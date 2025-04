TOP 14. Le Stade Toulousain prêt à signer une pépite du rugby mondial ?

Le crack Heinz Lemoto (17 ans) devrait signer en Top 14 la saison prochaine. Aux dernières nouvelles, le Stade Toulousain est rentré dans les discussions.

C’est une nouvelle retentissante. Ces derniers temps, le Stade Toulousain aurait entrepris des discussions pour signer un (très) jeune joueur qui doit normalement venir d’Australie pour poser ses valises en France. Le prodige du rugby australien Heinz Lemoto (17 ans) souhaiterait venir jouer dans l’Hexagone et son profil intéresse beaucoup les clubs de Top 14. À terme, certains pensent que le joueur pourrait même postuler pour le XV de France.

RUGBY. Un club de Top 14 chipe un grand espoir de seulement 18 ans à l’hémisphère sud !

Le Stade Toulousain conquis par Heinz Lemoto

Grand prospect du rugby mondial, Heinz Lemoto est un joueur déjà colossal pour son âge (1,94 m ; 109 kg). De plus, ses qualités athlétiques et techniques sont impressionnantes. Rapide, avec des excellents appuis et habile ballon en main, il joue troisième ligne centre et son profil atypique fascine les observateurs depuis déjà de longs mois. Le Stade Toulousain n’est pas insensible à son charme et espère le signer prochainement, selon Rugby Pass.

Au début du mois d’avril, Rugby Pass indiquait que le joueur était courtisé par de nombreux acteurs du ballon ovale. Formé à XV dans un premier temps, Heinz Lemoto évolue actuellement du côté du rugby à XIII, dans la banlieue de Sydney. Plus précisément, il joue pour les équipes jeunes des Penrith Panthers, une équipe de NRL. Cependant, les moyens du club treiziste ne seraient pas suffisants pour le conserver.

RUGBY. Joseph Suaalii : Le jeune prodige venu du XIII peut-il sauver les Wallabies ?

En parallèle, la fédération australienne de rugby à XV serait prête à tout pour le ramener dans sa discipline, afin d’en faire une future star des Wallabies et du Super Rugby. Dans le cas où il accepte, il est même prévu qu’il évolue du côté des Waratahs. En Australie toujours, l’une des plus grosses équipes de rugby à XIII, les Sydney Roosters, souhaite attirer Heinz Lemoto dans ses filets.

Cependant, le joueur aurait bel et bien envie de venir en France, au Stade Toulousain par conséquent. Si l’attractivité sportive et financière rentre sûrement en considération, d’autres raisons ont pu aiguiller ce choix. Par exemple, les intérêts du joueur sont désormais gérés par l’agence Entourage Management. Cette dernière se charge déjà, entre autres, de la carrière du deuxième ligne toulousain Emmanuel Meafou.

RUGBY. Plus lourd que Meafou et Skelton, ce sudiste de 148 kg débarquera-t-il en Top 14 ?

Source de conflit entre la France et l’Australie

Depuis quelques jours, cette signature et d’autres transferts vers la France sont au cœur d’une polémique internationale. En effet, la fédération australienne de rugby affirme que le rugby français cherche à « débaucher » ses futurs talents. Cette plainte a été déposée par le président de l’institution, Daniel Herbert, auprès de World Rugby dans la semaine. Plusieurs fédérations souhaiteraient durcir les règles liées à l’éligibilité et aux transferts de jeunes talents vers l’étranger, selon le Sydney Morning Herald.

Récemment, les signatures de Visesio Kite au Stade Rochelais ou encore de Declan Minto à l’Aviron Bayonnais auraient alimenté la polémique. Pour rappel, de nombreux joueurs d’origines australiennes qui performent aujourd’hui en Top 14, comme Will Skelton, Tom Staniforth, Emmanuel Meafou ou encore Richie Arnold ont quitté leur pays pour raison sportive. Entre autres, ils ne parvenaient pas à être considérés sur l’île-continent, notamment en raison de leurs gabarits. Aujourd’hui, l’Australie subit-elle le retour de bâton d’une exigence passée ?

RUGBY. ''Pillage organisé'' : la guerre froide entre la France et l’Australie est déclarée