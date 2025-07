TOP 14. 111 sélections : cette légende des Wallabys veut faire passer un cap au LOU Rugby

Un staff recentré, des rôles clarifiés, un retour marquant : le LOU prépare 2025-2026 avec sérieux.

Il y a parfois des retours qui sonnent comme une évidence. Celui de George Smith au LOU Rugby en est un. L’ancien troisième-ligne australien aux 111 sélections redevient Lyonnais, non plus sur la pelouse, mais dans le staff. Et c’est peu dire que cette arrivée a marqué les esprits, onze ans après son unique saison au club (2014-2015).

Smith, de mentor à entraîneur

À l’époque, Smith s’imposait déjà comme un leader naturel, organisant des ateliers techniques à la fin des séances, bien avant de penser à intégrer un staff. En 2025, il vient renforcer le secteur des collisions offensives et défensives, un domaine dans lequel il a bâti sa réputation mondiale. L’Australien s’est engagé jusqu’en 2027.

TOP 14. À Toulon, Mignoni relance la machine avec un savant mélange de jeunesse et d’exigence

Sa venue n’est pas le fruit du hasard : Karim Ghezal, désormais coach en chef, avait partagé le vestiaire avec lui lors de cette fameuse saison 2014-2015. Devenus complices sur le terrain, les deux hommes vont désormais se retrouver à la tête d’un staff réorganisé.

𝗟𝗲 𝗰𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁 𝟮𝟱/𝟮𝟲 ❤️🖤



Les dates de l' EPCR Challenge Cup sont tombées ! Voici le calendrier complet de nos Rouge et Noir pour cette saison 2025/2026 🔥



📅 𝗧𝗲́𝗹𝗲́𝗰𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲𝘇 le calendrier ➡️ https://t.co/3wPebSKpOz pic.twitter.com/Ijenfg2hQj July 15, 2025

Un staff resserré et des rôles clarifiés

L’intersaison a vu plusieurs départs clés dans l’encadrement : Arnaud Heguy, Connie Basson et Yannick Osmond ont tous quitté le navire. Pour combler ces vides, le club a fait simple et cohérent.

Karim Ghezal reprend en main la touche, avec l’expérience qui est la sienne.

Emmanuel Maignien , ancien talonneur passé par Pau, Grenoble ou Dax, s’occupera de la mêlée .

AB Zondagh reste en poste sur le jeu d’attaque .

Lionel Beauxis, ex-ouvreur international et ancien entraîneur des Espoirs, interviendra ponctuellement sur le jeu au pied.

Un organigramme plus resserré, où chacun connaît précisément son rôle, à l’image du modèle que Ghezal veut instaurer.

Un électrochoc après une saison frustrante

Car le contexte est clair : le LOU sort d’une saison décevante. Éliminé avant les phases finales, battu en finale de Challenge Cup par Bath, le club n’a pas su répondre aux attentes. L’objectif pour 2025-2026 est limpide : retrouver une place dans le top 6 et redevenir un sérieux candidat à l’Europe.

Dans cette optique, la méthode Ghezal semble se dessiner : exigence, rigueur et retour aux fondamentaux. Et qui mieux que George Smith, référence mondiale, pour incarner cette volonté de densité et d’impact dans le jeu ?

Du muscle et de l'identité

Au-delà de l’expertise terrain, Smith représente aussi une mémoire du club. Celle d’un LOU en pleine construction, fraîchement monté en Top 14, et qui rêvait déjà de s’installer durablement parmi les grands. Sa présence, au-delà du coaching, est aussi un signal fort envoyé au vestiaire.

À 44 ans, Smith revient avec de l’expérience et une légitimité intacte. Son duo avec Ghezal pourrait bien devenir le socle d’un nouveau cycle à Lyon. Un cycle que le LOU espère plus stable, plus solide, et surtout plus ambitieux.