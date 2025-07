Vers un retour en France des superstars du 7 Marcos Moneta et Luciano Gonzalez pour illuminer l’été de l’UBB ?

L'UBB aurait obtenu l'accord du joueur le plus rapide et du plus puissant du circuit à 7 mondial en vue du Supersevens.

On prend les mêmes et on recommence. Auteur d’un Supersevens très réussi (deux victoires d’étape) l’an dernier grâce notamment à l’apport de 2 superstars mondiales du rugby à 7, l’UBB Sevens a décidé de reconduire ses choix. Ainsi, puisqu’ils ont du temps à tuer durant l’été, les Argentins Marcos Moneta et Luciano Gonzalez ont décidé de revenir en France cette année pour disputer la principale compétition hexagonale, selon les informations de Ben33, un proche de l’UBB, sur Twitter. VIDÉO. A près de 40km/h, les Pumas Imhoff et Moneta s’offrent une course digne d’une finale du 100m Une information qui n’a pas encore été spécialisée, mais qui ne serait pas si surprenante que cela tant les deux Pumas avec kiffé leur aventure en France, bien accueillis par l’esprit 7´s de l’UBB l’été dernier. Et avaient même promis de revenir si leur emploi de temps le permettait. Voilà qui semble chose faite puisque les 2 amigos, qui profitent actuellement de leurs vacances, devraient débarquer prochainement sur les bords de la Garonne pour disputer plusieurs étapes du Supersevens. Le plus rapide et le plus puissant À 25 ans, Marcos Moneta est l’une des gueules du rugby à 7 mondial depuis une petite poignée d’années. Pas mal présent sur les réseaux, sponsorisé par Redbull, sa mèche folle et ses chaussures colorées ne passent pas inaperçues sur les terrains. Un phénomène de vitesse (il a déjà été flashé à 40,3km/h !), très malin, qui possède des appuis déroutants et se sert aussi très souvent de son jeu au pied pour lober les rideaux adverses. Grâce à tout cela, la star de Buenos Aires a déjà inscrit plus d’essais qu’on ne pourrait les compter avec l’Argentine, et fut élue meilleur joueur du monde à 7 en 2021, à tout juste 21 ans. Bref, un crack, qui avait impressionné lors du Supersevens l’an dernier en inscrivant un triplé lors de la première étape. C’était déjà à Mont-de-Marsan… Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les Cachotteries de Fondacci (@cachotteriesdefondacci) A ses côtés, Bordeaux n’a pas fait venir son plus fidèle larron Rodrigo Isgro, meilleur joueur du monde 2023, mais plutôt son autre complice, Luciano Gonzalez, qui vient d’être élu meilleur joueur du monde 2025. Rien que ça. Eh oui, l’Argentine n’a pas son pareil pour fabriquer des septistes de très haut niveau, à l’image de ce joueur surpuissant, probablement le plus fort dans les duels du circuit mondial à 7. Doté d’un centre de gravité bas (1m80 pour 95kg), d’un raffut monstrueux et d’une explosivité exceptionnelle, l’international à XV (1 sélection officielle) est un véritable poison sur un terrain de 7. L’an dernier, il avait su faire des différences à chaque fois qu’il accélérait. Sans trop se fouler non plus… Idem en 2025 ?