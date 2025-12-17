18 ans, 1,94 m pour 109 kg : ce jeune talent rejoint le centre de formation du Stade Toulousain

Ce n’est plus un secret, le Stade Toulousain mise énormément sur la formation, et cette nouvelle signature en est la preuve. Arrivée il y a tout juste un mois au club, cette pépite australienne vient de rejoindre le centre de formation du champion de France.
Une opportunité idéale pour concilier projets professionnels et se consacrer pleinement au rugby. Toulouse est reconnu comme le meilleur centre de formation de France depuis deux ans, avec un taux de 72 % de jeunes formés signant ensuite chez les professionnels (selon les chiffres avancés par le club).
Une chose est sûre, ce troisième ligne australien, passé par le XIII, ne devrait pas passer inaperçu très longtemps.
TOP 14. Le Stade Toulousain prêt à signer une pépite du rugby mondial ?
Heinz Lemoto, le crack du Stade Toulousain signe au centre de formation
Et cette signature n’a rien d’un hasard, vous avez pu lire récemment dans les colonnes du Rugbynistère que ce joueur, véritable espoir de l’Australie, était sur le point de rejoindre Toulouse. C’est désormais chose faite, Heinz Lemoto a posé ses valises sur les bords de la Garonne il y a tout juste un mois.
Pas encore aligné avec les professionnels, il a disputé ses premières minutes face à Bayonne avec l’équipe des Espoirs de Toulouse. Entré en jeu à la 46ᵉ minute à la place d’un autre grand espoir, Sialevailea Tolofua, l’Australien n’a pas encore eu l’occasion de se distinguer.
Il lui faut sans doute un peu de temps pour prendre ses marques, lui qui faisait déjà sensation dans son pays, aussi bien avec les U18 de la sélection nationale qu’en club.
Cette signature au centre de formation envoie un signal fort au jeune Australien. Toujours selon les chiffres communiqués par le club, plus de la moitié des joueurs sacrés champions de France sont passés par le centre de formation du Stade Toulousain.
Cette saison encore, 24 joueurs issus du centre de formation ont figuré avec les professionnels. Le dernier à avoir percé au plus haut niveau n’est autre que le jeune Kalvin Gourgues.
En rejoignant le centre de formation, Heinz Lemoto pourra bénéficier d’un accompagnement scolaire adapté à ses entraînements et à la pratique du rugby, conformément aux recommandations de la LNR.
Heinz Lemoto et sa proximité naturelle avec Emmanuel Meafou
La venue de Heinz Lemoto à Toulouse n’a rien d’un hasard. Si son parcours diffère de celui d’Emmanuel Meafou, les deux joueurs partagent le même agent, ce qui a grandement facilité les discussions avec le Stade Toulousain.
Les attentes concernant la pépite toulousaine sont assez similaires à celles placées sur le colosse Emmanuel Meafou. En conférence de presse, Ugo Mola a expliqué que le faible nombre de recrues s’explique par une volonté accrue de renforcer l’équipe Espoirs avec "des joueurs à fort potentiel pour le futur", afin de "créer de l’émulation", parmi la jeunesse toulousaine.
"La stabilité, c’est surtout une culture au Stade Toulousain. Faire confiance au staff et aux joueurs sur le long terme a toujours été la stratégie du club. On s’appuie beaucoup sur notre centre de formation, qui reste le socle de notre performance. On essaie de cibler et de faire des paris", a-t-il souligné face à la presse.
Élu meilleur joueur de rugby à XIII chez les U18 dans son pays, Heinz Lemoto peine encore à trouver un poste bien défini. Aligné en troisième ligne avec les Espoirs le week-end dernier, il se distingue également par une gestuelle très intéressante balle en main et une vitesse remarquable, qui lui ont par le passé permis d’évoluer au poste des lignes arrières.
Pianto
parle-t-on encore de "formation" quand on fait signer un joueur majeur d'un autre pays ?
Certes 18 ans c'est encore jeune et on apprend toute sa vie mais parler du fait que le stade mise sur la formation (ce qui est très vrai) en prenant cet exemple, c'est ... étrange...
pascalbulroland
Meafou est arrivé à 20 au ST...a-t-il été formé au club..? je pense que oui, car son bagage rugby était pauvre non ?
