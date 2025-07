INSOLITE. 12 jours après le XV de France, ces All Blacks qui vont affronter des semi-pros tout l’été

Comme chaque année, des All Blacks retourneront en club sur les fenêtres de l’été qui le permettent pour garder le rythme. Pour jouer en NPC et affronter aussi bien des joueurs confirmés que des semi-pros…

Si pour vous le rugby ne s’arrête pas aux frontières hexagonales et que vous comptiez justement sur l’été pour parfaire votre culture de la balle ovale, sachez que le Bunning NPC débute cette semaine.

Le quoi ? Mais si, vous savez, le championnat des provinces néo-zélandaises, autrefois appelé ITM Cup et grand révélateur de talents en Nouvelle-Zélande. ''Les agents me prenaient pour un fou'' : ce champion de France raconte sa venue en Nouvelle-Zélande pour 3 francs 6 sous

Une compétition où se côtoient stars de ce jeu, professionnels aguerris et semi-pros, qui permet à certains talents de se faire repérer pour glaner leur place en Super Rugby. Ce qu’ira peut-être se chercher le pilier Français aux 102 matchs de Top 14 Clément Castets, qui va évoluer sous les couleurs des Manawatu Turbos.

Tout le charme du NPC

Mais, puisqu’au-delà de ses stades champêtres, de ses paysages uniques et de son niveau hétérogène, ce championnat est unique, l’ancien gaucher du Stade Toulousain et du Stade Français va donc croiser la route de plusieurs All Blacks.

Et pas d’anciennes gloires en bout de course, mais plutôt de stars montantes qui ont affronté le XV de France ces dernières semaines. Exemple dès cette première journée, que disputeront 8 joueurs qui ont évolué face aux Bleus en ce mois de juillet.

ALL BLACKS. ''Il est très désagréable à prendre'' : Tavatavanawai, un nom imprononçable et les percus' de Tuisova

L’occasion pour eux de rester en jambes et de monter en régime avant de connaître le groupe qui disputera le Rugby Championship au mois d’août.

Parmi eux, le Josua Tuisova du Super Rugby, Timoci Tavatavanawai, qui évoluera sous les couleurs de Tasman, le remuant Ruben Love avec Wellington, le très expérimenté Anton Lienert-Brown (83 sélections) avec Waikato ou Christian Lio-Willie avec la province d’Otago.

Que des super joueurs qui vont donc côtoyer et affronter durant la compétition de nombreux joueurs qui travaillent à côté le reste de l’année, à l’image de ce que qui peut se trouver jusqu’en Nationale 2 en France.

Comme si Tom Spring, Alexandre Fischer, Paul Mallez et Gaël Fickou évoluaient aux côtés des meilleurs joueurs d’Auch, de Narbonne, de Tarbes ou de Béziers, cet été. Tout le charme du NPC…