Top 14. ''Pourquoi faire semblant ?'' : Coly donne les raisons de son départ du MHR

Déjà officialisé à Bayonne pour 2026 alors que la saison 2025-2026 n'a pas encore commencé, Léo Coly s'explique sur son départ surprise du MHR.

Annonce surprise, le transfert de Léo Coly à Bayonne a pris de court toute la sphère rugbystique. Le demi de mêlée quittera le MHR à la fin de l'exercice 2026 pour la côte basque.

Sauf que le transfert a déjà été officialisé alors la saison 2025-2026 n'a pas encore commencé. Un timing qui interroge, mais qui ne paraît pas déranger le principal intéressé, très décontracté avec cela.

L'envie de se rapprocher de chez lui

Cette annonce n'a cependant rien d'illégal au vu des règles en vigueur. Un joueur peut s'engager dans un autre club dès le 1er juillet dans sa dernière année de contrat, la saison commençant à cette date. À partir de cela, Coly "ne voi[t] pas pourquoi [il] devrait attendre tel ou tel moment pour s'engager quelque part", déclare-t-il à Midi Olympique.

Sachant que son départ à Bayonne semble quelque chose de réfléchi depuis quelque temps déjà. Formé à Biscarrosse, dans le Sud-Ouest, "l'envie de [s]'en rapprocher était très forte." C'est désormais chose faite.

Son attachement à ses racines est si fort que, "depuis quatre ans" qu'il évolue en Top 14, il coche les matchs à Bordeaux et Bayonne, à seulement 1h20 de chez lui. L'occasion pour "tous [ses] potes et [sa] famille" de se rendre au stade pour le voir. Il tempère tout de même en affirmant que si la rencontre à Jean-Dauger est d'habitude particulière, cette année, elle "ne le sera pas davantage que ces dernières saisons".

Un timing qui pose question

Autre raison de son engagement anticipé à Bayonne : le risque de blessure. Car, d'après lui, il était connu qu'il "risqua[t] de ne pas prolonger" au MHR. En s'engageant tôt dans la saison, il a souhaité sécuriser son avenir. Notamment s'il se "pète un ligament croisé dans deux mois", il n'est "pas certain que des opportunités aussi bonnes que Bayonne se seraient présentées."

Mais ce qui a surtout interrogé, c'est le timing de l'annonce et de l'officialisation. Quelque chose qu'il "ne maîtrise pas", avoue-t-il, et qui ne le préoccupe pas plus que ça non plus. Il assume son choix et pense être resté droit dans ses bottes, en ayant prévenu sa direction, son staff et ses coéquipiers "avant que ça sorte." D'autant plus que l'accord était déjà signé, Coly se demande donc "pourquoi faire semblant" en patientant davantage encore avant de l'officialiser.

Et à tous ses détracteurs, qui pensent qu'en l'annonçant si tôt, il peut déjà être focalisé sur la suite, il déclare "être focus sur [sa] saison." Au contraire, d'après lui, peut-être que ça peut permettre "d'ôter un poids et [...] de jouer plus libéré." Il s'appuie pour cela sur les exemples récents de Nolann Le Garrec et Joris Segonds, ayant fait d'excellentes saisons malgré l'annonce précoce dans l'année de leur départ. L'ouvreur sera d'ailleurs son nouveau coéquipier l'année prochaine, à Bayonne.