Manu
Pour répondre à la question, il faut écouter le meilleur formateur actuel du Top 14 qui ne cesse de parler de la performance de la formation paloise. Je parle évidemment du cantalou Piqueronies. Une grande partie de la génération actuelle du XV de France est passée entre ses mains que ce soit lorsqu'il était prof de sport à Toulouse (Dupont, NTK...) ou au sein du pôle France (U17, U19, U20).
Désormais entraîneur en TOP14, il répète à tue tête qu'il mise sur la formation pour faire grandir l'équipe professionnelle de la Section. Pourtant, si tu regardes l'effectif actuel de l'équipe pro, la grande majorité des joueurs est arrivée à Pau après leurs 18 ans, à part Daubagna et Rey. Pour autant, Gailleton (22 ans) qui est arrivé à presque 19 ans (moins 13 jours) au centre de formation de Pau est considéré comme formé à Pau selon le règlement de la LNR.
Pianto
ouais ben pas selon moi.
Si on me demande, il est formé à Agen.
D'autant que c'est un joueur qui arrive à 18 ans pour tout de suite faire des feuilles de matchs avec l'effectif pro. Un mec qui est capitaine de toutes les sélections de jeunes. Bref déjà reconnu comme "accompli" en arrivant.
Dire qu'il est formé à Pau, c'est presque nier le travail effectué à Agen et ça me gène.
Un pilier arrivé au même âge va mettre plus de temps à jouer mais je trouve curieux de considérer que tous les joueurs qui font leur premier match en pro sous tes couleurs sont formés chez toi.
Manu
La règle LNR dit que si un joueur a passé 3 ans dans un club jusqu'à ses 23 ans, il est considéré comme formé dans ce club que ce soit un première ligne ou un 3/4
Meafou est considéré comme formé à Toulouse et JIFF car arrivé à 20 ans à Toulouse ! Par contre, la majorité des autres joueurs considérés comme formés à Toulouse (à part Mallez Cramont et Hawkes, Ainuu Délibes Remue arrivés à 18 ans) sont arrivés à 14-16 ans (Baille Marchand Mauvaka Merkler Cros Castro-Ferreira Costes Lebel Epée Ramos). D'autres sont arrivés de clubs voisins à 11 ans (Neti, Brennan), 12 ans (Gourgues, Richardis) ou 17 (Vergé).
D'autres y jouent depuis qu'ils ont 5-7 ans (les frères NTK Aldegheri Bertrand)
Jacques-Tati-en-EDF
Oui et non ...
Oui, parce que le ST a choisi de recruter des jeunes à fort potentiel de 17 ou 18 ans afin qu'ils puissent assimiler les systèmes de jeu du ST avant de devenir potentiellement des joueurs pros. Ca a été le cas de Méafou, Ainnu, Hawkes,Chocobarres, Elias ...et d'autres ... Et ce principe s'applique aussi aux joueurs français. C'est donc bien une formation que le ST propose. Les joueurs qui arrivent savent très bien où ils mettent les pieds et le bénéfice qu'ils vont en retirer. Mais c'est aussi un risque pour le club et le joueur évidement. En effet le joueur peut à cet âge ne pas évoluer positivement. C'est quand même Urios qui a déclaré qu'il était très intéressant de pouvoir avoir des anciens toulousains dans son effectif car ils ont en général des aptitudes partculières. Il faut aussi voir le bénéfice gagnant-gagnant dont peuvent profiter les clubs de pro D2 ou même de top 14 (AB) avec les jeunes pro prêtés. Et même pour les pays auxquels ces joueurs appartiennent, comme l'Argentine.
Et non, car en effet recruter des joueurs de 18 ans déjà formés c'est aussi profiter de joueurs à fort potentiel venant d'autres pays.
Mais globalement je trouve le principe plutôt vertueux pour le rugby toulousain et français.
Mais à la Section vous avez aussi une bonne formation que Piquerronies est en train de mettre en valeur. Pau en a enfin fini avec l'espérance Néo-Zélandaise.
Pianto
aller chercher des forts potentiels à 18/19/20 ans, c'est indispensable, tout le monde le fait et quand tu as une bonne école de jeu, des infrastructures de qualité, ça te permet d'avoir des joueurs à moindre coût et en plus en développant les caractéristiques qui t'intéressent.
Mais bon, pour mettre en avant la formation, ce ne sont pas les exemples que je choisirais.