunité idéale pour concilier projets professionnels et se consacrer pleinement au rugby. Toulouse est reconnu comme le meilleur centre de formation de France depuis deux ans, avec un taux de 72 % de jeunes formés signant ensuite chez les professionnels (selon les chiffres avancés par le club).

Une chose est sûre, ce troisième ligne australien, passé par le XIII, ne devrait pas passer inaperçu très longtemps.

Heinz Lemoto, le crack du Stade Toulousain signe au centre de formation

Et cette signature n’a rien d’un hasard, vous avez pu lire récemment dans les colonnes du Rugbynistère que ce joueur, véritable espoir de l’Australie, était sur le point de rejoindre Toulouse. C’est désormais chose faite, Heinz Lemoto a posé ses valises sur les bords de la Garonne il y a tout juste un mois.

Pas encore aligné avec les professionnels, il a disputé ses premières minutes face à Bayonne avec l’équipe des Espoirs de Toulouse. Entré en jeu à la 46ᵉ minute à la place d’un autre grand espoir, Sialevailea Tolofua, l’Australien n’a pas encore eu l’occasion de se distinguer.

Il lui faut sans doute un peu de temps pour prendre ses marques, lui qui faisait déjà sensation dans son pays, aussi bien avec les U18 de la sélection nationale qu’en club.

Cette signature au centre de formation envoie un signal fort au jeune Australien. Toujours selon les chiffres communiqués par le club, plus de la moitié des joueurs sacrés champions de France sont passés par le centre de formation du Stade Toulousain.

Cette saison encore, 24 joueurs issus du centre de formation ont figuré avec les professionnels. Le dernier à avoir percé au plus haut niveau n’est autre que le jeune Kalvin Gourgues.

En rejoignant le centre de formation, Heinz Lemoto pourra bénéficier d’un accompagnement scolaire adapté à ses entraînements et à la pratique du rugby, conformément aux recommandations de la LNR.

Heinz Lemoto et sa proximité naturelle avec Emmanuel Meafou

La venue de Heinz Lemoto à Toulouse n’a rien d’un hasard. Si son parcours diffère de celui d’Emmanuel Meafou, les deux joueurs partagent le même agent, ce qui a grandement facilité les discussions avec le Stade Toulousain.

Les attentes concernant la pépite toulousaine sont assez similaires à celles placées sur le colosse Emmanuel Meafou. En conférence de presse, Ugo Mola a expliqué que le faible nombre de recrues s’explique par une volonté accrue de renforcer l’équipe Espoirs avec "des joueurs à fort potentiel pour le futur", afin de "créer de l’émulation", parmi la jeunesse toulousaine.

"La stabilité, c’est surtout une culture au Stade Toulousain. Faire confiance au staff et aux joueurs sur le long terme a toujours été la stratégie du club. On s’appuie beaucoup sur notre centre de formation, qui reste le socle de notre performance. On essaie de cibler et de faire des paris", a-t-il souligné face à la presse.

Élu meilleur joueur de rugby à XIII chez les U18 dans son pays, Heinz Lemoto peine encore à trouver un poste bien défini. Aligné en troisième ligne avec les Espoirs le week-end dernier, il se distingue également par une gestuelle très intéressante balle en main et une vitesse remarquable, qui lui ont par le passé permis d’évoluer au poste des lignes arrières.